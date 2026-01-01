Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

Evropské nařízení PPWR už vstoupilo v platnost, účinné však bude až od srpna 2026 a některá ustanovení mají ještě delší přechodná období. Cílem legislativy je snížit množství obalového odpadu, podpořit recyklaci a znovupoužitelnost obalů.
Některé plastové obaly by měly úplně zmizet. Jde například o minibalení majonéz používaných v restauracích či minišamponů v hotelech. Dojít by mělo mimo jiné k omezení jednorázových plastových obalů ovoce a zeleniny s váhou do 1,5 kilogramu. Změny se kromě plastů dotknou i papírových obalů a také logistiky. Výrobci se rovněž budou muset zamyslet nad volným místem v přepravních obalech a minimalizovat množství převáženého vzduchu.
Firmám nedává například smysl kupovat novou výrobní linku, aby se za dva roky dozvěděly, že produkty na lince vyráběné jdou proti nařízení PPWR. Je to těžké.