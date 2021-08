Miliony nájemníků v USA skončí na ulici kvůli papírování, varují experti

Americký program pomoci nájemníkům disponuje vyšší částkou, než kolik činí bilance českého státního rozpočtu. Jenže většina z 46,5 miliard dolarů (více než jeden bilion korun) leží ladem.



Například stát Jižní Karolína má na rozdávání nájemníkům a pronajímatelům 272 milionů dolarů (téměř šest miliard korun). Do června se mu podařilo odbavit něco přes 36 tisíc dolarů (780 tisíc korun).

Tempo od té doby sice zrychlilo, ale k 20. srpnu stát rozdělil pouze 15,5 milionů dolarů (336 milionů korun), tedy zhruba šest procent možných prostředků. Šestnácti americkým státům se nepodařilo alokovat ani pět procent pomoci.

Nejde o to, že by peníze nebyly potřeba. Podle vládního průzkumu Pulse je mezi Američany zhruba 3,5 milionů nájemníků, kterým v příštích dvou měsících hrozí vystěhování kvůli tomu, že mají problémy s placením nájmu. Příčiny pomalé pomoci tak leží jinde, a to zejména v byrokratických překážkách, politické setrvačnosti a v nejistém federálním vedení programu, píše agentura AP.

„Lidi škrtí byrokracie,“ myslí si Sandy Gillisová, výkonná ředitelka charitativního projektu Hilton Head Deep Well Project. Nezisková organizace odkazovala nájemníky v nouzi právě na federální pomoc. V posledních měsících to ale vzdala a začala jim vyplácet nájemné po splatnosti prostřednictvím vlastních fondů.

Těžkopádná byrokracie

Problém je v tom, že program sice zajišťuje federální vláda, jenže je na úřednících jednotlivých států a měst, aby vytvořili systémy pro poskytování pomoci pronajímatelům a nájemníkům. Šeky se tak neposílají přímo potřebným, ale putují od úředníka k úředníkovi.

Úřady se navíc potýkají s personálním nedostatkem a s technologickými omezeními. Mnoho nájemníků, zejména v odlehlých venkovských oblastech, je totiž bez přístupu k internetu.



V některých státech je vyplňování žádostí tak komplikované, že to potenciální žadatelé rovnou vzdávají. Pokud se jim nakonec podaří sehnat veškerou požadovanou dokumentaci, čekají měsíce na rozhodnutí, zdali na pomoc mají vůbec nárok.

Těžké dny Joea Bidena Americký prezident v současné době řeší hned několik gigantických problémů.

Čelí kritice kvůli zemřelým americkým vojákům v Afghánistánu.

Do Spojených států v neděli dorazil hurikán Ida.

V USA znovu rostl počet nakažených koronavirem. Během srpna šlo v průměru zhruba o 150 tisíc případů denně.

Podle průzkumu Pulse dosud požádalo o peníze z programu zhruba 2,8 milionů domácností. Pouze půl milionu z nich pomoc obdrželo. Dalších 1,5 milionů čeká na schválení a 700 tisícům lidí úřady pomoc odmítly, píše New York Times. Odborníci navíc odhadují, že více než 60 procent nájemníků v nouzi se do programu ani nepřihlásilo.

Nutno podotknout, že na vyčerpání 46,5 miliard dolarů mají nájemníci a pronajímatelé oficiálně tři roky. Jenže americká vláda a zejména prezident Joe Biden doufali, že čerpání peněz bude probíhat mnohem rychleji. Spojeným státům totiž již delší dobu hrozí vlna vystěhovávání.

Už od minulého roku platí moratorium, kvůli kterému pronajímatelé nemohou vyhodit nájemníky, kteří neplatí své závazky. Na začátku srpna Biden odklad prodloužil o další dva měsíce. Jenže minulý čtvrtek americký Nejvyšší soud jeho rozhodnutí zvrátil a moratorium zablokoval.

Radši podvody než bezdomovce

Americká vláda se snaží proces schvalování žádostí o pomoc s nájemným zrychlit, jenže v mnoha případech naráží. Například minulou středu vydalo ministerstvo financí pokyn, podle kterého nájemci mohou místo složité dokumentace uvést sebehodnocení, tedy jakousi deklaraci, že pomoc skutečně potřebují.

Jenže podle místních úředníků, kteří žádosti odbavují může tento zrychlený proces vést k chybám, ale i k podvodům. Tato námitka však s názorem Bílého domu nepohnula. Podle Bidenovy administrativy jsou rizika spojená s podvody a chybami zanedbatelná ve srovnání s tím, co přijde, pokud se pomoc nepodaří co nejrychleji rozdělit.

„Není pochyb o tom, že je tu, co se týče získávání peněz, nadměrná opatrnost, která neodráží flexibilitu, kterou ministerstvo financí poskytlo, ani skutečnost, že čelíme skutečné stavu nouze v oblasti veřejného zdraví a vystěhování,“ uvádí poradce amerického prezidenta Gene Sperling, který má za úkol dohlížet na covidovou finanční pomoc.