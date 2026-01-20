Napadne Trump Grónsko? Na sázkových platformách na to lidé vsadili miliony

Jan Dvořák
  18:00
Predikční trhy zažívají nevídaný boom – rostou objemy vložených investic a sázky se uzavírají na vše od voleb až po vojenské razie. Na Polymarketu obchodníci již vsadili více než 14 milionu dolarů na to, zda USA do konce roku získají svrchovanost nad arktickým ostrovem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
14 fotografií

Nyní je na tuto událost na sázkové platformě uvedená pravděpodobnost 21 procent. Na Kalshi, regulované americké sázkové platformě, se pravděpodobnost, zda USA získají ještě během funkčního období Donalda Trumpa nějakou část Grónska, pohybuje kolem 42 procent, píše agentura Bloomberg.

Tyto obchody využívají poptávky investorů sázejících na velké politické události, odhalují však také rozpor tohoto byznysu. Prosperují totiž na základě binárních výsledků, zatímco geopolitická realita se málokdy dá jednoznačně zařadit do kategorie „ano“ nebo „ne“. Obchodníci mohou často sázet na překrývající se otázky: Napadly USA Venezuelu? Vstoupily tam vojenské jednotky? Byl odstraněn vůdce? Všechny se sice týkají stejné události, ale mají různé řešení.

Nedali jste mi Nobelovku, nemusím myslet na mír, napsal Trump premiérovi Norska

Poté, co americké speciální jednotky zajaly v Caracasu Nicoláse Madura, portál Polymarket například nevypořádal sázky na to, zda USA „napadnou“ tuto zemi. Platforma totiž uvedla, že rychlá vojenská akce a únos prezidenta nesplňovala definici trhu pro vojenskou operaci zaměřenou na získání kontroly. Protože se na tuto prognózu zobchodovalo přes deset milionů dolarů, krok samozřejmě vyvolal negativní reakci některých uživatelů.

Ostatní sázky související se stejnou událostí – včetně těch na přítomnost amerických vojsk a odstranění Madura – vyplaceny byly.

Napětí eskaluje

U Grónska problémy s vypořádáním nejsou – alespoň prozatím. Princip je však podobný. Jde o jednoduché kontrakty s uvedenými cenami v reálném čase, definované konsensem médií a pravidly platformy.

Polymarket v této souvislosti uvádí, že suverenita je definována jako převod většiny území Grónska z autonomního státu v rámci dánského království pod formální správu USA.

„Neodvracelo ruskou hrozbu.“ Trump opět kritizoval Dánsko kvůli Grónsku

Portál Kalshi se momentálně zabývá otázkou, zda Trump koupí alespoň část ostrova – namísto jeho vojenského obsazení – a od konce roku 2024 zaznamenal objem sázek na tuto otázku více než 3,5 milionu dolarů. Šance na to ve středu vyskočily na 40 procent.

Bílý dům oznámil, že zvažuje několik způsobů, jak dosáhnout Trumpova cíle získat Grónsko, což vedlo k eskalaci napětí s Dánskem a dalšími členy NATO. Evropští lídři vydali společné prohlášení, ve kterém varovali, že prezident musí respektovat územní celistvost Grónska i Dánska, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir začala spolupracovat s Uber Eats. Degustační menu vyjde na...

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se...

Napadne Trump Grónsko? Na sázkových platformách na to lidé vsadili miliony

polymarket logo platforma sázky

Predikční trhy zažívají nevídaný boom – rostou objemy vložených investic a sázky se uzavírají na vše od voleb až po vojenské razie. Na Polymarketu obchodníci již vsadili více než 14 milionu dolarů na...

20. ledna 2026

Výdaje na vodu jsou strategické, měly by se započítávat do obrany, navrhl ministr

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Česko se zavázalo, že bude do roku 2030 vydávat na obranu státu tři procenta hrubého domácího produktu proti současným zhruba dvěma. Ročně má jít o navýšení o 0,2 procentního bodu. Loňské výdaje...

20. ledna 2026  16:29

Z Lesů ČR letos budeme chtít „jen“ 2,5 miliardy, říká ministr

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Po loňském odvodu 5,5 miliardy korun ze státního podniku Lesy ČR se letos sníží požadavek ze strany státu na 2,5 miliardy Kč. Zatím je na tom předběžná dohoda mezi ministrem zemědělství Martinem...

20. ledna 2026  16:07

Průmysl Evropa potřebuje. Brzdí ho ale energie i cena práce, shodli se experti

ilustrační snímek

Průmyslové firmy v Evropě čelí nestabilní geopolitické situaci a proti Spojeným státům či Číně i vysokým cenám energií. Mají sice své silné stránky, třeba letité know-how a expertizu, to ale samo o...

20. ledna 2026  16:02

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové...

20. ledna 2026  14:46

Na světový pohár v alpském lyžování budeme připraveni, hlásí energetici

ČEZ Distribuce se připravuje na FIS Ski World Cup ve Špindlerově Mlýně (20....

Již následující víkend se ve Špindlerově Mlýně koná FIS Ski World Cup 2026. ČEZ Distribuce potvrzuje, že dělá vše pro zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny potřebné pro konání...

20. ledna 2026  13:21

Obrat o 180 stupňů. Drahé ETCS nedává na lokálkách smysl, zní ze Správy železnic

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Snaha vybavit celou železniční síť celoevropským zabezpečovačem ETCS dostala další trhlinu. Podle ředitele strategie Správy železnic Radka Čecha nedává jeho instalace na méně vytížených tratích...

20. ledna 2026  13:10

Central Group prodal rekordní počet bytů, přikupuje i pozemky

Nová rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín v Praze 9

Společnost Central Group, největší rezidenční stavitel v Česku, loni prodala rekordních 1 200 bytů. Zároveň nakoupila pozemky v sedmi pražských lokalitách pro 5 300 nových bytů. Za 32 let na trhu...

20. ledna 2026  12:08

Pardubická Explosia plánuje zvýšit výrobu některých třaskavin až šestinásobně

Při požáru budovy v pardubické Explosie, kde se vyrábí střelný prach, se těžce...

Výrobce výbušnin a střeliva Explosia Pardubice plánuje zvýšit výrobu trinitroresorcinolu (TNR) využívaného zejména jako třaskavinu. V současnosti státní firmě integrované povolení umožňuje produkci...

20. ledna 2026  11:33

Nizozemský terminál již odbavil 72 lodí s plynem pro Česko. Žádný nebyl z Ruska

Do nizozemského Eemshavenu dorazila druhá loď s LNG pro Česko.

Terminál v nizozemském Eemshavenu, odbavil od začátku svého fungování v roce 2022 do konce loňského roku již 72 lodí se zkapalněným zemním plynem (LNG) určeným pro Česko. Lodě přivezly 6,44 miliardy...

20. ledna 2026  10:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Akcie za 80 miliard korun. Strnadův holding CSG vstupuje na burzu v Amsterdamu

Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...

Holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, nabízí na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur, tedy téměř 80,2...

20. ledna 2026  10:40

Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Údaj zachytila stanice Švýcárna, která se nachází v pohoří Jeseníky v nadmořské...

Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o...

20. ledna 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.