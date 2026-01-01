Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

Manažer inovací a marketingu ve společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál | foto: archív Jana Kaprhála

Martina Riemlová
Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) omezí nadbytečný prostor v zásilkách a změní přístup k balení zboží. Měly by tak zmizet přebytečné plastové výplně, jako jsou bublinkové fólie. „Láhev vína, tradičně kulatá podstava, úzké hrdlo. Už teď generuje kolem padesáti procent volného prostoru,“ uvádí v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Kaprhál, manažer inovací a marketingu ve společnosti Smurfit Westrock, která vyrábí obaly z papíru a vlnité lepenky.

Evropské nařízení PPWR už vstoupilo v platnost, účinné však bude až od srpna 2026 a některá ustanovení mají ještě delší přechodná období. Cílem legislativy je snížit množství obalového odpadu, podpořit recyklaci a znovupoužitelnost obalů.

Některé plastové obaly by měly úplně zmizet. Jde například o minibalení majonéz používaných v restauracích či minišamponů v hotelech. Dojít by mělo mimo jiné k omezení jednorázových plastových obalů ovoce a zeleniny s váhou do 1,5 kilogramu. Změny se kromě plastů dotknou i papírových obalů a také logistiky. Výrobci se rovněž budou muset zamyslet nad volným místem v přepravních obalech a minimalizovat množství převáženého vzduchu.

Firmám nedává například smysl kupovat novou výrobní linku, aby se za dva roky dozvěděly, že produkty na lince vyráběné jdou proti nařízení PPWR. Je to těžké.

Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

