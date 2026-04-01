V Neipyijtu, hlavním městě země známé dříve jako Barma, stojí řidiči ve frontách na palivo hodiny. Na mnohé z nich se přitom nakonec vůbec nedostane. Jednou z trpělivě čekajících je i 36letá Phyu Thi. Pomaličku tlačí kupředu svou motorku a snaží se vyhnout největšímu vedru, které šplhá ke 38 °C.
Pro Phyu Thi, která pracuje jako kurýrka, se z toho stal už zvyk a rutina. Kvůli přísným vládním omezením nákupu paliva musí nákupní torturu absolvovat dvakrát až třikrát týdně. Dnes už čeká dvě hodiny a stále je uprostřed klikatící se fronty, daleko od čerpacích stojanů. „Nikdo tu nechce stát ve frontě,“ popisuje pro agenturu Bloomberg. „Je to strašně časově náročné a komplikuje to život naší rodině.“
Většina paliva je z dovozu
Válka na Blízkém východě způsobila po celé Asii vážný nedostatek paliv i energie, což přimělo vlády na Filipínách, v Jižní Koreji, Indii a dalších zemích zavést úsporná opatření. Snad nikde ale důsledky krize nejsou tak tvrdé jako v Myanmaru, zemi s 51 miliony obyvatel, která je od vojenského převratu v roce 2021 do značné míry izolovaná od mezinárodního společenství. Většinu paliva dováží a její křehkou ekonomickou situaci dále komplikuje neustále se měnící konflikt mezi vládnoucí juntou a povstaleckými skupinami, které kontrolují rozsáhlá území.
Krátce po začátku amerických a izraelských útoků na Írán vláda uvedla, že Myanmar má zásoby paliva zhruba na 40 dní. Jak čas ubíhal, omezení se postupně zpřísňovala. Soukromá vozidla mohou tankovat pouze každý druhý den podle toho, zda mají lichou nebo sudou registrační značku, a státní zaměstnanci dostali pokyn pracovat z domova a omezit cestování.
Vnitrostátní lety, které už tak byly omezené, osekala vláda ještě víc. Ani tato opatření však nestačila zkrotit růst cen benzínu, které od začátku konfliktu vzrostly až o 40 procent na zhruba osm dolarů za galon, tedy více než dvojnásobek průměrné denní mzdy.
Konec investicím
Důsledky přídělového systému paliv jsou ještě viditelnější v Mandalaji, druhém největším městě a obchodním centru země. Tam se před stále fungujícími čerpacími stanicemi táhnou kilometrové kolony nákladních vozů. Někteří řidiči říkají, že naftu lze někdy koupit od překupníků na černém trhu u silnice, kde se prodává v plastových kanystrech asi o 40 procent dráž než je oficiální cena.
„Na čerpacích stanicích ani po hodinách čekání nedostaneme plnou nádrž,“ říká řidič kamionu Kyaw Thet Wai, který přijel na stanici v Mandalaji ve čtyři ráno a pozdě odpoledne se obával, že se na něj nedostane, než stanici na noc zavřou.
Už před současnou energetickou krizí se miliony lidí v Myanmaru snažily přežít ve zdevastované ekonomice nějak přežít. Před deseti lety, když země podnikla opatrné kroky směrem k demokracii, do ní proudili zahraniční investoři, kteří chtěli využít bohatá naleziště drahokamů, dřeva, mědi a vzácných zemin a zároveň zásobovat jeden z nejméně rozvinutých trhů v Asii spotřebním zbožím.
Po převratu většina zahraničních firem odešla a za pět let od té doby ztratila národní měna na neoficiálních trzích více než dvě pětiny své hodnoty. Inflace je dvouciferná a podle OSN vzrostl podíl lidí žijících v chudobě na zhruba polovinu populace, oproti přibližně čtvrtině v roce 2017.
Navzdory tomu se obyvatelé Myanmaru snaží žít dál, jak jen mohou. Před čerpací stanicí v Mandalaji stojí 41letá Yin Yin Htwe ve frontě téměř čtyři hodiny, když zaměstnanci před ní zatáhnou kovovou zábranu a stanici na noc zavřou. Říká, že si na pár hodin lehne ke spánku, pak se vystřídá s příbuznou a ráno se vrátí, než začne svůj den prodejem jídla na místním trhu. „Nemáme na výběr,“ posteskla si Bloombergu. „Musíme se postarat o děti.“
