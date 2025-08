WindRunner je považován za největší letadlo na světě. A to ještě ani nevznikl. Stroj ale nevyrábí Boeing, Airbus nebo Lockheed, ale firma, která se stavbou aeroplánů nemá žádné zkušenosti.

Společnost Radia založil v roce 2016 podnikatel a letecký inženýr Mark Lundstrom za účelem rozvoje větrných elektráren. Zjistil totiž, že lopatky turbín instalovaných v moři mohou mít i přes 100 metrů, na rozdíl od těch sedmdesátimetrových na souši. Nepoměr je dán především obtížností transportu, protože mořské větrníky převážejí speciální lodě. Neexistuje ale nic, co takhle velké stroje dokázalo přepravovat ve vzduchu.

Pokud by se tento problém vyřešil, delší lopatky by se daly vyrobit mnohem za mnohem nižší cenu. „Mohou svou produkci zdvojnásobit nebo dokonce ztrojnásobit. Do roku 2050 by se tak těchto super turbín mohlo po celém světě postavit miliony,“ řekl BBC Lundstrom.

Coloradská společnost už nyní získala více než 150 milionů dolarů a přilákala významné poradce, kteří mají WindRunneru pomoct na svět. Největší letoun v historii je navržen tak, aby výrazně usnadnil přepravu obrovských lopatek a spustil revoluci ve výrobě větrné energie na pevnině.

Ještě donedávna titul největšího letounu držel šestimotorový Antonov An-225 Mrija. Stroj byl ale zničený v roce 2022 při ruské invazi na Ukrajinu. Obdobné typy letadel jako Boeing C-17 Globemaster, Lockeed C-5 Galaxy a Antonov An-124 Ruslan nejsou v současnosti ve výrobě.

Velký sen bez zkušeností

Protože Radia nemá s konstrukcí letadel žádné zkušenosti, přizval k projektu Lundstrom tým zkušených odborníků. Pokud stroj vznikne, bude měřit 108 metrů s rozpětím křídel 80 metrů, zvedne 72,5 tisíce kilogramů a podle firmy bude schopný přistát i na nezpevněném povrchu. Pojmout by měl buď jednu 100metrovou, dvě 95metrové nebo tři 80metrové lopatky. Jeho doletová vzdálenost ale bude jen 2 000 kilometrů, takže bude moci fungovat pouze na území jednoho kontinentu.

„Ano, čeká nás spousta výzev ale hlavním cílem u vývoje tohoto letadla je nesnažit se udělat něco nového. Chceme ho postavit co nejjednodušší na základě věcí, které dlouhodobě fungují,“ řekl Lundstrom.

Trup obřího letounu vyrobí italská společnost Leonardo, španělská Aernnova má zase na starost křídla a závěsy motorů a americká firma AFuzion bude dohlížet na bezpečnostní prvky. Kdo bude výrobcem motoru, zatím zůstává otázkou. Mluvčí společnosti Radia se ale vyjádřil, že vybrali již existující certifikovaný motor a dodavatele brzy oznámí.

Není to lepší než loď

V minulosti se již objevilo pár vizionářů, jejichž cílem bylo postavit největší nebo nejtěžší letadlo na světě. Jejich pokusy ale skončily u jednoho až dvou exemplářů. Z tohoto důvodu se i v případě WindRunneru objevují skeptici. „Nedokážu si představit, jak to bude fungovat, když se jim nepodaří sehnat více investic. Ten stroj nemá transatlantický dolet, takže není tak atraktivní jako nákladní lodě,“ tvrdí letecký komentátor Chis Pocock.

Zatím se v aerodynamickému tunelu testoval pouze velmi malý model výsledného letadla. Stroj navíc čeká ještě dlouhá a nákladná cesta k certifikaci. „Strávil jsme hodně času na vývoji jiného modelu, který byl mnohem menší a snazší na uvedení do výroby, ale i tak bylo velmi obtížné certifikaci získat,“ řekl letecký analytik a komentátor Bill Sweetman.

Zpráva, že Boeing zvažuje obnovení výroby svého C-17 klade nyní na WindRunner ještě větší tlak. Mluvčí společnosti ale tvrdí, že jejich letoun vzlétne dřív, než konkurenční stroj vůbec sjede z výrobní linky, uzavírá BBC.