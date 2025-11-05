Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“ a v čem se od toho českého tamní obchody liší, ukazuje fotoreportáž iDNES.cz.
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s... Na co nalákat zákazníky hned po vstupu do prodejny? Třeba na banány, v přepočtu... Ve větších supermarketech jsou běžné automaty na čerstvě lisovanou šťávu, ať už... Pro srovnání automat v amsterdamské prodejně Vomar Voordeelmarkt. Tady je cena... A zde ještě automat na šťávu z granátových jablek v alkmaarské prodejně Jumbo -... Nizozemské je proslulé chovem krav a produkcí mléka i dalších mléčných výrobků.... Detail mléčného regálu v Albert Heijn v Alkmaaru. Pro příklad i ceny některých... Pestrá nabídka dalších mléčných produktů zahrnuje třeba podmáslí (Karnemelk).... Někdy může být problém najít menší balení u jogurtů nebo skyrů. Zde půlkilové... Oblíbený nizozemský mléčný výrobek - vla. Něco mezi pudinkem a řidším krémem,... Od mléka rychlý pohled do regálu s vejci. Podobně jako v Česku jsou ceny dost... Sýry jsou nizozemskou chloubou - a protože se dají koupit v prvotřídní kvalitě...

