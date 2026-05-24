Slábnoucí poptávka mění trh s alkoholem. Firmy sázejí na nealko i nové vedení

Podle předběžných údajů společnosti IWSR, která se zabývá průzkumem trhu s nápoji, mezi lety 2019 a 2025 každoročně klesala spotřeba alkoholu v průměru o dvě procenta. Data zahrnují 21 zemí a globální prodej v bezcelních obchodech a pokrývají zhruba 75 procent světového trhu. Ukazatel pracuje s počtem vypitých drinků, nikoli jen s objemem alkoholu.
Pokles odpovídá globálnímu trendu slábnoucí poptávky po alkoholu měřené objemem spotřeby na obyvatele, který podle Světové zdravotnické organizace začal už před deseti lety, napsala agentura Bloomberg.
Společnost IWSR zaznamenala stejný vývoj, pouze s krátkým výkyvem během pandemie covidu-19, kdy lidé pili více doma. Spotřeba mezi lety 2020 a 2021 vzrostla o 2,3 procenta, ale od roku 2022 opět klesá. V roce 2025 byla podle dat IWSR o 2,8 procenta nižší než v roce 2024.
V globálním průzkumu společnosti Euromonitor uvedlo 23 procent respondentů, že v roce 2025 konzumovali alkohol každý týden, v roce 2020 to bylo 25 procent.
Pivu se nedaří
Mění se také preference spotřebitelů, některé alkoholické nápoje ztrácejí na popularitě více než jiné. Například pozici tradičního piva oslabují předmíchané alkoholické drinky.
Spotřeba takových nápojů v roce 2025 vzrostla o dvě procenta, uvedla společnost IWSR. Podle analytiků Scope Ratings zůstávají prodeje piva i přes velké sportovní události a příznivé počasí pod historickými úrovněmi, což ukazuje na dlouhodobou stagnaci.
Výrazný pokles v Číně
Nejprudší pokles spotřeby alkoholu mezi lety 2019 a 2025 zaznamenala Čína, kde činil šest procent ročně. Útlum poptávky souvisí i s kroky čínské vlády, která omezuje přepychové hostiny a alkohol na oficiálních akcích.
Druhý nejvýraznější průměrný roční propad zaznamenala Francie, a to o tři procenta. Výrazný útlum je podle dat IWSR kromě Číny patrný hlavně na bohatých trzích, jako jsou Spojené státy a Evropa.
V některých rozvíjejících se ekonomikách prodeje naopak stále rostou, mezi ně patří například Jihoafrická republika a některé země Latinské Ameriky. Perspektivním trhem je také Indie, kde poptávku podporují rostoucí příjmy obyvatel a početná mladá generace blížící se věku pro legální konzumaci alkoholu.
Pád akcií i bankroty
Změna spotřebitelských návyků se promítá i do finančních trhů. Akcie společností, jako je Boston Beer či Diageo, po rekordech během pandemie výrazně oslabily. Souhrnná tržní hodnota největších veřejně obchodovaných výrobců piva, vína a lihovin od června 2021 klesla o 48 procent, což znamená ztrátu asi 850 miliard dolarů (18 bilionů Kč).
Slábnoucí poptávka vedla také k bankrotům některých firem, mezi nimi byly například americké palírny A.M. Scott Distillery a Luca Mariano Distillery. Do vážných finančních problémů se dostala také britská pivovarnická společnost BrewDog.
Firmy sázejí na nealko
Výrobci stále více sázejí na nealkoholické alternativy či nápoje s nižším obsahem alkoholu. Například pivovarnická společnost Carlsberg vstoupila do segmentu nealkoholických nápojů akvizicí firmy Britvic, která vyrábí džusy a další nealkoholické nápoje. Společnosti Heineken i Anheuser-Busch InBev rozvíjejí strategie zaměřené i mimo tradiční pivo, například na cider, hard seltzery nebo nealkoholické varianty.
Spotřeba nealkoholického piva, vína, lihovin, cideru a předmíchaných alkoholických drinků rostla mezi lety 2019 a 2024 průměrným tempem osm procent ročně, uvedla společnost IWSR.
Společnosti mění management
Změna spotřebitelského chování vede i ke změnám ve vedení firem. Například Bill Newlands, prezident a CEO společnosti Constellation Brands rezignoval po slabé poptávce po víně, pivu a lihovinách. Ke konci května by měl ve své funkci skončit generální ředitel společnosti Heineken Dolf Van den Brink. Obměna vedení se dotkla i dalších firem v odvětví, například společností Remy Cointreau anebo Campari.
Firmy zároveň šetří, propouštějí zaměstnance a omezují výrobu. Heineken plánuje během dvou let zrušit sedm procent pracovních míst a výrobce bourbonu Jim Beam od začátku roku 2026 na rok pozastavil výrobu ve své hlavní palírně v Kentucky kvůli převisu nabídky nad poptávkou.
Kdo pije méně?
„Generace Z se od alkoholu neodvrací, ale předefinovává jeho roli. Pije selektivněji, snaží se vyvažovat střídmost a objevování nových věcí a mění to, kdy, kde a proč alkohol konzumuje,“ uvádí IWSR v jednom ze svých reportů, který se zaměřuje na trendy trhu pro rok 2026.
Existují nicméně důkazy o generačních rozdílech. Z průzkumu UBS Evidence Lab, který byl proveden na největších trzích s alkoholem, včetně Číny, USA a Brazílie, vyplývá, že 32 procent konzumentů z generace Z pije každý týden. V případě starších generací každý týden pije 45 procent konzumentů.
Proč lidé pijí méně?
Důvodů, proč lidé omezují spotřebu alkoholu, je několik. Kromě povědomí o zdravotních rizicích roli hraje i ekonomická nejistota a inflace, kdy část spotřebitelů omezuje výdaje za zbytné věci, mezi které alkohol patří, napsala agentura Bloomberg.
Dalším důvodem je také užívání léků na hubnutí s obsahem GLP-1, které potlačují chuť k jídlu i alkoholu. V průzkumu UBS uvedlo 47 procent lidí užívajících GLP-1, že během léčby pijí méně.
Důležitým faktorem je i užívání marihuany. Zhruba dvě třetiny Američanů ve věku 18 až 34 let uvedly v průzkumu agentury Bloomberg Intelligence na konci roku 2024, že užívají konopí místo alkoholu alespoň jednou týdně.