„Prostě máte pocit, že se můžete uvolnit a usnout,“ říká k novému trendu Anderson Cohen, který provozuje online fitness komunitu v New Buffalu v Michiganu. Také on zaznamenal zvýšený zájem svých zákazníků o tento produkt, a co víc, sám patří mezi Američany, kteří si nápoje pro lepší spánek pochvalují. „Funguji výborně a druhý den jsem dobře odpočatý,“ říká.
Prodeje značek takzvaných nočních nápojů ve Spojených státech strmě rostou. Přispívají k tomu samozřejmě trendy na sociálních médiích, stejně tak i prudký rozmach technologických zařízení jako Apple Watch, Oura Ring anebo Whoop, která sledují spánek jejich majitelů a hledají způsoby, jak ho zlepšit, píše portál The Wall Street Journal.
Podle statistických údajů z roku 2024 společnosti Mintel, která se zabývá průzkumem trhu, asi 22 procent dospělých Američanů uvedlo, že nyní pije nápoje, které jim pomáhají usnout. To je nárůst ve srovnání s šestnácti procenty v roce 2023.
Prodej doplňků pro lepší spánek, mezi které patří například práškové nápoje obvykle rozpustné v mléku nebo vodě, dosáhl v roce 2025 asi jedné miliardy dolarů, což je o 6,4 procenta více než v předchozím roce, vyplývá z údajů společnosti SPINS zabývající se průzkumem trhu. Prodeje tekutých nápojů pro lepší spánek atakovaly částku 2,71 milionu dolarů, což je padesátiprocentní nárůst.
Nespavost jako šance
Lidé trpící nedostatkem spánku představují pro obchodníky potenciálně obrovský trh. Podle federálních údajů spí přibližně 37 procent dospělých Američanů méně než doporučených minimálně sedm hodin denně. Podle průzkumu analytické společnosti Gallup z prosince 2023, jehož se zúčastnilo více než tisíc dospělých Američanů, přibližně 57 procent respondentů uvedlo, že by se cítili lépe, kdyby spali více.
Na prodejích těchto nápojů je to znát. Společnosti Som Sleep a MoonBrew uvedly, že v roce 2025 se jejich tržby v porovnání s předchozím rokem zdvojnásobily, přičemž tržby společnosti MoonBrew vzrostly o více než 150 procent.
Také společnost Delivra Health Brands hlásí strmý nárůst prodeje svého nápoje Dream Water o více než třetinu. Nápoje této společnosti jsou k dostání na letištích po celé Severní Americe, začaly je nabízet dokonce některé hotely sítě Hilton v USA a Choice Hotels v Kanadě.
Noční nápoj jako rituál
Společnost MoonBrew, která uvedla na trh své nápoje na spaní již v roce 2022, prodává práškové směsi za 48 dolarů za balení, případně za nižší cenu v rámci měsíčního předplatného. „Tyto nápoje mají být nejen funkční, ale také chutnou pochoutkou, na kterou se lidé těší před spaním,“ říká spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Allan Shen. Jejich příprava má podle něj až rituální charakter. Horká čokoláda je podle něj nejoblíbenější ze sedmi příchutí značky MoonBrew. Nápojové směsi obsahují hořčík, aminokyselinu L-theanin a další složky.
„Lidé nám říkají, že za noc absolvují jen 30 minut hlubokého spánku a hodinu REM a prosí nás o pomoc,“ říká Kat Coleová, generální ředitelka společnosti AG1. V srpnu její společnost začala na trh dodávat populární stejnojmenný nápoj. Obsahuje bylinu ašvaganda, hořčík, šafrán a více než tucet dalších ingrediencí. Balení na 30 nocí stojí 99 dolarů nebo 79 dolarů, pokud si jej zákazník zakoupí jako předplatné.
Dosažení správné chuti bylo ale podle Coleové velkou výzvou. AG1 je k dispozici v příchutích čokoláda, čokoláda s mátou a lesní plody. Tyto nápoje konkurují mnoha dalším přípravkům na podporu spánku, včetně léků na předpis i volně prodejných léků na spaní, konopných a CBD produktů, stejně jako tradičnějších doplňků ve formě tablet a kapslí.
Co na to odborníci?
„Důkazy o účinnosti mnoha složek obsažených v nápojích na spaní jsou smíšené,“ říká Jennifer L. Martinová, specialistka na spánek z floridské univerzity. Některé studie například zjistily, že hořčík má příznivý vliv na spánek, zatímco jiné neprokázaly žádný účinek.
Podle přehledu výzkumů publikovaného letos v časopise Sleep Medicine Reviews užívání L-theaninu zlepšuje vnímání kvality spánku a délky usínání. Ašvaganda je zase mnohdy spojována se zlepšením spánku, jak vyplývá z přehledu publikovaného v roce 2021 v časopise PLOS One.
„Vitamin B6 obsažený v nápoji AG1 a zinek, který je zase součásti nápoje MoonBrew, mohou být užitečné pro usínání a udržení spánku,“ uvedla Marie-Pierre St-Ongeová, profesorka výživové medicíny na Columbia University Irving Medical Center. Tyto živiny se podle ní podílejí na přeměně tryptofanu na melatonin, hormon podporující spánek.
Melatonin, složka některých nápojů na podporu spánku, však primárně není určen k léčbě stavů, jako je nespavost, míní další odborníci. Tato látka se stala v USA předmětem pozornosti poté, co ho nedávná studie spojila se srdečními selháními. Některé nápoje, včetně AG1 a MoonBrew, se tak nyní prezentují jako nápoje bez melatoninu, uzavírá americký portál.