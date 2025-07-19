Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“ a v čem se od toho českého tamní obchody liší, ukazuje fotoreportáž iDNES.cz. Na snímku pobočka Albert Heijn v Alkmaaru a reklama na 1+1 balíček těstovin zdarma. Dvě balení vyjdou v přepočtu na 68 korun. (24. července 2025)
Autor: Tomáš Ventura, iDNES.cz
Na co nalákat zákazníky hned po vstupu do prodejny? Třeba na banány, v přepočtu za 37 korun za kilogram. (24. července 2025)
Ve větších supermarketech jsou běžné automaty na čerstvě lisovanou šťávu, ať už z pomerančů (na snímku) nebo třeba z granátových nákupy. Čtvrt litru pomerančového freshe vyjde na 49 korun. (24. července 2025)
Pro srovnání automat v amsterdamské prodejně Vomar Voordeelmarkt. Tady je cena nižší - čtvrt litru v přepočtu za 36 korun, půllitr za šedesát a litr freshe pak za 96 korun. (23. července 2025)
A zde ještě automat na šťávu z granátových jablek v alkmaarské prodejně Jumbo - čtvrt litrová lahvička vyjde v tomto případě na necelá čtyři eura, tedy bezmála sto korun. (26. července 2025)
Nizozemské je proslulé chovem krav a produkcí mléka i dalších mléčných výrobků. Takto vypadá mléčný „koutek“ v prodejně Albert Heijn v Haarlemu. Častější než v Česku jsou půllitrová balení, i když litrová vyjdou výhodněji. Litr polotučného s albertí privátní značkou je v přepočtu za 32 korun, půllitrový tetrapack vyjde na dvaadvacet. (21. července 2025)
Detail mléčného regálu v Albert Heijn v Alkmaaru. Pro příklad i ceny některých alternativ: bezlaktózové plnotučně v přepočtu za 50 korun, sójové Alpro za 65 korun (24. července 2025)
Pestrá nabídka dalších mléčných produktů zahrnuje třeba podmáslí (Karnemelk). Litr značkového za 44 korun, pod privátní značkou Albert Heijn tentýž objem za 31 korun. (21. července 2025)
Někdy může být problém najít menší balení u jogurtů nebo skyrů. Zde půlkilové balení jahodového či broskvového skyru v alkmaarském Albertu v přepočtu za 41 korun. (24. července 2025)
Oblíbený nizozemský mléčný výrobek - vla. Něco mezi pudinkem a řidším krémem, ve vanilkové verzi litr za zhruba 39 korun, v té čokoládové o pětikorunu dražší. (24. července 2025)
Od mléka rychlý pohled do regálu s vejci. Podobně jako v Česku jsou ceny dost odlišné podle toho, jak moc „bio“ ta která vajíčka jsou. V tomto případě vyšlo nejlevněji šestikusové balení za 1,89 eura (46 korun). Hned dva druhy desetikusových balení pak vyšly na 4,09 eura tedy rovných sto korun. (24. července 2025)
Sýry jsou nizozemskou chloubou - a protože se dají koupit v prvotřídní kvalitě všude, musí marketing klást důraz třeba na příběhy farmářů nebo lokální původ. Jako v případě supermarketu Jumbo a značky Monique. Polotvrdý, středně vyzrálý sýr s označením „belegen“ vyjde v tomto případě zhruba na 14 eur za kilo. Deset deka v přepočtu za 34 korun. (19. července 2025)
K sýru se samozřejmě hodí víno. A když už jsme u podpory místních producentů, alkmaarské Jumbo nabízí i lokální víno z nedalekého Heerhugowaardu. Lahev růžového Rosé du Nord vyjde po přepočtu na 270 korun. (19. července 2025)
Jumbo obecně dost propaguje lokální a menší projekty, jako v tomto případě pivo Virgilius od mladých křesťanů z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v obci De Noord. Lahev craftového piva o obsahu 0,75 litru vyjde v tomto případě zhruba na 180 korun.(20. července 2025)
Pivní nabídka v alkmaarském supermarketu Jumbo je vůbec pestrá. A velmi výrazně jsou v ní zastoupené malé pivovary z okolí. Na snímku vlevo například witbiery, dubbely a tripely Sancti Adalberti z nedalekého Brouwerij Egmond. Třetinka v přepočtu za 85 korun.(19. července 2025)
Bohaté zastoupení má v marketech na severu země i haarlemský minipivovar Jopen. Zde regál přímo v Haarlemu v prodejně Albert Heijn hned naproti pivovarské restaurace. Mix čtyř pivních stylů v třetinkových plechovkách za 315 korun (21. července 2025)
Dlouze vybírat se dá pivo i v alkmaarském Albertu. Třeba to z amsterdamského malého pivovaru t IJ s pštrosem ve znaku (třetinka za 67 korun) nebo experimentálnější variace, kterými se prezentuje podobně drahý amsterdamský Oedipus (24. července 2025)
Okolo tří až čtyř eur (75-100 korun) stojí i piva od pivovarů Uiltje či Two chefs brewing, které se prezentují až komiksově ztvárněnými plechovkami. (24. července 2025) - Albert Heijn Alkmaar
A pak je tu samozřejmě domácí Heineken, třetina za 27 korun. (24. července 2025)
Ceny limonád dokážou překvapit - jako litrovka coca coly (klasické i zero) v alkmaarském Albertu za 2,39 eura, v přepočtu tedy 58 korun. Osm čtvrtlitrových plechovek pak vyšlo na 153 korun. (24. července 2025)
Populární je v Nizozemsku černorybízová limonáda Cassis. Zde buď značková (Hero - 1,25 litru za 63 korun) nebo pod privátním labelem Albert Heijn (1,5 litru za 46 korun) (24. července 2025)
Časté jsou slevy pro nákup více kusů zboží. Viz příklad ledových čajů Lipton. Jedna lahev o objemu 1,5 litru stála 3,69 eura, tedy 90 Kč. Dvě už stály dohromady 121 korun a tři 170 Kč (tedy 56 korun jedna) (24. července 2025)
K pivu, limonádě nebo ledovému čaji se dají přikousnout brambůrky. Balení po 150 gramech Oven Baked Lays i sůl a pepř chipsů pod Albertovou privátní značkou stála podobně - v přepočtu 57, respektive 53 korun. (24. července 2025)
Na některé položky nejsme v Česku tolik zvyklí. Například na opravdu široký sortiment párků v konzervě. Zde například 400gramová plechovka Unox Knaks za zhruba 60 korun v alkmaarském Jumbu (trojbalení vyjde opět výhodněji). Kuřecí, nízkotučná či vegevarianta jsou dražší: za 110-120 korun. (26. července 2025)
Nizozemci milují arašídové máslo, které je všude k mání v nejrůznějších variantách a příchutích. V Albertu začínají ceny na 65 korunách za 350g sklenici. (24. července 2025)
A typickým produktem je i Hagelslag - tedy čokoládové „sypání“ nejčastěji na snídaňový toust. (24. července 2025) - Albert Heijn Alkmaar
Krátký pohled do regálu s rybími konzervami - sardinky či makrela začínají na 2,19 eurech (asi 53 korun) - (24. července 2025)
Pohled do boxu s uzeninami. Grillworst je něco mezi sekanou, salámem a klobásou, v každém případě různě dochucená, chutná a šťavnatá záležitost: deset deka zhruba za 59 korun. (24. července 2025)
Bio nabídka privátních značek Albert Heijn v Alkmmaru, namátkou drůbeží šunka v klasické i uzené variantě deset deka za 82 korun (24. července 2025)
Nabídka pečiva byla odpoledne v alkmaarském Albertu trochu probraná, klasická i celozrnná kaiserka za 29 centů (sedm korun) byla ale pořád k mání (24. července 2025)
Toastové chleby od eura (24,30 Kč) za základní verzi až po celozrnnou variantu za 2,25 eura (55 korun). (24. července 2025)
Další verze krájených a balených chlebů s různými druhy semínek v cenách od 1,7 po tři eura - v přepočtu od čtyřiceti do sedmdesáti korun (24. července 2025)
Kdo si chce přihodit do košíku něco zdravého, může si vybrat třeba z široké nabídky rajčat, povětšinou z místní produkce. Keřičkové balení odrůdy Tasty Tom, čtvrt kila za 1,99 eura, tedy asi 48 korun (21. července 2025)
V českých supermarketech většinou fazolky tolik místa nemají. Alkmaarské Jumbo jim vyhradilo celý jeden chladicí box - a nabídlo v akci dva 400gramové sáčky za čtyři eura, tedy necelou stovku (20. července 2025)
A na závěr něco sladkého. Nizozemsko je proslulé lékořicovými pamlsky. Ceny se liší podle výrobce a příchutě, 200 gramů ale vychází přibližně na šedesát korun, jako zde v amsterdamském Vomar Voordeelmarkt (23. července 2025)
A úplně na závěr, už u pokladny ve Vomar Voordeelmarkt, pohled na výrobky, které najdeme i před českou kasou. Tyčinka Bounty (31 korun), Mars (36 korun), Snickers a vajíčko Kinder taky za jednatřicet korun. (23. července 2025)
