Bitva se v rámci myanmarské občanské války, které probíhá již od vojenského převratu v roce 2021, svádí hlavně o město Bhamo, kde momentálně žije asi 166 tisíc lidí. To leží jen necelých 100 kilometrů od čínských hranic. Z této oblasti ale pochází asi polovina světových dodávek vzácných zemin, které se využívají pro výrobu větrných turbín či elektromobilů, píše agentura Reuters.

Díky surovinám, které se kolem myanmarského města Bhamo nacházej, v podstatě funguje celý moderní svět. Zde získané zeminy se následně posílají přes hranice do Číny, která má monopol na jejich zpracování.

Pekingu se ale momentálně nelíbí, že po získání kontroly nad těžbou omezila armáda Kačjinského regionu produkci některých prvků a mimo jiné i zvýšila daně místním těžařům. Mezi ně se řadí hlavně terbium a dysprosium.

Ve hře je výrazný růst cen

Ceny kvůli tomu zásadně vystřelily vzhůru a dovoz surovin pro zpracování z Myanmaru do Číny v posledních měsících v meziročním srovnání spadl asi na polovinu. Přestože během května došlo v meziměsíčním srovnání asi ke dvacetiprocentnímu oživení, stále dovoz surovin z Myanmaru do Číny zůstává hluboko pod průměrem z posledních let.

Odborníci ale varují, že pokud se situaci nepodaří rychle vyřešit, může se svět už na konci letošního roku potýkat s vážným nedostatkem kritických surovin. „V krátkodobém horizontu může dojít k dramatickému růstu cen,“ varuje analytička Neha Mukherjee z londýnské společnosti Benchmark Mineral Intelligence.

Podle posledních zpráv jsou navíc boje nyní ještě intenzivnější než dřív. To potvrzují také satelitní snímky, z nichž je patrné, že město Bhamo se musí vypořádávat s opakovaným tvrdým bombardováním. Vojenské juntě se daří držet vzdušnou převahu a ničí mimo jiné i školy nebo modlitebny.

Čína hájí hlavně své ekonomické zájmy

Armáda Kačjinského regionu se ale nevzdává a má poměrně jasné plány. Chce převzít plnou kontrolu nad severem země, a i proto se v bojích momentálně angažuje přes 5 tisíc jejich bojovníků. Celkem čítá zhruba 15 tisíc členů a patří mezi nejsilnější povstalecké skupiny v Myanmaru. Jejím cílem je boj za autonomii menšiny Kačjinů, a to zvlášť po převratu v roce 2021, který v zemi výrazně změnil dosavadní poměry.

Čína sice tvrdí, že se snaží o zajištění míru a stability, analytici ale říkají, že jí jde hlavně o její ekonomické zájmy. Má totiž po celém Myanmaru výrazné investice a snaží se chránit zejména svůj přístup k důležitým zdrojům. „Čína nechce konflikt vyřešit, chce ho pouze uklidnit, aby mohla dál těžit z výhod,“ uzavírá pro agenturu Reuters analytik David Mathieson.