My Little Pony nacválal do hračkářské síně slávy. Doprovodili ho Transformers

Sběratelská kolekce My Little Pony | foto: AP

„Jsou to tři velmi záslužné hračky ukazující širokou škálu způsobů, jakými si dnes děti hrají,“ uvedl v prohlášení Christopher Bensch, viceprezident pro sbírky a hlavní kurátor hračkářského muzea v americkém Rochesteru ve státě New York. Dodal, že zejména pro My Little Pony je tento rok mimořádně úspěšný. „Oblíbená hračka byla již sedmkrát finalistou, než konečně protnula cílovou pásku!“ informoval.

Minikoníci, které vyrábí společnost Hasbro, se navzájem odlišují nejen zabarvením, ale především různými znamínky krásy na svých tělech. Premiéru měli již v 80. letech 20. století, znovuuvedení se pak dočkali v roce 2003. Několik let svou popularitou dokonce předčili i Barbie, píše portál ABC7.

Hračky, které do síně slávy vstupují, musí být nejen populární, ale měly by podporovat fantazii i umět vyprávět příběhy. „Řada My Little Pony přetrvala na výsluní celá desetiletí, neboť kombinuje několik tradičních forem hry s panenkami a fascinaci dětí koňmi,“ uvedla Michelle Parnett-Dwyerová, kurátorka muzea. Rozmanitost figurek tak podle ní podporuje i sběratelství jako zábavu.

Jak si děti hrají

Karetní hru Fáze 10 představil její vynálezce Kenneth Johnson v roce 1982. Dnes společnost Mattel prodává dva miliony balíčků této hry ročně ve třiceti zemích a ve více než dvaceti jazycích. To z ní podle mnohých činí jednu z nejprodávanějších na světě. Hra vyzývá hráče, aby sbírali určité skupiny čísly označených karet a dokončili 10 fází v postupném pořadí před svými soupeři.

„Ať už se hraje v původní podobě nebo v některé z jejích variant, stala se hra kultovním titulem, který stále podporuje společenské a soutěžní hraní více generací,“ řekl Mirek Stolee, tvůrce deskových her a hlavolamů.

Transformers se poprvé objevili v 80. letech 20. století, kdy společnost Hasbro koupila práva na několik existujících japonských řad hraček s robotů transformujících se v auta či jiné dopravní prostředky. Postavy přišly na trh nejprve v kresleném filmu, a od té doby si Transformers „zahráli“ v mnoha úspěšných akčních filmech. Na sociálních sítích se vedou horečnaté debaty o tom, které figurky je třeba mít, trendují také ukázky mnohdy složitého procesu manipulace s nimi.

„Hračky jsou oblíbené také kvůli způsobům, jak si s nimi děti hrají. Tato řada hraček podporuje dětskou představivost a fantazii,“ uzavřel kurátor muzea Bensch.

Hračku do síně slávy může nominovat kdokoli. Fanoušci mohou hlasovat pro své favority online a jejich výsledky se započítávají spolu s hlasovacími lístky národního poradního výboru složeného z historiků, pedagogů a dalších odborníků v oboru, uzavírá ABC7.