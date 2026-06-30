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Na Slovensku začalo zavážení paliva do nového bloku elektrárny Mochovce

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  10:48
Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026

Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026 | foto: Profimedia.cz

Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026
Nádoba reaktoru vyrobená společností ŠKODA JS určená pro třetí blok JE Mochovce...
Nádoba reaktoru VVER 440 určená pro třetí blok JE Mochovce, která se nachází na...
Jaderná elektrárna Mochovce na Slovensku
5 fotografií
Největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne, začal zavážet palivo do dokončeného čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Zavážení paliva následuje po květnovém rozhodnutí slovenského Úřadu jaderného dozoru, který povolil uvedení bloku do provozu.

Čtvrtý blok elektrárny Mochovce s instalovaným výkonem 471 megawattů pokryje přibližně 13 procent spotřeby elektřiny na Slovensku.

„Je to jeden z největších infrastrukturních projektů v Evropě, největší privátní investice v historii Slovenska. Slovensko se stane jadernou velmocí,“ řekl na tiskové konferenci generální ředitel SE Branislav Strýček. Dodal, že až 77 procent spotřeby elektrické energie na Slovensku bude pokrývat elektřina z atomových elektráren.

Strýček odhadl, že nový blok elektrárny Mochovce bude připojen do energetické sítě na konci léta a ještě letos by mohl dosáhnout plného výkonu.

Šéfka ÚJD Marta Žiaková řekla, že uvedení čtvrtého bloku elektrárny Mochovce do provozu probíhalo lépe, než tomu bylo u třetího bloku této elektrárny na jihu Slovenska. Třetí blok byl připojen do sítě v roce 2023. Podle ÚJD začnou po zavezení paliva do reaktoru příslušné testy.

Atomové elektrárny mají už v současnosti hlavní podíl na výrobě elektrické energie na Slovensku. První dva jaderné bloky elektrárny Mochovce jsou v provozu od konce 90. let. Výstavba třetího a čtvrtého bloku začala v roce 1987. Kvůli nedostatku peněz ale byly práce v 90. letech pozastaveny a následně obnoveny až v roce 2008 za první Ficovy vlády. SE provozují také atomovou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích.

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Dokončení třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce se proti původnímu plánu značně opozdilo a výrazně také stouply náklady, a to na 6,7 miliardy eur (přes 157 miliard Kč).

Také na dokončení čtvrtého bloku elektrárny Mochovce se podílela plzeňská společnost Škoda JS, která je předním evropským výrobcem a dodavatelem zařízení pro jadernou energetiku.

„V Mochovcích jsme potvrdili, že umíme nejen vyrábět stěžejní jaderné technologie od nádob reaktoru po např. chladící okruhy, ale také řídit dodávky komplexního dodavatelského systému, stavět a celý nesmírně složitý technologický komplex zprovoznit. To moc firem na světě v oboru jaderné energetiky nedokáže. Můžeme být právem hrdí, že ryze česká firma Škoda JS a její dodavatelé jako například Sigma DIZ, Vítkovice, Chemcomex či ZAT patří mezi ně,“ uvedl generální ředitel Škoda JS Karel Bednář.

Už spuštění třetího bloku elektrárny Mochovce přispělo k tomu, že se Slovensko stalo soběstačným ve výrobě elektřiny. Krok zároveň výrazně zlepšil hospodaření SE, které loni zvýšily konsolidovaný čistý zisk o 21,8 procenta na rekordních 968 milionů eur (23,5 miliardy Kč).

Současná slovenská vláda připravuje výstavbu nové jaderné elektrárny o výkonu zhruba 1200 MW do státního vlastnictví. Partnerem Slovenska u tohoto projektu by se měla stát americká společnost Westinghouse.

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