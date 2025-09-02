Nechal jsem se unést. Zloděj tenisové čepičky to od lidí schytal, omluvil se

Jan Dvořák
  10:38
Polský podnikatel Piotr Szczerek, jehož čin v hledišti tenisového US Open se stal virálním hitem poté, kdy vytrhl z ruky dítěti podepsanou čepici tenisty Kamila Majchrzaka, to v reakcích na svůj čin od lidí schytal. Následně se za své chování a špatné jednání omluvil. I další tenisté uznávají, že podobné situace na kurtu se obtížně řeší.

Podnikatel si myslel, že polský tenista po zápase podává čepici jemu. Chtěl ji pak dát svým synům. Alespoň těmito sovy Szczerek ospravedlnil situaci, která se díky videu stala virální.

Video se rychle rozšířilo po internetu, lidé na něm nenechali nit suchou a jeho chování kritizují.

Tenista chtěl věnovat kšiltovku malému fanouškovi. Ukradl ji polský milionář

„Rád bych se jednoznačně omluvil mladému chlapci, jeho rodině, všem fanouškům a samotnému hráči,“ uvedl následně Szczerek ve svém prohlášení na sociálních sítích podle webu The Athletic.

Nikdy podle svých slov neměl v úmyslu ukrást mladému fanouškovi cenný suvenýr.

„Nechal jsem se unést v zápalu okamžiku a radostí z vítězství... Bez ohledu na to, co jsem si myslel, že se děje, moje jednání ublížilo mladému chlapci a zklamalo fanoušky,“ dodal. Podnikatel rovněž uvedl, že se chlapci a jeho rodině omluvil a čepici mu poslal.

Kdo je Piotr Szczerek?

Piotr Szczerek není v Polsku žádným neznámým jménem, je to spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Drogbruk zabývající se dlažbou, oplocením a terénními úpravami. Společnost založil v roce 1999 společně se svou ženou Annou.

Během let se manželům podařilo vybudovat z Drogbruku respektovanou značku v Polsku. Společnost je široce spojována s kvalitní výstavbou a dokonce i se sponzorováním sportu, zejména pak mládežnických programů.

Szczerek s manželkou nejsou jen renomovaní podnikatelé, ale také aktivní členové polské tenisové komunity. Szczerek je znám jako jeden z polských milionářů, kteří se vypracovali sami, je vášnivým fanouškem tenisu, který často hraje čtyřhru se svou ženou.

Ve svém sídle v Kaliszi dokonce vlastní soukromý tenisový kurt a až do incidentu s čepicí byl znám spíše jako sportovní nadšenec a podnikatel než jako kontroverzní veřejná osoba.

Snažím se být spravedlivý

Tento incident však také poukázal na obtížnou situaci, ve které se tenisté mnohdy ocitají, když po zápasech dávají autogramy fanouškům anebo jim věnují některé předměty.

Fanoušci tlačící se u zábradlí se předhánějí o místo a snaží se upoutat co největší pozornost. Hráči, kteří právě dokončili zápas, se snaží vyhovět přáním fanoušků, ale zároveň se co nejrychleji přesunout do šaten.

Tenista chtěl věnovat kšiltovku malému fanouškovi. Ukradl ji polský milionář

Druhá nasazená hráčka US Open a Szczerekova krajanka Iga Świąteková například řekla, že se někdy sama ocitne v nepříjemné situaci, kdy sedm lidí sahá po jedné věci. Podle vlastních slov nemá stanovený způsob, jak vybrat fanouška, kterému dá nějaký suvenýr.

„Vybírám člověka tak nějak náhodně nebo toho, kdo křičí nejhlasitěji,“ řekla. „Vím, že to není fér, ale samozřejmě ne všichni budou spokojení,“ říká.

Sama se nediví, když po ní fanoušci chtějí její oblečení, protože jako dítě strašně toužila mít Nadalův propocený ručník. „Když se ale snažím dát něco dítěti a dospělý to vezme, snažím říct: ‚Ale no tak, o to přece nejde.‘“

Také kanadský tenista Felix Auger-Aliassime se nechal slyšet, že jako dítě byl v podobné situaci na straně poražených a že to změnilo jeho pohled na věc.

„Bylo mi asi 13 a byl jsem s kamarády na tenise a chtěl jsem získat nátepník. Dostal jsem ale ránu do obličeje a dokonce mi začala krvácet nos. Říkal jsem si: ‚Pane bože, krvácím kvůli nátepníku. To je šílené!

Po této zkušenosti se pak spíš držel zpátky. „Ať se o ty propocené věci perou sami,“ uzavřel tenista podle amerického webu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné...

Pumpy začnou pomalu mizet. Vesnická dobíječka se moc neuživí, říká šéf čerpadlářů

Premium

Nové úseky dálnic, zdražování paliv a nástup elektromobilů změní pravidla hry. Čerpací stanice již nyní hledají cestu, jak zaujmout řidiče víc než jen plnou nádrží. „Pumpy sice nezmizí ze dne na den,...

Odstartoval nový ročník EY Podnikatele roku, hlásit se lze do půli října

Společnost EY Česká republika odstartovala další ročník prestižní soutěže EY Podnikatel roku. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025. Do stejného data může zároveň veřejnost i...

2. září 2025  10:26

Šéf Nestlé dostal výpověď. Vaz mu srazil románek s přímou podřízenou

Švýcarská potravinářská společnost Nestlé propustila generálního ředitele Laurenta Freixeho, neboť tajil milostný vztah s přímou podřízenou. Podnik o svém rozhodnutí informoval v pondělí večer na...

2. září 2025  10:21

Pražské kongresové centrum je krok od miliardové investice

Dostavba Kongresového centra Praha (KCP) může začít, přístavbou nového křídla vznikne největší sál v zemi. Ocení ho pořadatelé kongresů, veletrhů a dalších akcí, největší akce tohoto typu totiž Česku...

2. září 2025

Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci

Premium

Nové nařízení o odlesňování by mělo začít v EU platit na konci letošního roku. Ačkoliv se očekává, že po tlaku evropských států dojde k jeho zjednodušení, Evropská komise v létě změny nepředstavila....

2. září 2025

Němci si uvědomují, co pijí. Nealko posiluje i tam, kde by to málokdo čekal

Spotřeba piva v Německu se letos propadla na nejnižší úroveň za více než tři desítky let. Podle statistického úřadu Destatis se v první polovině roku prodalo o 6,3 procenta méně než loni. Naopak...

1. září 2025

Do Kauflandu za japonskou kuchyní. Německý Sushi Circle startuje v Česku

Německá společnost Sushi Circle ze skupiny Wonderfield Group vstupuje na český trh. První kiosky otevřela v pondělí 1. září ve spolupráci s Kauflandem v Praze, konkrétně v prodejnách v Michli a na...

1. září 2025

Co zákazníci opravdu vnímají. Vědci z Liberce umí číst jejich emoce i směr pohledu

Premium

Jaké reklamní slogany vzbuzují důvěru nebo jak mohou regionální značky přitáhnout pozornost nakupujících? Odpovědi na otázky o chování spotřebitelů hledají (a nacházejí) liberečtí výzkumníci v nové...

1. září 2025

Topná sezona se blíží. Neodkládejte revizi plynových kotlů, upozorňují odborníci

Aktuální období před novou topnou sezonou je ideální pro servis plynového kotle a spalinových cest. Revize odhalí případné nedostatky, které mohou způsobit výpadky kotle během zimní sezony....

1. září 2025

Srpnový schodek činí 165,4 miliardy. Je šestý nejhorší od vzniku Česka

Schodek státního rozpočtu na konci srpna klesl na 165,4 miliardy korun z červencových 168,2 miliardy korun. Deficit je tak nejnižší za posledních šest let, zároveň je ale šestý nejhlubší od vzniku...

1. září 2025  14:31

Americké akcie jsou stále dražší. Stojí víc než v době internetové bubliny

Ceny amerických akcií lámou rekordy. Burzovní index S&P 500, který sleduje vývoj 500 nejvýkonnějších amerických společností, v posledních týdnech roste. Ceny mnohých amerických akcií však stoupají...

1. září 2025  12:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bude to zážitek, těšili se lidé v Budějovicích, jak pojedou s Rejpalem dvoustovkou

Jako zajímavé překvapení brali většinou cestující fakt, že je od dneška po železnici z Českých Budějovic do Prahy vozí i Pendolino, a rovnou až rekordní dvoustovkou. Poprvé v Česku jel vlak touto...

1. září 2025  11:22

Mohlo to být i mnohem horší. Ekonomové se vyjadřují k rozpočtu na další rok

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok rozpočet se schodkem 286 miliard. Návrh tak převyšuje letošní plánovaný deficit ve výši 241 miliard. Ekonomové se ale přesto shodují, že ale nejde o nic...

1. září 2025  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.