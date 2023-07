Obchod Evropské unie a asijského Myanmaru kvete. Navzdory převratu i sankcím

Nové kolo sankcí se dotýká šesti vrcholných představitelů tohoto státu i tamní těžební společnosti. Data Evropské unie ale ukazují, že účinnost těch dosavadních se prozatím příliš nedostavila. V loňském roce se totiž myanmarský vývoz do EU meziročně zvýšil o 80 procent. Informoval o tom deník Deutsche Welle.

Řada pozorovatelů opakovaně upozorňuje na to, že Západ kvůli ruské válce na Ukrajině situaci na Myanmaru přehlíží. Podle nedávné zprávy Peace Research Institute Oslo zemřelo v důsledku převratu na území Myanmaru už 6 tisíc lidí.

Skupina Justice For Myanmar sice dlouhodobě Evropskou unii za sankce chválí, nicméně dodává, že tempo jejich uvalování je příliš pomalé a nekoordinované. Evropské vlády by podle této skupiny měly udělat mnohem víc pro to, aby vojenská junta na Myanmaru přišla o co největší přístup k finančním prostředkům, zbraním či k technologiím.

S USA obchod tolik nevzrostl

Evropská unie dovezla v roce 2022 z oblasti Myanmaru zboží v hodnotě 4,3 miliard euro, což je v přepočtu zhruba 103 miliard korun. Ještě v roce 2021 ale činila hodnota přepraveného zboží jen 2,6 miliardy euro, a tedy asi 62 miliard korun. Vzrostla i hodnota vývozu z Evropské unie do Myanmaru, a to ze 300 milionů na 368 milionů euro.

Spojené státy oproti tomu svůj obchod s Myanmarem takovouto měrou nezvýšily. V roce 2022 meziročně stoupl jen o 4 procenta.

Skupina Justice For Myanmar kritizuje i některé evropské firmy. Dlouhodobě uvádí, že nizozemský Heineken nebo dánský Carlsberg zaplatily v uplynulých měsících vojenské juntě na daních desítky milionů euro.

„Ekonomická aktivita evropských firem v Myanmaru přináší do země devizy a spotřebitelé nákupem výrobků z Myanmaru neúmyslně financují tento režim,“ uvedla v reakci na aktuální data o vývozu a dovozu z Myanmaru rovněž i švýcarská organizace IndustriALL Global Union.

Mnozí by přišli o práci

Možné omezení obchodních vztahů Evropské unie a Myanmaru ale může mít i negativní důsledky. Myanmarská ekonomika je totiž na odběrech z EU poměrně závislá. Ranieri Sabatucci, velvyslanec Evropské unie v Myanmaru pro deník DW uvedl, že dodávky do EU z Myanmaru momentálně živí až 370 tisíc lidí, a to hlavně v oděvním průmyslu. Většinu těchto pracujících tvoří mladé ženy.

„V Myanmaru je několik set tisíc lidí, většinou rodin na venkově, závislých na obchodu s Evropskou unií. Měli bychom zvážit důsledky, pokud tyto osoby o práci přijdou. Snahou Evropské unie by zároveň mělo být tato pracovní místa zachovat,“ myslí si Sabatucci a dodává, že z oblasti oděvního průmyslu má vojenská junta mnohem méně rozpočtových příjmů než třeba z energetiky, na kterou již byly sankce ze strany Evropské unie uvaleny.

I analytici souhlasí s tím, že všechny tyto obchody mezi EU a Myanmarem nejdou přímo do kapes vojenských vůdců a zároveň že tedy nepřispívají k páchání zvěrstev na tamních civilistech.