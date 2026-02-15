Nealkoholická vína dobývají svět, tradiční vinaři ale stále hledají cestu i chuť

Ještě nedávno budila posměch, dnes přitahují investice i nové zákazníky. Nealkoholická vína se z okrajové kuriozity mění v rychle rostoucí segment nápojového trhu. Změna životního stylu a klesající konzumace alkoholu nutí vinaře hledat nové cesty. I když chuť stále zůstává výzvou.

Bertrand Degat, správce vinice francouzského producenta nealkoholického vína French Bloom, si stále vybavuje kritiku a pohrdání, kterým čelil od svých kolegů.

Nealkoholická vína byla dlouho vnímána s nedůvěrou a někteří lidé, i ti blízcí Degatovi, je původně nechtěli ochutnat. Na posledním mezinárodním veletrhu zaměřeném na vinařství v Paříži Wine Paris však měla nealkoholická a nízkoalkoholická vína a lihoviny poprvé svůj vlastní vyhrazený prostor.

Test nealko vína: Chybí mu energie a chová se jinak. Jako vykastrovaný kocour

A zatímco tradiční francouzský vinařský sektor prochází krizí - někteří producenti dokonce nahrazují vinnou révu olivovníky či meruňkami - nealkoholické značky rostou, uvedla agentura AFP.

„Ať uděláte cokoli, lidé vás hodnotí,“ řekl Degat agentuře AFP. „Je mi to jedno, ale zasáhne mě to, když jde o lidi, kteří jsou mi blízcí. Měl jsem opravdu blízké lidi, kteří na začátku říkali, že ani nechtějí přijít ochutnat (naše víno),“ dodal.

Tento druh pohrdání stále existuje. Nealkoholická vína zatím nedokážou nabídnout tak bohatou a vyváženou chuť jako vína s alkoholem, ale postoje se rychle mění.

Stoupá zájem o zodpovědné pití

Firma French Bloom od svého vzniku v roce 2021 koupila vlastní vinici na jihozápadě Francie a nabízí prémiové šumivé víno za více než 100 eur (2400 Kč) za láhev. Společnost doufá, že letos prodá milion lahví. Získala také investici od francouzského luxusního gigantu LVMH a je nyní oficiálním partnerem Formule 1 v kategorii nealkoholického šumivého vína.

„Spotřeba alkoholu ve Francii i ve světě klesá, včetně vína, a stoupá zájem o zodpovědné pití,“ uvedla zakladatelka další přední nealkoholické značky Chavin Mathilde Boulachinová. „Jsme tu proto, abychom podporovali zodpovědné pití a nabízeli různé alternativy všem spotřebitelům, kteří chtějí jinou možnost,“ dodala. Nový trh přitom oslovuje nejen mladou generaci Z, která pije méně než jejich rodiče a prarodiče, ale také těhotné ženy, zdravotně uvědomělé spotřebitele či lidi, kteří se alkoholu vyhýbají z náboženských důvodů.

Konzumujete nealkoholické varianty vín?

celkem hlasů: 67

Většina nealkoholických a nízkoalkoholických vín vzniká tak, že se z hotového vína následně odstraní alkohol. Tekutina se zahřívá ve vakuu, díky čemuž se alkohol odpaří už při relativně nízkých teplotách. Tento proces ale zároveň připravuje víno o část důležitých aromatických látek, které tvoří jeho charakter. Někteří výrobci se to snaží kompenzovat přidáním přírodních či umělých aromat nebo cukru. Výsledkem však často bývá nápoj, jehož chuť rychle vyprchá, což je opak toho, co je charakteristické pro kvalitní víno.

Střízlivý přípitek. Svou cestu si razí nealkoholické varianty šumivých vín

Představitel britské vinařské skupiny Benchmark Drinks Paul Schaafsma upozornil, že segment s vínem s nulovým nebo nízkým obsahem alkoholu se dlouhodobě potýkal s tím, že spotřebitelům nabízel spíše kompromis než plnohodnotný zážitek. Výrobci se soustředili na tradiční postup - nejprve vyrobit klasické víno a poté z něj odstranit alkohol - místo aby přemýšleli o výsledné chuti.

Víno nebo čaj?

Benchmark Drinks proto zvolila jiný přístup. Místo odstraňování alkoholu pracuje s hroznovou šťávou, kterou fermentuje pomocí bakterií neprodukujících alkohol, a přidává čínský zelený čaj, který nápoji dodá výraznější chuť a jemnou trpkost. Firma vyrábí mimo jiné nealkoholická vína pod značkami celebrit Elton John a Kylie Minogue a Schaafsma upozornil, že šumivého růžového vína značky Kylie Minogue se prodalo přes milion lahví a spotřebitelé ho milují.

Na veletrhu Wine Paris bylo letos zřetelně vidět, jak rychle se rozvíjí segment nealkoholických nápojů. Řada firem zde představovala produkty na bázi čaje, které jsou balené a prezentované stejně jako víno - v klasických lahvích s korkem a etiketou připomínající tradiční vinařství. Nabízí se tak otázka: měly by být považovány za víno nebo pouze za nealkoholické nápoje?

Johannes Trautwein z německého rodinného vinařství Trautwein AFP řekl, že je důležité, aby nové produkty měly profil podobný vínu. Měly by působit vyzrále, být chuťově složitější a komplexní. Jeho firma dnes vyrábí nejen stále širší řadu nealkoholických vín, ale i inovativní nápoje z hroznů s přírodními aromaty pod značkou Oh No!.

Na pomezí vína a čaje se pohybuje také litevská společnost Acala, kterou založil Martynas Zemavičius, který dříve pracoval jako someliér v restauracích v Londýně. Firma vyrábí čajové nápoje, které mají napodobit mineralitu, kyselost i obsah cukru typické pro víno. „Říkáme, že vyrábíme šumivý čaj pro milovníky vína, vyrobený milovníky vína,“ uvedl.

Víno a pivo: stoupá obliba nealkoholických variant

S podnikáním začal před 12 lety, když otěhotněla jeho manželka. „Koupili jsme všechna nealkoholická vína, která jsme našli, a všechna jsme nakonec vylili do dřezu,“ přiznal. Situace se podle něj od té doby zlepšila, na trhu se už objevují i kvalitní produkty. Většina z nich však stále postrádá strukturu, třísloviny, vyváženou kyselost a celkovou komplexitu, které dělají víno vínem.

Vstoupit do diskuse
Témata: víno, Alkohol

