Nyní je na tuto událost na sázkové platformě uvedená pravděpodobnost 21 procent. Na Kalshi, regulované americké sázkové platformě, se pravděpodobnost, zda USA získají ještě během funkčního období Donalda Trumpa nějakou část Grónska, pohybuje kolem 42 procent, píše agentura Bloomberg.
Tyto obchody využívají poptávky investorů sázejících na velké politické události, odhalují však také rozpor tohoto byznysu. Prosperují totiž na základě binárních výsledků, zatímco geopolitická realita se málokdy dá jednoznačně zařadit do kategorie „ano“ nebo „ne“. Obchodníci mohou často sázet na překrývající se otázky: Napadly USA Venezuelu? Vstoupily tam vojenské jednotky? Byl odstraněn vůdce? Všechny se sice týkají stejné události, ale mají různé řešení.
Poté, co americké speciální jednotky zajaly v Caracasu Nicoláse Madura, portál Polymarket například nevypořádal sázky na to, zda USA „napadnou“ tuto zemi. Platforma totiž uvedla, že rychlá vojenská akce a únos prezidenta nesplňovala definici trhu pro vojenskou operaci zaměřenou na získání kontroly. Protože se na tuto prognózu zobchodovalo přes deset milionů dolarů, krok samozřejmě vyvolal negativní reakci některých uživatelů.
Ostatní sázky související se stejnou událostí – včetně těch na přítomnost amerických vojsk a odstranění Madura – vyplaceny byly.
Napětí eskaluje
U Grónska problémy s vypořádáním nejsou – alespoň prozatím. Princip je však podobný. Jde o jednoduché kontrakty s uvedenými cenami v reálném čase, definované konsensem médií a pravidly platformy.
Polymarket v této souvislosti uvádí, že suverenita je definována jako převod většiny území Grónska z autonomního státu v rámci dánského království pod formální správu USA.
Portál Kalshi se momentálně zabývá otázkou, zda Trump koupí alespoň část ostrova – namísto jeho vojenského obsazení – a od konce roku 2024 zaznamenal objem sázek na tuto otázku více než 3,5 milionu dolarů. Šance na to ve středu vyskočily na 40 procent.
Bílý dům oznámil, že zvažuje několik způsobů, jak dosáhnout Trumpova cíle získat Grónsko, což vedlo k eskalaci napětí s Dánskem a dalšími členy NATO. Evropští lídři vydali společné prohlášení, ve kterém varovali, že prezident musí respektovat územní celistvost Grónska i Dánska, uzavírá Bloomberg.