Dům s bohatou hollywoodskou historií Osbournovi koupili za zhruba 12 milionů dolarů, má rozlohu 1 075 m² a disponuje sedmi pokoji a jedenácti koupelnami. Navrhl jej renomovaný architekt ze západního pobřeží A. K. Kellogg, který v této exkluzivní čtvrti navrhl i další nemovitosti, píše portál The Wall Street Journal.
Dům Osbourneových se v nabídce realitní kanceláře objevuje již podruhé. V červenci roku 2022 ho majitelé inzerovali za 18 milionů dolarů, později nejprve slevili za 17,5 milionu dolarů, nakonec nabídku stáhli úplně.
„V té době zvažovali trvalý přesun do Velké Británie, kde vlastní sídlo v Buckinghamshire, ale nakonec si vše rozmysleli,“ uvedl Jonah Wilson z agentury Carolwood Estates, který má tuto nemovitost v nabídce. V roce 2020 Osbourne prozradil, že mu lékaři diagnostikovali jednu z forem Parkinsonovy choroby.
V hollywoodském stylu
Ačkoli jde o historický dům, stavba prošla řadou modernizací a renovací. „Je zde například profesionální kuchyň s špičkovými spotřebiči, z níž se vstupuje do útulného snídaňového koutku s nápadnou kruhovou růžovou lavicí obklopenou zelenými židlemi,“ dodává makléř. Přestože je inventář moderní, styl podle něj ladí s historickou atmosférou domu a rozvíjí tak hollywoodský styl, který je tak oblíbený u celebrit i místních designérů.
V horním patře se nacházejí čtyři prostorné místnosti. Rozlehlý obývací pokoj je světem sama o sobě a nabízí dvě koupelny s šatnami hodnými královské rodiny. Do všech pater domu navíc vede výtah. Nad garáží doplňuje tuto výjimečnou nemovitost okouzlující samostatné apartmá pro hosty.
„Součástí pozemku domu je rozlehlá zahrada včetně bazénu obloženého ručně pokládanou mozaikou. Společenské prostory v přízemí zahrnují obývací pokoj, velkolepou vstupní halu, reprezentativní jídelnu, knihovnu s dřevěným obložením a prostory ideální pro personál nebo domácí kancelář,“ dodal makléř.
Setkávání celebrit
Osbourneovi nebyli jedinými celebritami, které dům obývaly. Pár nemovitost koupil od kanadské restauratérky a porotkyně soutěže Top Chef Canada Shereen Arazmové, dům v minulosti vlastnil i Oren Koules spoluzakladatele společnosti Evolution Entertainment a producent hororové série Saw a také televizního seriálu Dva a půl chlapa.
Asi nejslavnějšími majiteli nemovitosti však byla nejspíš rozhlasová hvězda, historik a sběratel Frank Bresee, který se spolu s manželkou v padesátých letech postarali o to, že se stal místem setkávání hollywoodských celebrit.
Právě z té doby pochází domácí kino, kde se scházely hvězdy a podepisovaly se na krb. Zde se dodnes dochovaly podpisy Elvise Presleyho, herečky Natalie Woodové nebo zpěváka Mela Tormého. V interiéru domu se ze zlaté doby Hollywoodu zachovaly i desítky autentických fotografií tehdejší smetánky.
Ozzy Osbourne se jako frontman rockové kapely Black Sabbath zasloužil o vznik žánru heavy metal. Spolu s manželkou Sharon a dalšími členy rodiny se také stal pionýrem žánru reality show. Hudební stanice MTV vysílala Osbournovy ve čtyřech sezonách mezi lety 2002–05. Šou se ovšem nenatáčela zde, ale v jejich domě v Beverly Hills, který v roce 2007 prodali.
Ozzy Osbourne zemřel v červenci 2025, krátce po svém posledním koncertu v anglickém Birminghamu, který vynesl miliony pro charitativní organizace. Bylo mu 76 let. Pochovaný je na rodinném panství v britském Buckinghamshiru.