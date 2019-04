V Texasu se za plyn neplatí. Zákazníci dostávají peníze, aby ho odebrali

Plyn je vedlejším produktem při těžbě ropy. Těžba ropy i zemního plynu se za posledních pět let více než zdvojnásobila, výstavba potrubní sítě v největším texaském ložisku Permian Basin však nedokázala s rostoucí produkcí držet krok. Nadprodukce ropy spolu s odstávkou části potrubí způsobila, že plyn není kam „dávat“. Těžaři sice přebytečný plyn spalují, ale nechtějí to dělat víc, než je nezbytně nutné. Je to hlučné, neekologické a potenciálně nebezpečné.

Ceny zemního plynu na obchodním uzlu Waha hub v západním Texasu proto spadly do mínusu. Obchodníci platí lidem s volnou kapacitou potrubí, aby si přebytečný zemní plyn odebrali, píše agentura Reuters.

Za běžných okolností proudí plyn potrubím El Paso Natural Gas Pipeline do kompresorů v Novém Mexiku. Kvůli poruchám na dvou stanicích je ale v současnosti omezen objem plynu, který může být zpracován. Plný provoz by měl být během několika dní obnoven, to už ale může být pozdě. S příchodem jara klesá poptávka po plynu k topení a kupující tak mohou vytvářet na prodávající cenový nátlak. Nebo plyn nahradit energií z větru, poznamenává server Quartz.

Dokud budou Spojené státy spoléhat na ropu, její producenti budou mít zemního plynu nadbytek. Sice se staví několik plynovodů, které by měly těžební proces usnadnit. Ty budou ale dokončeny nejdřív koncem roku. A i poté bude na trhu víc plynu, než kolik obchodníci budou umět udat.