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Zájem investorů je obrovský. Na trhu Nasdaq se začne obchodovat s akciemi SpaceX

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  10:57
Na trhu Nasdaq se odpoledne začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma, kterou založil a vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence získá z největší nabídky akcií v historii 75 miliard dolarů (1,57 bilionu Kč).
Elon Musk zvedá telefon k obloze na tiskové konferenci SpaceX 25. srpna 2022

Elon Musk zvedá telefon k obloze na tiskové konferenci SpaceX 25. srpna 2022 | foto: Reuters

Elon Musk
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Pokud firma uvede akcie na trh podle plánu, mohl by se Musk brzy stát prvním dolarovým bilionářem. Už teď je přitom nejbohatším člověkem na světě, agentura Bloomberg ve středu jeho majetek odhadla na 696 miliard dolarů (14,6 bilionu Kč).

SpaceX ve zveřejněných materiálech uvedl, že kontrolu nad firmou bude mít po vstupu na burzu pevně v rukou Musk. Bude mít až 84,4 procenta akcií s hlasovacími právy. Tento podíl se ještě může nepatrně změnit podle toho, zda velké banky, které vstup firmy na burzu technicky zajišťují, uplatní právo na další akcie.

Miliardové ztráty a bitcoiny: skrytá rizika burzovní premiéry Muskovy SpaceX

Primární veřejná nabídka akcií firmy SpaceX překoná debut společnosti Saudi Aramco z roku 2019, při kterém firma získala 29,4 miliardy dolarů. SpaceX je častěji používaný název podniku, který se oficiálně jmenuje Space Exploration Technologies. Firma loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.

„Trh dnes neoceňuje rakety ani Starlink, ale hlavně představu, že se SpaceX stane dominantním hráčem v infrastruktuře pro umělou inteligenci,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Zájem investorů je obrovský a Musk má schopnost přitáhnout kapitál jako málokdo jiný. Dlouhodobě bych ale byl opatrnější,“ dodal.

Akcie SpaceX budou pro české investory dostupné až po vstupu společnosti na burzu. Primární nabídka je určena především pro institucionální investory a retailové investory v USA, takže většina investorů nebude mít přístup k akciím za upisovací cenu 135 dolarů.

Hlavními manažery emise akcií SpaceX jsou banky Goldman Sachs., Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase. Na transakci se podílí ještě dalších 18 bank. S akciemi se bude obchodovat pod symbolem SPCX.

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