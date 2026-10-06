Ropy je na trhu znovu dost. Svět ale dál bojuje s nedostatkem nafty

Průměrná cena galonu (3,79 litru) nafty ve Spojených státech se na konci září vyšplhala na 6,53 dolaru (zhruba 137 Kč). V Kalifornii vystoupala až na 8,44 dolaru (asi 177 Kč). Vyšší ceny nafty se navíc v USA postupně propisují do cen potravin, elektroniky i dalšího zboží, píše The Wall Street Journal.
Problém je především ve zpracování ropy. Několik významných rafinerií na Blízkém východě poškodily raketové a dronové útoky a část z nich stále nevyrábí naplno. Samotné dodávky surové ropy se přitom postupně obnovují. Přes Hormuzský průliv jí podle společnosti Kpler nyní prochází 10,3 milionu barelů denně, což odpovídá zhruba 76 procentům předválečné úrovně.
Přeprava nafty se zatím nezotavila
Výrazně se ale změnilo složení přepravovaného nákladu. Hotová paliva, například nafta a benzin, nyní tvoří jen malou část dodávek. Hormuzským průlivem jich denně prochází zhruba 1,3 milionu barelů, což odpovídá 11 procentům celkového objemu. Před válkou přitom jejich podíl běžně přesahoval 20 procent.
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Většina nyní vyvážené surové ropy navíc míří do Asie. Čína, Japonsko a Jižní Korea si ale značnou část vyrobených paliv ponechávají pro vlastní spotřebu, takže nabídka nafty na světovém trhu zůstává omezená, což poslední týdny pociťují na vlastní kůži také Američané.
Experti varují, že rostoucí ceny nafty jsou pro většinu Američanů poslední týdny každodenním tématem. „Spotřebitelé nekupují surovou ropu. Kupují benzin a naftu,“ upozornil pro The Wall Street Journal analytik Andy Lipow ze společnosti Lipow Oil Associates.
Americká administrativa se proto snaží růst cen nafty alespoň částečně brzdit. Dočasně povolila používání barvené nafty na dálnicích. Ta je chemicky obarvená červeným barvivem, aby bylo při kontrole poznat, že jde o palivo, na které se neplatí silniční federální daň. Toto palivo běžně využívají například zemědělci. Do konce roku se na něj nebude vztahovat federální daň 24,4 centu za galon (zhruba 5,10 korun).
Návrat k normálu až v roce 2027
K uvolnění situace má přispět také skupina G7. Její země se dohodly, že z nouzových zásob uvolní 100 milionů barelů ropy a paliv. Rychlé zlepšení se ale neočekává. Podle analytiků se může trh plně zotavit až v průběhu roku 2027. Opravy poškozených rafinerií potrvají měsíce a zároveň bude nutné nahradit stovky milionů barelů ropy a paliv, které během války z trhu vypadly.
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Další nejistotu přináší bezpečnostní situace v Hormuzském průlivu. Írán v posledních dnech znovu zaútočil na lodě v jeho okolí. Zástupci amerického ropného průmyslu proto požadují, aby námořnictvo při ochraně tankerů dávalo větší prioritu lodím s naftou a dalšími palivy než plavidlům převážejícím surovou ropu.
Saúdská Arábie mezitím svůj vývoz výrazně zvýšila. V září podle údajů společnosti Kpler vyvážela zhruba sedm milionů barelů ropy denně, což bylo přibližně dvakrát více než v srpnu.
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„Buď Saúdská Arábie dospěla k závěru, že riziko za to stojí, nebo se snaží využít situace, dokud může,“ podotkl pro The Wall Street Journal analytik Kpleru Matt Smith. Případná další eskalace v oblasti by však mohla současný růst přepravy znovu přibrzdit, uzavřel americký portál.