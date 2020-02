Rum, whisky a gin bez alkoholu. V českých barech se objeví nové destiláty

Nealkoholické destiláty by měly být alternativou pro lidi, kteří se rozhodnou jít do baru a dát si koktejl, který sice chuťové připomíná lihovinu, ve skutečnosti však v sobě nemá ani procento alkoholu. V České republice se snaží pití alkoholu omezit například kampaň Suchej únor.

Podle Jana Jelínka ze společnosti W/O je ve světě aktuálně kolem 70 až 80 výrobců nealkoholických destilátů. Ty se vyrábí kromě klasické destilace, tedy rozdělováním těkavé a netěkavé složky kapaliny, také parní destilací, k výrobním procesům patří i macerace bylin nebo koření. Nealkoholické destiláty jsou podle něj ve špičkové kvalitě.

Obliba nepití alkoholu podle zástupců firmy ve světě roste. V Británii se podle nich loni prodalo pět milionů lahví nealkoholických destilátů. „Když přijdete do jakéhokoliv top baru na světě, tak je pravidlo, že mají nealkoholickou kartu,“ upozornili.

Ceny nealkoholických destilátů jsou podle zástupců firmy podobné jako u alkoholu. „V cenách pro retail se pohybujeme zhruba od 450 korun do 800 korun – je to cenově úplně stejné jako kvalitní alkohol,“ dodal. Kromě některých barů by tyto nápoje měl nabízet i internetový prodejce Rohlík.cz.

Podle údajů Českého statistického úřadu spotřeba alkoholu v Česku předloni meziročně stoupla o 1,1 procenta na 172,5 litru alkoholických nápojů, každý Čech tak v průměru vypil 9,9 litru čistého lihu. Spotřeba tvrdého alkoholu stoupla o 0,9 procenta na sedm litrů nápojů, v nich tak každý vypil 2,8 litru lihu.

Největší spotřebu klasicky tvoří pivo. Předloni jeho spotřeba stoupla o 0,6 procenta na 145,2 litru na hlavu, v průměru šlo o 4,8 litru lihu na osobu. Tyto údaje se mírně liší od dat Českého svazu pivovarů a sladoven. Podle něj se tuzemská spotřeba piva zvýšila o 2,9 procenta na 16,5 milionu hektolitrů. Na obyvatele se tak podle svazu v ČR předloni vypilo 141 litrů, o šest velkých piv meziročně více.