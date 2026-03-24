Návrat kapely BTS sledovalo přes 100 tisíc diváků. Čekalo se ale víc, akcie firmy klesly

Sedmičlenná skupina BTS debutovala v roce 2013 a od té doby se vypracovala na světovou megastar. Uskupení si v roce 2022 dalo pauzu, aby hudebníci mohli v Jižní Koreji absolvovat povinnou vojenskou službu v rozsahu 18 až 21 měsíců. Poslední člen ji dokončil loni v červnu.
BTS v pátek po více než třech letech vydala album s názvem Arirang, které předchází stejnojmennému světovému turné plánovanému mezi letošním dubnem a březnem 2027. Alba se v první den po vydání prodalo 3,98 milionu kopií.
Akcie Hybe v posledních měsících před comebackovým turné a vydáním nového alba rostly, v pondělí ale klesly o 15,5 procenta. Přísná bezpečnostní opatření a to, že streamovací platforma Netflix koncert vysílala živě do více než 190 zemí, včetně Jižní Koreje, mohlo ovlivnit počet diváků na místě. Netflix by měl údaje o sledovanosti zveřejnit ještě tento týden.
Pro BTS i Hybe je v sázce podle webu opravdu hodně. BTS je hlavním zdrojem příjmů Hybe, jejíž provozní zisk během prodloužené pauzy kapely výrazně poklesl. Hudební žánr K-pop od posledního turné BTS, které skončilo v roce 2019, naopak po celém světě získal na popularitě.
Chlapecká skupina nyní čelí tvrdé konkurenci stran skutečných rivalů, jako jsou Blackpink, Seventeen nebo Stray Kids, tak těch fiktivních, jako je animovaný film K-pop: Lovkyně démonů. Snímek letos dostal americkou filmovou cenu Oscar za nejlepší animovaný film a Netflix s ním příští rok plánuje uspořádat světové turné, protože se podle BBC snaží dále těžit z tohoto nejoblíbenějšího filmu ve svých dějinách.