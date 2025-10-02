V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

V hotelu Espacio Nagoya Castle, navrženém ve stylu japonského hradu, jsou podle provozovatele pokoje inspirované japonskou samurajskou kulturou a tradičními řemesly. Nachází se v něm také šest restaurací, jeden bar, čtyři konferenční sály, fitness centrum, lázně nebo bazén. Ceny pokojů začínají na čtvrt milionu jenů (35 000 Kč) za noc.
Naproti hradu stál dlouhé roky místo současného podniku prestižní hotel Nagoya Castle, který v minulosti hostil členy japonské císařské rodiny i zahraniční hodnostáře. Kvůli zastaralému vybavení byl ale před pěti lety uzavřen.
Ve středojaponské Nagoji se plánuje otevření dalších luxusních hotelů v reakci na příliv turistů, mimo jiné i díky očekávanému otevření magnetické levitační železnice.
Ta má z Nagoje směřovat do Tokia na východě a v budoucnu do Ósaky na západě země. Vlaky jezdící na magnetickém polštáři předpokládanou rychlostí 505 kilometrů v hodině by se na trase měly objevit okolo roku 2034.