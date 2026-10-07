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Nad finskými plány Googlu se smráká. Firma musí stopnout práci na datových centrech

Jan Dvořák
  20:00
Google vykácel ve finském Muhosu 330 hektarů lesa, aniž by provedl posouzení...

Google vykácel ve finském Muhosu 330 hektarů lesa, aniž by provedl posouzení vlivu na životní prostředí. V Kajaani společnost údajně odlesnila plochu těsně pod 200 hektarů. (7. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Letecký snímek zachycuje místo, kde má být 29. září 2026 postavena výstavba...
„Lokalita v Muhosu už není les, je to písečná plocha,“ upozornil Tapani...
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stále probíhá a jeho dokončení se...
Úřady vydal příkaz k zastavení prací poté, co vyšlo najevo, že společnost Tuike...
17 fotografií
Společnost Google musí zastavit práce na datových centrech ve Finsku kvůli obavám o životní prostředí. Nařízení týkající se dvou stavenišť nabylo platnosti poté, co společnost Google neprovedla posouzení vlivů na životní prostředí.

Plánovaná datová centra v Muhosu a Kajanni jsou součástí projektu v hodnotě 13 miliard eur (316 miliard Kč), který technologická společnost připravuje v severním Finsku v souvislosti s obrovskou poptávkou po rozšíření online infrastruktury, píše britský portál The Guardian.

Úřad vydal příkaz k zastavení prací poté, co vyšlo najevo, že společnost Tuike Finland Oy zastupující Google vykácela v Muhosu 330 hektarů lesa, aniž by provedla posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). V Kajaani společnost údajně odlesnila okolo 200 hektarů. Finská asociace pro ochranu přírody uvedla, že tyto původně zalesněné lokality se proměnily v poušť a obvinila ze škod nekontrolovaný rozmach nových datových center.

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V úterý finský Úřad pro udělování licencí a dohled (LVV) oznámil, že společnosti Google doručil výzvu k okamžitému pozastavení přípravných prací nejpozději do 23. října. Podle úřadu krok mění životní prostředí na obou lokalitách.

Společnost Google má do příští středy čas na předložení písemného vysvětlení. Podle LVV však již zahájila rozsáhlá přípravná opatření včetně kácení stromů, odstraňování ornice a výstavby přístupových cest. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) momentálně stále probíhá a jeho dokončení se očekává ještě v tomto roce.

Systémová chyba

„Podle našeho názoru postup změní životní prostředí a způsobí škody, jejichž identifikace a posouzení patří mezi klíčové cíle řízení EIA,“ uvedl Tommi Muilu, vedoucí oddělení životního prostředí v organizaci LVV Pokud Google nevyhoví, LVV uvedlo, že zváží zahájení donucovacího řízení a uložení pokuty.

„Chápeme tyto obavy,“ reagoval Google ve svém prohlášení. Společnost dodala, že prostuduje závěry LVV a bude se řídit jejich pokyny. „Jednali jsme v dobré víře v souladu se zákonem o lesnictví, provedli jsme průzkumy přírody a zavedli opatření na ochranu oblastí s vysokou přírodní hodnotou,“ dodala společnost.

Tapani Veistola, provozní ředitel Finského sdružení pro ochranu přírody, podotkl, že pochybení Googlu v obou lokalitách se jeví jako systémový problém. „Lokalita v Muhosu už není les, je to písečná plocha,“ upozornil. Jedním z důvodů je podle něj obrovská poptávka po výstavbě datových center ve Finsku, která vede společnosti k co nejrychlejšímu postupu a přetěžuje malé obce.

„Hlavním důvodem všeho je přehřátá situace na trhu, která nutí společnosti procesy výstavby tak výrazně urychlovat. A také nedostatek odborných znalostí v obcích,“ uzavřel Veistola podle The Guardianu.

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Nad finskými plány Googlu se smráká. Firma musí stopnout práci na datových centrech

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