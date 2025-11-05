|
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...
Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu
Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...
Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí
Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...
Poláci začnou vozit americký zkapalněný plyn pro Slovensko a Ukrajinu
Polsko pracuje na dohodě o dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států na Slovensko a Ukrajinu. Informace agentury Reuters potvrdilo polské ministerstvo energetiky. Ujednání dále...
Dánové řeší průšvih s elektrobusy. Číňané je mohou deaktivovat na dálku
Země na severu Evropy rozvíjejí intenzivně elektromobilitu v individuální i hromadné dopravě. Dánský dopravní podnik Ruter proto nedávno pořídil stovky nových elektrobusů z Číny. Nyní se však...
Odklad emisních povolenek na benzin a plyn o rok nepomůže, shodují se experti
Státy Evropské unie se dohodly na ročním odkladu zavedení nových emisních povolenek na dopravu a vytápění. Opatření, které má zdražit uhlí, zemní plyn, naftu či benzin, by tak nově mělo začít platit...
Nejlepší reklama na Pepsi. Coca-Cola opět naráží s umělými tučňáky a medvědy
Společnost Coca-Cola si na sociálních sítích vykoledovala ostrou kritiku poté, co již druhým rokem po sobě použila umělou inteligenci při tvorbě své oblíbené vánoční reklamy. Firma tvrdí, že dílo...
Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...
Barcelona oslavila sté výročí metra. Zorganizovala běžecký závod v jeho útrobách
Za úsvitu 4. listopadu se 275 vyvolených běžců vydalo na start netradičního běhu pořádaného při příležitosti 100. výročí otevření podzemní dráhy v Barceloně. Čekala je pět kilometrů dlouhá trasa,...
V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila
V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata, jejichž těžba by byla ekonomicky výhodná. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let, nyní se...
Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice
Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě. Plán počítá s propojením hlavních dopravních uzlů rychlostí 200 kilometrů za hodinu a vyšší....
Utáhnu povolenky? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, jak by zdražil otop i benzin
Pár stovek, nebo desetitisíce? Odhady, jak na domácnosti dopadne připravovaný systém emisních povolenek ETS2, se liší i o několik řádů. Záleží totiž nejen na ceně samotné povolenky, ale i na tom, jak...
Co když stopnou vysokorychlostní tratě? Stavme aspoň do Světlé, apeluje Správa
Vysokorychlostní trať z Prahy do Světlé nad Sázavou – tento úsek na trase mezi Prahou a Brnem by generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda doporučil k výstavbě nové vládě. Považuje ho za...
Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci
Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...
