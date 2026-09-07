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Naděje, ale i nebezpečí. Přibývá pacientů, kteří létají do Číny za léčbou rakoviny

Jan Dvořák
  12:01
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Buňka rakoviny močového měchýře. | foto: Profimedia.cz

Čína se díky nižším nákladům a inovacím v oblasti biotechnologií stává oblíbenou destinací pro zahraniční pacienty s rakovinou, kteří hledají léčbu metodou CAR-T. Cena této terapie je zde totiž nižší než na Západě. Čínské regulační orgány v poslední době schválily hned devět přípravků CAR-T, což je nejvíce na světě, včetně první schválené terapie pro solidní nádory.

Novozélanďan Michael Walters (25) po ukončení univerzity nastoupil do svého prvního zaměstnání na plný úvazek, když mu lékaři loni diagnostikovali Non-Hodgkinův lymfom, což je druh rakoviny krve. V Aucklandu podstoupil několik neúspěšných cyklů chemoterapie, radioterapie i imunoterapie. Poté ho lékaři informovali o možnosti léčby CAR-T.

Čína se ocitla v kontroverzi ohledně transparentnosti svých klinických studií. Během podávání experimentálních léků totiž zemřeli tři lidé včetně šestileté dívky.

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Naděje, ale i nebezpečí. Přibývá pacientů, kteří létají do Číny za léčbou rakoviny

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Buňka rakoviny močového měchýře.

Čína se díky nižším nákladům a inovacím v oblasti biotechnologií stává oblíbenou destinací pro zahraniční pacienty s rakovinou, kteří hledají léčbu metodou CAR-T. Cena této terapie je zde totiž nižší...

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