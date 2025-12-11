Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

, ,
  11:10
Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v křivoklátských lesích poblíž Sýkořice na Rakovnicku.
Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle svých příznivců jediným kandidátem, který by opravdu navázal na Václava Havla, pro něhož pracoval jako kancléř. K zámečku v Dřevíči, který používá jako víkendové sídlo, přišel šťastnou náhodou díky práci pro Hrad při zkoumání jednoho možného "bezpečnostního rizika". Dřevíč stojí na místě myslivny založené už v roce 1572. Patřila Fürstenberkům, kteří jsou ale stejně se Schwarzenbergy spřízněni. S lékařkou Terezií rozenou Hardeggovou má tři děti. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Zámek Dřevíč nedaleko Křivoklátu.
25 fotografií

Dům z počátku 18. století obklopuje 25hektarový pozemek, kde je mimo jiné malý dřevěný pavilon, kaple sv. Huberta a původní dřevěný altán s koupacím jezírkem, informuje na webu inzerát.

Věčný soud o dědictví Schwarzenbergů. Stát zatím rodině vrátil jen hrobku

„Dům má špaletová okna, ve všech pobytových místnostech jsou dřevěné podlahy, vstupní dveře navrhl architekt Bořek Šípek. Interiér vedlejší budovy (dům pro hosty) byl v roce 2017 nákladně zrekonstruován pod vedením renomovaného architektonického studia,“ uvádí inzerát. Kromě zámečku a domu pro hosty patří mezi obytné budovy ještě správcovský dům.

Jen pár kilometrů od Lán

Přestože Karlu Schwarzenbergovi patřila v Čechách a Rakousku řada zámků, které zdědil nebo zrestituoval, jeden také koupil. Lovecký zámeček Dřevíč, který je jen deset kilometrů vzdušnou čarou od prezidentského sídla v Lánech, si pořídil v 90. letech. Stal se jeho soukromým sídle, kam si zval přátele a blízké.

Vstupní dveře zdobí erb Fürstenbergů, rodu, ze kterého pochází jeho matka Antonie. Právě její strýc Max Lány i se zámkem Dřevíč prodal státu. Schwarzenberg si objekt, který dlouhá léta sloužil lesní správě nebo jako rekreační středisko Zemědělského nákupního a výkupního podniku, oblíbil a strávil zde i své poslední chvilky života.

Stará se o knížete i jeho zámek v Dřevíči. Je polévkový, říká hospodyně

Nyní majetek Schwarzenbergů spravuje syn Johannes a rodinná nadace se sídlem v Lichtenštejnsku, na niž kníže jako řádný hospodář převedl ještě za svého života většinu rodinného majetku, tedy třeba zámky, lesy, rybníky nebo pražský palác. Vše v duchu rodinné tradice.

Majetek Schwarzenbergů historicky vždy spravovala podobná instituce rodinného svěřenství. Až na jedinou výjimku právě na Dřevíč, kterou odkázal na základě darovací smlouvy Rakušanovi Robertu Schmiedlehnererovi. Důvody nejsou známy, česká média spekulovala o možné příbuzenství ze zesnulým knížetem. A Rakušan Schmiedlehnerer, kterému zámek s okolím nyní podle katastru patří, nemovitost prostřednictví realitní kanceláře nabídl na trh.

Karel Schwarzenberg pocházel z orlické větve starobylého šlechtického rodu, před rokem 1918 patřili Schwarzenbergové k nejbohatším v Evropě. Karel Schwarzenberg byl například ministrem zahraničí, senátorem nebo kandidátem v první přímé volbě českého prezidenta. Zemřel 12. listopadu 2023, bylo mu 85 let. Za normalizace podporoval čs. disent, po listopadu 1989 se stal vedoucím kanceláře prezidenta Václava Havla.

