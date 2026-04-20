Vila Penolva se nachází ve městě St Mawes na jihovýchodě Anglie, lukrativní je tedy již sama adresa. Dům byl postaven na začátku 60. let a patřil Dicku Wilkinsovi, blízkému příteli královny-matky. Právě odtud měla královská rodina vyrážet na pobřežní plavby na jachtě Britannia a využívat i soukromý vstup na molo přímo u domu.
„Nemovitost často navštěvovala matka Královny Alžběty II. a další členové královské rodiny během svých pravidelných plaveb na královské jachtě Britannia,“ uvádí prodejce v popisu historie domu. Místo hostilo v průběhu desetiletí i další významné členy monarchie, včetně princezny Margaret či princezny Diany. Často se zde objevoval ještě coby princ i král Karel III. s partnerkou Camillou.
Nemovitost má šest ložnic, šest koupelen a tři obývací pokoje s panoramatickým výhledem na pobřeží. „Nemovitost prošla před několika lety moderní, ale citlivou rekonstrukcí a zachovala si původní kouzlo a atmosféru,“ doplňuje prodejce. Součástí prodeje je také druhý guest house Little Penolva se dvěma ložnicemi a balkonem.
Vila o celkové rozloze 340 metrů čtverečních stojí na pozemku s udržovanými zahradami o výměře 1 376 metrů čtverečních. Malebné zahrady připomínají filmové kulisy se středomořskou výsadbou a terasami. K moři vede přímý přístup po kamenném schodišti. „Za tuto cenu tak kupec získá nejen dům, ale i jedinečný kus královského příběhu,“ uzavírá realitní agent.
