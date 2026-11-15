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Myslel jsem, že nás vláda podpoří. Americký nábytkář je rozčarovaný realitou byznysu

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Bruce Krinsky založil TOV Furniture, protože mu na trhu chyběl stylový a...

Bruce Krinsky založil TOV Furniture, protože mu na trhu chyběl stylový a zároveň cenově dostupný nábytek. (11. listopadu 2026) | foto: TOV Furniture

Většinu nábytku firma vyrábí ve Vietnamu. V USA se produkci nedařilo kvůli...
Zakladatel společnosti TOV Furniture Bruce Krinsky (11. listopadu 2026)
Zakladatelka společnosti TOV Furniture Chaya Krinsky (11. listopadu 2026)
Většinu nábytku firma vyrábí ve Vietnamu. V USA se produkci nedařilo kvůli...
6 fotografií
Americké nábytkářské firmy zažívají zlé časy. Poté, co prezident Trump uvalil na čalouněné zboží z Číny a Vietnamu vysoká cla, snaží se společnosti rozjet byznys na domácí půdě. Tam však narážejí nejen na vysoké mzdy, ale i na pomalé výrobní tempo. Ti, kteří se rozhodnou vrátit zpět do Asie zase čelí celním problémům. Příkladem těchto těžkostí jsou podnikatelské trable renomovaného amerického výrobce nábytku.

Když podnikatel Bruce Krinsky v roce 2009 koupil internetový obchod s nábytkem, zjistil, že na americkém trhu chybějí stylové a zároveň cenově dostupné kusy. Deset let tak strávil vymýšlením ideální ceny pohovky, kterou navrhla jeho žena a vyráběl dodavatel v Číně.

Teď ale jeho společnost TOV Furniture čelí nelehké výzvě kvůli clům, které na Asii uvalil prezident Trump. „Nevíme, co máme dělat,“ svěřil se The Wall Street Journal Krinsky, který Trumpa třikrát volil. „Myslel jsem si, že ze všech kandidátů bude podnikatele podporovat nejvíc.“

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Bílý dům se však vyjádřil, že hlava státu jen plní svůj slib „vytvořit rovné podmínky pro americké pracovníky, rozšířit množství příležitostí a zvýšit mzdy.“

Když stamilionový byznys zastaví cla

Krinsky vyrůstal v ortodoxní židovské komunitě v Brooklynu, ve dvaceti se oženil a pracoval v oblasti komerčních nemovitostí. V roce 2009 ale podal kvůli hospodářské recesi výpověď.

Tehdy se rozhodl koupit internetový obchod, který prodával nábytek třetích stran. Byznysu se sice dařilo, ale chyběl mu větší výběr stylových a cenově dostupných kusů pro mladé zákazníky. Začal proto vyrábět vlastní řadu, kterou navrhovala jeho manželka Chaya.

Jednoho dne si prohlížel štítek na čalouněném křesle, které zrovna prodal, a pomocí databáze vypátral jednoho čínského výrobce. Odletěl tedy do Šanghaje, aby si továrny prohlédl, a zjistil, že dokážou vyrobit vše, co si představoval. V roce 2018 už měla firma TOV Furniture, pojmenovaná podle hebrejského slova pro „dobrý“, po celé Číně sedm dodavatelů.

Krinsky začal nábytek prodávat nejen spotřebitelům, ale i hotelům, restauracím a maloobchodníkům jako Costco. Podařilo se mu vybudovat společnost s ročním obratem přes 100 milionů dolarů.

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Pak ale přišla rána. Trump během svého prvního funkčního období uvalil na část čínského nábytku 25procentní clo. Svou kandidaturu v roce 2024 pak stavěl mimo jiné na tom, že je chce ještě navýšit. Krinsky proto jednoho ze svých nejdůležitějších dodavatelů přesvědčil, aby otevřeli závod i ve Vietnamu.

Firma Zhiwei Furniture nakonec souhlasila, protože se na ní s podobnou prosbou obrátilo více odběratelů. Do Vietnamu tak majitelé vyslali svého dvacetiletého synovce s manželkou, aby nedaleko Ho Či Minova města otevřeli novou pobočku. Ta nyní zaměstnává 130 lidí, včetně Van Hai Nguyena, který zde pracuje šest dní v týdnu až deset hodin denně. Ročně si vydělá kolem 8 000 dolarů, což je přepočtu zhruba 176 000 korun. „Ten plat je opravdu vysoký, za pár let si budu moct dovolit koupit dům a ještě mi zbude dost na vzdělání mých dětí,“ popsal 32letý čalouník.

Do USA cesta nevede

Poté, co se Krinskymu v březnu 2025 úspěšně podařilo výrobu diverzifikovat mimo Čínu, přišel Trump s novou obchodní politikou. Na zboží z Číny uvalil dalších 34 procent a na zboží z Vietnamu dokonce 45 procent.

Inflace a změny v dodavatelských řetězcích tak způsobily, že cena pohovky, která původně stála 900 dolarů, vzrostla na přibližně 1 250. Vyšší cla by ji ale mohla vyhnat až na 2 000. „Pokud budeme muset prodávat sedačky za 2 000 dolarů, tak končíme. Na trhu je spousta firem, které produkty za tuto cenu skvěle prodávají, ale náš obchodní model je jiný,“ přiznal Krinsky.

Začal proto hledat způsob, jak výrobu přesunout do USA a narazil na město High Point v Severní Karolíně. To díky řadě obchodů s nábytkem připomínalo menší verzi newyorské Madison Avenue, háček byl ale v tom, že to bylo město duchů.

Poté, co se většina produkce přesunula do Asie se totiž počet obyvatel Severní Karolíny zaměstnaných v tomto odvětví snížil z 91 000 v roce 1990 na 27 000 v roce 2026.

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Právě zde však Krinsky objevil továrnu, kterou od předchozího majitele koupil za nula dolarů, a zavázal se, že do ní bude investovat. První překážkou ale byla americká mzda. Zatímco s minimální mzdou si lidé v Severní Karolíně vydělají kolem 15 000 dolarů ročně, čalouníků je málo, a tak se jejich nástupní plat pohybuje kolem 45 000 dolarů. Ti nejlepší si mohou vydělat až 90 000.

Dalším problémem bylo i tempo výroby. Zatímco v Asii byli pracovníci schopni vyrobit deset pohovek denně, americká továrna zvládla jen tři. „V Číně a Vietnamu jsou mnohem efektivnější, protože více prahnou po úspěchu. U nás jsou už všichni buď moc spokojení, nebo vyhořelí,“ tvrdí Krinsky. Tehdy na každé pohovce prodělal asi sto dolarů.

Podle jednoho z bývalých zaměstnanců byl ale problém i v tom, že Krinsky neměl s výrobou zkušenosti a na místě nebyl dostatečně často.

Celní kvóty

Krinsky došel k závěru, že situace v High Point se nezlepší a továrnu k 31. červenci zavřel. Za posledních deset měsíců přišel přibližně o 3 miliony dolarů. „Bylo to nejhorší období mého života. Připadal jsem si, jako by mi někdo neustále dával rány do břicha,“ přiznal.

V té době se výkyvy v sazbách amerických cel ustálily a prezident vydal dekrety, které vedly k zavedení 50procentního cla na čalouněný nábytek z Číny a 25 procent na čalouněný nábytek z Vietnamu. Krinsky se proto rozhodl vsadit na Vietnam a přesunul tam 70 procent výroby. Ani tehdy však neměl vyhráno.

Američtí celníci totiž zadrželi asi 45 přepravních kontejnerů s nábytkem, který považovali za vyrobený v Číně, a měl tedy podléhat vyšší sazbě. Účet činil 135 tisíc dolarů.

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Krinsky prohlásil, že je to absurdní a že si myslí, že se stal terčem celníků, kteří chtěli splnit své kvóty. Shromáždil proto více než tisíc stran dokumentů, fotografií a videozáznamů, aby dokázal, že nábytek byl vyrobený ve Vietnamu. Podle amerických úředníků však byly důkazy nedostatečné a tvrzení o kvótách odmítli.

„Musím se tomu bránit, jinak se to bude opakovat a začnou mi chodit účty za miliony,“ stěžoval si. „Myslel jsem si, že tato vláda bude podnikatele podporovat. Kéž by tak věděli, co se ve skutečnosti děje, a co lidé opravdu chtějí,“ uzavřel podle amerického portálu.

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