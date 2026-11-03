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Nadšení z AI střídají obavy. Investoři varují před bublinou, bankéři sázejí na růst

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  18:00

Šéf společnosti PIMCO Emmanuel Roman na konferenci Global Financial Leaders’ Investment Summit v Hongkongu 3. listopadu 2026 | foto: Profimedia.cz

Mezi investory na Wall Street sílí obavy, že současný boom umělé inteligence může skončit bolestivým vystřízlivěním. K varovným hlasům se přidávají také představitelé některých největších světových investičních společností. Upozorňují především na vysoké valuace technologických firem, obrovské výdaje na infrastrukturu a nejistotu, zda se vložené peníze skutečně vrátí.

„V určitém okamžiku přijde pokles a pak se věci zlomí,“ řekl na konferenci Global Financial Leaders’ Investment Summit v Hongkongu Emmanuel Roman, šéf investiční společnosti Pacific Investment Management Co. (Pimco). Podle něj může být spouštěčem takového vývoje nespočet událostí, od růstu úrokových sazeb ve Spojených státech přes válku na Blízkém východě až po krizi v eurozóně, píše agentura Bloomberg.

Podobné obavy vyjádřil také John Connaughton, předseda investiční společnosti Bain Capital. „Určitě existují bubliny, které nakonec prasknou,“ uvedl. Současné ocenění firem spojených s umělou inteligencí považuje za velmi vysoké. Zásadní otázkou podle něj je, zda investice dokážou přinést odpovídající výnos.

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K rostoucímu seznamu skeptiků se přidal také Howard Marks, spolupředseda společnosti Oaktree Capital Management. Nedávno upozornil, že se kolem umělé inteligence začíná objevovat náznak skepse. Na stejné byznysové příležitosti se podle něj soustředí příliš mnoho investorů.

Bankéři vidí příležitost za biliony dolarů

Výrazně optimističtější tón naopak volí šéfové velkých investičních bank. Ty mají z rozmachu umělé inteligence značný prospěch, protože technologické společnosti potřebují stále více kapitálu na výstavbu datových center, nákup čipů a další infrastrukturu.

David Solomon, šéf Goldman Sachs, připustil, že technologický rozmach nebude probíhat bez problémů. „Na cestě se objeví překážky,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg Television. Zároveň ale zdůraznil, že kapitálové trhy zůstávají aktivní a investoři se nadále soustředí na očekávaný růst poptávky po umělé inteligenci a výpočetním výkonu.

Ještě ambicióznější odhad předložil šéf Morgan Stanley Ted Pick. Celkové kapitálové výdaje spojené s umělou inteligencí by podle něj mohly dosáhnout deseti až 15 bilionů dolarů. Technologie by se tak stala nejvýznamnější ekonomickou proměnou od nástupu internetu.

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Pick ovšem zároveň upozornil na jedno z možných úskalí. Obrovské investice do AI mohou vytlačovat jiné potřeby velkých společností, které budou mít na jejich financování méně prostředků.

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Optimismus ohledně budoucnosti odvětví vyjádřil také prezident investiční skupiny Blackstone Jon Gray. Současnou skepsi považuje do určité míry za zdravou, zároveň však očekává, že rozvoj umělé inteligence povede k dalším investicím a výrazně vyšší poptávce po kapitálu.

„To, co se právě děje, je mimořádně silné. Podceňovat očekávaný růst produktivity a změny v chování spotřebitelů i firem by byla chyba,“ uvedl Gray.

Kdo si správně vsadí, může vydělat jmění

Ani mezi investičními manažery přitom nepanuje jednoznačný pesimismus. Řada z nich upozorňuje, že případná korekce na trhu neznamená konec technologické revoluce. Rozhodující bude především schopnost rozlišit mezi společnostmi, které na ní skutečně vydělají, a těmi, jejichž současné ocenění neodpovídá budoucím výsledkům.

Bruce Flatt, šéf investiční skupiny Brookfield, dokonce označil současnou situaci za mimořádnou příležitost. „Pokud jste na správné straně tohoto obchodu, je to příležitost, která přichází jednou za život,“ řekl. Podle něj budou technologické společnosti vítězi bez ohledu na to, jaké násobky zisků jim dnes investoři přisuzují. Firmy, které se jim postaví do cesty, naopak podle něj utrpí.

Obavy z přehřátí trhu se mezitím promítly také do obchodování s technologickými akciemi. Index Nasdaq 100 se po poklesu o deset procent z předchozího maxima dostal do takzvané technické korekce. Historický růst technologických titulů tak v poslední době střídají výrazné propady.

Dalším testem důvěry investorů bude také chystaný vstup společnosti Anthropic na burzu. Hlavní role při přípravě její primární veřejné nabídky akcií (IPO) připadly bankám Goldman Sachs a Morgan Stanley. Obě instituce přitom zastávaly stejné pozice také při červnovém rekordním vstupu společnosti SpaceX na burzu, při němž firma získala 86,2 miliardy dolarů.

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