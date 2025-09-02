Podnikatel si myslel, že polský tenista po zápase podává čepici jemu. Chtěl ji pak dát svým synům. Alespoň těmito sovy Szczerek ospravedlnil situaci, která se díky videu stala virální.
Video se rychle rozšířilo po internetu, lidé na něm nenechali nit suchou a jeho chování kritizují.
Tenista chtěl věnovat kšiltovku malému fanouškovi. Ukradl ji polský milionář
„Rád bych se jednoznačně omluvil mladému chlapci, jeho rodině, všem fanouškům a samotnému hráči,“ uvedl následně Szczerek ve svém prohlášení na sociálních sítích podle webu The Athletic.
Nikdy podle svých slov neměl v úmyslu ukrást mladému fanouškovi cenný suvenýr.
„Nechal jsem se unést v zápalu okamžiku a radostí z vítězství... Bez ohledu na to, co jsem si myslel, že se děje, moje jednání ublížilo mladému chlapci a zklamalo fanoušky,“ dodal. Podnikatel rovněž uvedl, že se chlapci a jeho rodině omluvil a čepici mu poslal.
Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025
A happy ending… this is what it’s all about.
Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6
Kdo je Piotr Szczerek?
Piotr Szczerek není v Polsku žádným neznámým jménem, je to spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Drogbruk zabývající se dlažbou, oplocením a terénními úpravami. Společnost založil v roce 1999 společně se svou ženou Annou.
Během let se manželům podařilo vybudovat z Drogbruku respektovanou značku v Polsku. Společnost je široce spojována s kvalitní výstavbou a dokonce i se sponzorováním sportu, zejména pak mládežnických programů.
Not only is Piotr Szczerek a POS so is his wife. Don’t do business with his company. #Drogbruk #BoycottDrogbruk pic.twitter.com/668RDFh2gm— James 🇺🇸 (@James_9341) August 31, 2025
Szczerek s manželkou nejsou jen renomovaní podnikatelé, ale také aktivní členové polské tenisové komunity. Szczerek je znám jako jeden z polských milionářů, kteří se vypracovali sami, je vášnivým fanouškem tenisu, který často hraje čtyřhru se svou ženou.
Ve svém sídle v Kaliszi dokonce vlastní soukromý tenisový kurt a až do incidentu s čepicí byl znám spíše jako sportovní nadšenec a podnikatel než jako kontroverzní veřejná osoba.
Snažím se být spravedlivý
Tento incident však také poukázal na obtížnou situaci, ve které se tenisté mnohdy ocitají, když po zápasech dávají autogramy fanouškům anebo jim věnují některé předměty.
Fanoušci tlačící se u zábradlí se předhánějí o místo a snaží se upoutat co největší pozornost. Hráči, kteří právě dokončili zápas, se snaží vyhovět přáním fanoušků, ale zároveň se co nejrychleji přesunout do šaten.
Druhá nasazená hráčka US Open a Szczerekova krajanka Iga Świąteková například řekla, že se někdy sama ocitne v nepříjemné situaci, kdy sedm lidí sahá po jedné věci. Podle vlastních slov nemá stanovený způsob, jak vybrat fanouška, kterému dá nějaký suvenýr.
„Vybírám člověka tak nějak náhodně nebo toho, kdo křičí nejhlasitěji,“ řekla. „Vím, že to není fér, ale samozřejmě ne všichni budou spokojení,“ říká.
Sama se nediví, když po ní fanoušci chtějí její oblečení, protože jako dítě strašně toužila mít Nadalův propocený ručník. „Když se ale snažím dát něco dítěti a dospělý to vezme, snažím říct: ‚Ale no tak, o to přece nejde.‘“
Také kanadský tenista Felix Auger-Aliassime se nechal slyšet, že jako dítě byl v podobné situaci na straně poražených a že to změnilo jeho pohled na věc.
„Bylo mi asi 13 a byl jsem s kamarády na tenise a chtěl jsem získat nátepník. Dostal jsem ale ránu do obličeje a dokonce mi začala krvácet nos. Říkal jsem si: ‚Pane bože, krvácím kvůli nátepníku. To je šílené!
Po této zkušenosti se pak spíš držel zpátky. „Ať se o ty propocené věci perou sami,“ uzavřel tenista podle amerického webu.