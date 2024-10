Elektrolyty, kam se podíváš. Jsou zázrakem doplňků stravy, anebo marketingu?

„Čtyři sta miligramů elektrolytů, pane bože!“ povykuje někdejší wrestler a spoluvynálezce nápoje Prime Logan Paul v propagačním videu, které má na síti X více než osm milionů zhlédnutí. To, co na sítích spolu s kolegy youtubery MrBeastem a KSI prodává, totiž není jen doplněk stravy, je to podle nich revoluce v hydrataci.

Elektrolyty jsou najednou všude. Zmínky o nich se objevují na obalech potravin, jsou označovány velkými čísly a mluví se o nich v reklamách, píše deník The Guardian.

Dopřejte si hydrataci

Letos o sobě nechala slyšet společnost Liquid I.V., která vyrábí elektrolytové směsi slibující rychlejší hydrataci než samotná voda. Tvrdí, že nabízí zlepšení spánku a zdraví střev prostřednictvím elektrolytických příchutí. Značka, kterou vlastní gigant Unilever, již během uplynulých letních veder zahájila kampaň s názvem Dopřejte si hydrataci. Představila dvě nové příchutě vody Liquid I.V., které se objevují v 15- a 30sekundových spotech. Reklama využívá zpomalené záběry, aby ukázala, jak může značka hydratace pomoci v boji proti letním vedrům.

New year, new product. Introducing Prime ENERGY⚡️10 calories, zero sugar. 300 mg electrolytes. 5 delicious flavors @PrimeHydrate pic.twitter.com/ilzTXXyQhz — Logan Paul (@LoganPaul) January 3, 2023

Také Společnost W-Wellness, která poskytuje balíčky doplňků stravy na míru, zaznamenala za poslední rok 40procentní nárůst prodeje svých elektrolytů. Tento měsíc spustila své nové stránky na Shopify na základě recenzí od renomovaných lifestylových publikací, jako jsou listy The Telegraph nebo časopisy Tatler, GQ a Grazia.

A do třetice: začínající značka Oshun prodává elektrolytický koncentrát v 250ml lahvičce s pumpičkou. Každý si jím může vylepšit sklenici běžné vody. Jedna taková lahvička postačí k vylepšení 100 litrů vody, tvrdí firma. Její produkt nedávno začal jít na dračku po nadšených recenzi od instagramových influencerů.

Když voda obživne

V roce 2022 byla celosvětová poptávka po ochucené a funkční vodě oceněna na 50,3 miliardy dolarů (1,1 bilionu Kč) a očekává se, že do roku 2030 se toto číslo zvýší na 112,6 miliardy dolarů (2,5 bilionu Kč). Nedávné studie také odhalily, že 83 procenta spotřebitelů chce mít při konzumaci vody nějaké funkční výhody. Globální nápojový průmysl si toho samozřejmě všímá a okamžitě reaguje.

Funkční vody obohacené o vitaminy, minerály, kyseliny, bylinky či syrové ovoce nebo zeleninu tak slibují lepší hydrataci a další zdravotní účinky. Často je prodejci propagují v souvislosti se zdravotními přínosy, jako je posílení imunitního systému, kognitivních funkcí anebo zdraví střev.

Za poslední tři roky se globálně zvýšily prodeje nealkoholických nápojů a sportovní výživy uváděných na trh s tvrzením o hydrataci o 10 procent. Trh s funkčními vodami, jehož hodnota v roce 2023 dosáhla 15,93 miliardy amerických dolarů (362 miliard Kč), do roku 2032 dosáhne hodnoty 30 miliardy (678 miliard Kč).

Produkty, jako je například ovocná voda Dash Water, která byla uvedena na trh teprve před sedmi lety, je nyní nejrychleji rostoucím nápojem ve Velké Británii. Ve dvaceti zemích světa se už prodalo 24 milionů plechovek.

Pravda o elektrolytech

Zatímco věda zdůrazňuje důležitost hydratace, marketingová tvrzení často přehánějí. Jaká je tedy pravda o elektrolytech? Elektrolyty jsou minerály, které mají elektrický náboj a hrají důležitou roli v regulaci různých tělesných funkcí včetně svalových kontrakcí, nervových impulsů a rovnováhy tekutin. Mezi běžné elektrolyty patří sodík, draslík, vápník, hořčík a chloridy, které jsou nezbytné pro udržení správné hydratace a podporu celkového zdraví.

Zastánci a především prodejci elektrolytové vody tvrdí, že jejich nápoje nabízejí vhodný způsob doplnění elektrolytů ztracených potem během cvičení, čímž zabraňují dehydrataci a zlepšují výkon. Pokud jsou tyto nápoje chutnější a podněcují jedince k větší konzumaci tekutin, mohou účinně podpořit stav hydratace. Elektrolytové vody a nápoje však často obsahují přidané cukry, aromata a další umělé složky, které mají zlepšit chuť a zvýšit hladinu energie, což dále láká spotřebitele, kteří hledají rychlou hydrataci.

„Elektrolyty jsou nezbytné pro mnoho funkcí v těle, mimo jiné pomáhají udržovat hladinu tekutin, pomáhají srdeční a nervové činnosti a regulují krevní tlak,“ říká Natalie Allenová, dietoložka a docentka výživy a dietetiky na univerzitě v Missouri. Hořčík pomáhá při všech činnostech od svalů a nervů až po zdraví kostí, zatímco chloridy napomáhají rovnováze tekutin a trávení. Draslík pomáhá regulovat srdeční tep, snižovat krevní tlak a regulovat funkci ledvin, zatímco svaly potřebují ke kontrakci vápník, sodík a draslík. Bez elektrolytů se vaše tělo rychle dostane do vážných potíží.

Výzkumy naznačují, že pro většinu lidí, které se věnují mírné fyzické aktivitě, je pro uspokojení hydratačních potřeb dostačující obyčejná voda a doplňování elektrolytů může být zbytečné. Kritici elektrolytové vody však tvrdí, že marketingová tvrzení o těchto nápojích často zveličují jejich výhody a bagatelizují možné nevýhody.

Elektrolytové nápoje sice mohou za určitých okolností pomáhat předcházet dehydrataci a nejsou ve své podstatě škodlivé, ale jejich široká konzumace jako každodenního hydratačního řešení může být pro většinu lidí neopodstatněná. Problém nastává, když lidé konzumují tyto nápoje místo vody nebo když necvičí, což může vést ke zbytečnému příjmu soli a cukru.

Stejné jako s bílkovinami

Když výrobce potravin nebo doplňků stravy tvrdí, že jeho výrobek má prostě „více“ elektrolytů než konkurence, není to příliš užitečný ukazatel. Proč se tedy na ně výrobci a marketéři najednou tak zaměřili? „Částečně si myslím, že lidé jsou nyní často aktivnější a více si uvědomují výhody hydratace,“ potvrzuje nutriční terapeutka Laura Southernová. „Ale také si myslím, že jsou docela příjemnou a snadnou věcí, kterou lze bez většího úsilí zařadit do každodenního života. Lidé mají pocit, že pro sebe dělají něco dobrého, aniž by to bylo příliš drahé nebo složité, což může být u některých doplňků problém,“ dodává.

„Považuji to za podobnou věc jako proteinové hnutí, které jsme viděli v roce 2016,“ říká Joe Welstead, zakladatel prodejce elektrolytů Oshun. „Najednou měli lidé mnohem větší povědomí o výhodách dostatečného přísunu bílkovin ve stravě a uvědomili si, že jejich přínos dalece přesahuje rámec toho, co sportovci potřebují,“ uzavírá podnikatel podle The Guardianu.