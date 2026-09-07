Novozélanďan Michael Walters (25) po ukončení univerzity nastoupil do svého prvního zaměstnání na plný úvazek, když mu lékaři loni diagnostikovali Non-Hodgkinův lymfom, což je druh rakoviny krve. V Aucklandu podstoupil několik neúspěšných cyklů chemoterapie, radioterapie i imunoterapie. Poté ho lékaři informovali o možnosti léčby CAR-T.
Čína se ocitla v kontroverzi ohledně transparentnosti svých klinických studií. Během podávání experimentálních léků totiž zemřeli tři lidé včetně šestileté dívky.