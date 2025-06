Evropská agentura pro životní prostředí se zaměřila na analýzu údajů z roku 2021, které pocházejí z celkem 31 evropských zemí. Kromě členských států Evropské unie experti zkoumali také data z Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska. Celkem má nadměrný hluk z dopravy v Evropě ohrožovat zdraví 112 milionů lidí, píše portál Der Standard.

Hlavním viníkem má být silniční doprava, zejména v hustě osídlených městských oblastech. V okolí letišť a významných železničních uzlů se na nadměrném hluku významně podílejí také železniční a letecký provoz.

Evropská agentura pro životní prostředí upozorňuje, že z dlouhodobého hlediska představuje hluk vážné riziko pro lidské zdraví. Pokud se mu člověk vystavuje dlouhodobě, může nadměrný hluk zvyšovat riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, psychických potíží či cukrovky.

Úkol i pro sousední Německo

Nejzranitelnější skupinou mají být dětí a mladiství, u kterých nadměrný hluk může vést k problémům s učením, k poruchám chování či obezitě. Odborníci varují, že pokud se nepodaří brzy přistoupit k rázným opatřením, nedojde ke splnění současného unijního cíle, který hovoří o snížení počtu osob vystavených nadměrnému kluku do roku 2030 o 30 procent.

Komplikovaná situace dlouhodobě panuje i v sousedním Německu, kde se s důsledky nadměrného kluku má potýkat asi 22 milionů lidí, což je asi čtvrtina tamní populace. Až patnáct milionů Němců kvůli hluku nemá mít klidné spaní, píše Der Standard.

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí upozorňuje, že investice do tichých dopravních technologií i infrastruktury by měly být pro země v Evropě prioritou. Pokud se situace v blízké době nezmění, mohou vzrůstat náklady související s následnou léčbou nemocí. K tomu se řadí také i možný pokles produktivity.

Nadměrný hluk má podle odhadů každý rok připravit Evropany o 1,3 milionu let života ve zdraví. To by odpovídalo ekonomickým nákladům ve výši 95,6 miliard eur (asi 2,2 bilionů korun) ročně. Do této sumy však odborníci nezahrnují škody na ekosystémech, mezi něž se řadí i dopady hlukové zátěže na volně žijící živočichy na souši i ve vodě. V takovém případě by náklady byly ještě významnější, uzavírá Der Standard.