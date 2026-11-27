„Opravdu to vypadá, jako bychom vstupovali do fáze nejistoty, kdy člověk pořádně neví, co se stane,“ říká Daniel Monger, který žije v jedné z vesnic v anglickém Midlands. Svou první nouzovou sadu si sbalil již před několika týdny a brzy poté, co sám měl potíže se sháněním některých produktů, začal dokonce prodávat hotové sady.
Na nejhorší se připravuje čím dál víc lidí. Prepperství se stává běžnou záležitostí
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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Povinné dálkové odečty se blíží. Nepřipraveným domům hrozí pokuty
Bytovým domům zbývají poslední týdny na splnění požadavků na dálkově odečitatelná měřidla. Od ledna příštího roku totiž budou muset příslušná zařízení umožňovat odečet spotřeby tepla a teplé vody bez...
Kim si pořídil novou luxusní loď, ukazují satelitní snímky. Sankcím navzdory
V obchodním přístavu Wonsan na východním pobřeží Severní Koreje u Japonského moře byla u soukromého mola spatřena nová luxusní loď. Podle společnosti SI Analytics, která se zabývá analýzou...
Karel Janeček: Číslo 271 je klíč k vesmíru a důkaz, že realita není náhoda
Karel Janeček díky matematice nejdřív porážel kasina, pak uspěl ve financích. Dnes sází na mnohem větší hru: tvrdí, že v číslech objevil krásnou a jedinečnou strukturu, která vyvrací materialismus a...
Slíbené dva tisíce k důchodu v lednu nepřijdou. Vyplácet se budou nejdřív v březnu
Slíbený mimořádný příspěvek k důchodu má činit 2 000 korun. Seniorům má jednorázově zvýšit penzi poté, co řádná valorizace v lednu 2027 vychází nejnižší za 10 let. Průměrný důchod vzroste jen o 304...
Nvidia vrátila Huanga do čela firmy. Skončil po aféře s údajnou špionkou
Spoluzakladatel Nvidie Jensen Huang se vrací do funkce ředitele společnosti. V polovině listopadu odstoupil kvůli vztahu s ženou, která je podle dostupných informací spojována s čínskou rozvědkou....
Na nejhorší se připravuje čím dál víc lidí. Prepperství se stává běžnou záležitostí
Stále více evropských vlád vyzývá občany, aby se připravili na mimořádné situace. Po neočekávaných narušeních běžného života z poslední doby tyto výzvy bere vážně stále více lidí. V Evropě stoupá...
V ECB už tuší jméno nového šéfa, evropští lídři podpoří Španěla de Cose
Lídři EU se shodli, že příštím šéfem Evropské centrální banky by se měl stát bývalý guvernér španělské centrální banky Pablo Hernández de Cos. Současná šéfka ECB Christine Lagardeová v říjnu...
Říkali jim kariéristky. Dnes šéfují velkým firmám a dodávají ženám odvahu
Lenka Škopová si při nástupu do Nestlé pohoršila o třicet procent. Lenku Žlebkovou museli dva lidé povzbudit, aby se vůbec přihlásila do výběrového řízení na nejvyšší pozici. Dnes obě stojí v čele...
Plzeňská Doosan Škoda Power jedná s Korejci o rozšíření dodávek na Dukovany
Plzeňská společnost Doosan Škoda Power zřejmě rozšíří svou účast na připravované výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech o dodávku pomocného zařízení pro turbínové haly. Jedná o tom s korejskou...
Čtyři požární vlaky. Hasiči se připravují na oheň v tunelu
Projet kilometry kouřových spalin, uhasit hořící vlak a evakuovat cestující. Česko se v souvislosti s plánovanou výstavbou železničních tunelů dlouhých desítky kilometrů připravuje i na zvládnutí...
Chcete vyšší plat? Ukažte, co nového firmě přinášíte, radí expertka
Větší samostatnost, nové kompetence nebo složitější projekty. To všechno mohou být argumenty, kterými zaměstnanec podloží žádost o vyšší mzdu. „Zaměstnanec může například poukázat na to, že když na...
Kytarové války. Fender a Thomann se přou o napodobeniny modelu Stratocaster
Americký výrobce Fender chce v Evropě omezit prodej elektrických kytar, které tvarem připomínají jeho model Stratocaster. Opírá se o rozsudek německého soudu, který uznal autorskoprávní ochranu...
Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026
Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...
Zákazníci E.ON si v příštím roce připlatí až stovky měsíčně. Ceny plynu jdou nahoru
Dodavatel energií E.ON v příštím roce zvýší ceny plynu zhruba 100 000 zákazníků se smlouvou bez fixace. Odběratelé si tak v závislosti na spotřebě připlatí několik desítek až stovek korun měsíčně....
AirBaltic přesouvá piloty do Papuy Nové Guineje. Kdo odmítne, může přijít o práci
Lotyšské aerolinky airBaltic mají finanční potíže a do konce roku chtějí zmenšit flotilu o třetinu. Některým pilotům firma nabídla, aby dočasně létali v Papui Nové Guineji. Pokud nabídku odmítnou,...
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Boom AI táhne USA. Jeho konec může bolet víc než splasknutí dot-com bubliny
Americké ekonomice v posledních letech pomáhají rostoucí ceny technologických akcií a výstavba datových center. Když se akciím daří, Američané si snáze dopřejí nové auto nebo dražší dovolenou. Kdyby...
Ministerstvo chce novelu zavádějící zásilkový výdej léků předložit do června
Ministerstvo zdravotnictví chce předložit vládě novelu zákona o léčivech, která zavede zásilkový výdej léků na předpis, do června příštího roku. Na začátku roku 2027 tomu bude předcházet meziresortní...