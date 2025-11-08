Nagoja není nuda. Neprávem zapomenuté japonské město bojuje o pozornost

Jan Dvořák
  17:00
Přestože je Japonsko z mnoha různých důvodů zaplaveno turisty, v zemi nadále existují města, která návštěvníky příliš netáhnou. Na cestě vysokorychlostními vlaky z Tokia turisté obvykle míří spíše do Kjóta nebo Ósaky a minou tak čtvrté nejlidnatější město země.
„Nagoja tobaši,“ říkají místní obyvatelé. „Nagoja se vynechává,“ znamená v překladu rčení, které možná až přehnaně sebekriticky popisuje toto výrobní centrum Japonska. Více než dvoumilionové město je centrem regionu, v němž sídlí například automobilový gigant Toyota, ale podle deset let starého průzkumu, je zároveň číslo jedna v nudnosti, píše americký web The Wall Street Journal.

Elisabeth Llopisová chce toto renomé změnit. Žije zde již šestnáct let a provozuje turistickou webovou stránku s názvem Nagoja není nudná. Ta se věnuje boření ponurého obrazu města, které miluje a kam chce přilákat více turistů.

„Uvědomila jsem si, že sem nikdo nejezdí,“ vysvětluje mladá žena, která pochází ze španělského ostrova Mallorca. Nagoja se pyšní nádherným hradem a slavnou svatyní, ve které je uložen posvátný meč. Llopisová sem vozí návštěvníky z USA, Španělska a Austrálie, aby ochutnali místní jídlo a saké. Navštěvují také řemeslníky při práci na zdejších proslavených batikovaných látkách v nedaleké vesnici Arimacu, kde se již 400 let zdokonaluje umění barvení textilu. „Nikdy mě ani na jeden den nenapadlo, že by Nagoja byla nudná,“ říká průvodkyně.

Tradiční zdrženlivost

Japonsko zaplavují turisté, ale ne každé město má pocit, že se mu dostává spravedlivého podílu z tohoto trendu. Nadměrný ruch, který tolik irituje obyvatele Benátek anebo Barcelony, rozčiluje také Japonce. V Ósace a Kjótu návštěvníci k nelibosti místních zaplňují ulice a chrámy, aby si pořídili snímky pro sociální média. V Nagoje je ale jiná situace. Místní úřady tvrdí, že by rádi přivítali více návštěvníků, i když přiznávají, že propagace města není pro jeho tradiční zdrženlivé obyvatele snadná.

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

„Co se týče povahy obyvatel města, jsme spíše tišší,“ potvrzuje Aricune Kino, ředitel propagace cestovního ruchu v Nagoje. „Nejsme nijak zvlášť extrovertní. Na rozdíl od obyvatel Ósaky nejsme dobří v propagaci sami sebe,“ dodává.

Podle Japonské národní turistické organizace navštívilo zemi za devět měsíců do letočního září téměř 32 milionů lidí. To představuje 18procentní nárůst v porovnání se stejným devítiměsíčním období loňského roku. Díky tomuto růstu se rok 2025 blíží k překonání rekordu z roku 2024, kdy do země přijelo 37 milionů turistů. Ti zde společně utratili více než 8 bilionů jenů, což odpovídá přibližně 1,2 bilionu Kč.

Nagoja přehlížená

Několik po sobě jdoucích japonských vlád učinilo z podpory cestovního ruchu svou prioritu. Cílem je dosáhnout do roku 2030 počtu 60 milionů turistů. Stejně jako jiné země i Japonsko vnímá cestovní ruch jako cenný zdroj pracovních míst i růstu, který doplňuje jeho průmyslovou sílu.

Z Japonska se stal magnet na turisty, místní z toho ale nadšení nejsou

Rychlost, s jakou cestovní ruch roste, však některé Japonce znepokojuje. Trend podle mnoha analytiků přispívá k volebnímu úspěchu nových politických stran, jako je Sanseito, jejíž poselství „Japonci na prvním místě“ se zaměřuje na stížnosti na zahraniční turisty a imigraci.

Cestovní ruch v zemi během pandemie kolaboval, ale rychle se vzpamatoval. Nejvíce turistů loni přijelo z Jižní Koreje, a to téměř devět milionů, následovali cestovatelé z Číny, Tchaj-wanu a USA s 2,7 miliony.

Turisté míří do Japonska. Boom žene vzhůru ceny v tamních restauracích

Podle počtu přenocování zahraničních návštěvníků se na prvním místě umístilo Tokio s přibližně 40 miliony přenocování ve městě. V závěsu se umístila Ósaka a na třetím místě pak Kjóto s úzkými uličkami, gejšami a vysokými chrámy s přibližně 12 miliony přenocování. Prefektura Aiči, do které patří Nagoja, figuruje až na devátém místě s pouhými třemi miliony přenocování.

Průmyslové dědictví

Místní obyvatelé tvrdí, že pověst města coby nudného místa má něco do sebe. Dlouho zde vládl průmysl, což znamená, že lidé zde vstávají brzy a také brzy chodí spát. Milovníci historických těžkých strojů tak zde mohou navštívit železniční muzeum, muzeum věnované Toyotě a dokonce i muzeum o kanalizačních systémech.

„Obyvatelé dlouhou dobu pohlíželi na cestovní ruch s despektem,“ říká místní rodák Kazumasa Nišikawa, který ve městě provozuje školu klasického japonského tance. Přiznává, že místní své rodné město milují, ale i oni uznávají, že je nudné.

Výzvou je nyní přijít na to, jak přilákat více lidí, aniž by se město potýkalo s problémy, které podle Japonců trápí jiné města, jako jsou příliš vysoké ceny v restauracích pro místní obyvatele, přetížená veřejná doprava, odpadky a nekonečné davy turistů.

Japonskem na kole. Božská Nagoja nás nutí k pokoře a životním změnám

Také další místní, Japonec Kunijuki Niši, který řídí jeden z místních hotelů, říká, že by rád ve městě viděl více návštěvníků, ale stále se obává nadměrného turismu. Zejména pak proto, že Nagoja bude příští rok hostit Asijské hry, regionální soutěž podobnou olympijským hrám. Atraktivitu města vidí v jeho centrální poloze v Japonsku a také ve skutečnosti, že není příliš rušné.

„Líbí se nám, že tu není příliš mnoho lidí,“ pochvalují turisté Lars Leipner a Kerstin Benningová, kteří do Nagoje přijeli z Německa. Rozhodli se zůstat ve městě, protože má výhodnou polohu pro jednodenní výlety do dalších míst na jejich itineráři. Poté, co při předchozí cestě v roce 2018 navštívili hlavní turistické atrakce Tokio, Kjóto, Ósaku a Hirošimu, chtěli tentokrát uniknout davům a poznat jinou stránku Japonska.

I městští úředníci říkají, že chtějí, aby Nagoja byla pro turisty základnou pro objevování okolního regionu a dalších míst, spíše než místem, kde tráví celý den. Stále však musí přesvědčit lidi, aby vystoupili z vlaku. „To je náš největší problém,“ uzavírá pro americký deník ředitel propagace cestovního ruchu Aricune Kino.

