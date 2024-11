Netradiční uzeniny slaví úspěch. Němec je vyrábí z přemnožených mývalů

Michael Reiss, lovec a prodejce uzenin ve městečku Kade asi 90 kilometrů západně od Berlína, zaznamenal v posledních měsících prudký nárůst poptávky po masných pochoutkách z mývalů. Šestačtyřicetiletý Němec prodává maso těchto invazních šelem jako kuriozitu od roku 2023, kdy jej představil na největším světovém zemědělském a potravinářském veletrhu v Berlíně, píše list The Times.

„Ohlasy byly tak velké, že jsme se je (mývaly) rozhodli zařadit do našeho sortimentu. Předtím jsem mršiny pokaždé vyhazoval. Mýval má jemnou chuť. Je těžké ji popsat, ale když si dáte jednu z mých klobás a potom klobásu z mývala, poznáte rozdíl. Díval jsem se do tisíců tváří u mého stánku a všechny vypadaly spokojeně,“ uvedl Reiss.

Jeho obchod je podle něj prvním v Německu a možná i v Evropě, který nabízí vedle produktů ze zvěřiny a divočáka také výrobky z těchto zvířat: kromě klobás mezi ně patří mývalí lančmít, jitrnice nebo soljanka, což je hustá a kyselá polévka vařená z kostí těchto savců. Mývalí maso je prý samo o sobě příliš měkké na to, aby se z něj dal udělat salám, a tak ho pro tento účel smíchal se zvěřinou.

Mývalí klobásy se zatím do supermarketů nedostaly. To by se však mohlo změnit, pokud nynější výzkum v Berlíně potvrdí, že maso šelem díky mastným kyselinám prospívá zdraví stejně jako jiné superpotraviny. Reiss nebude mít problém ani s dodávkami masa, protože se tento druh (nejen) v Německu rozmnožuje vysokou rychlostí.