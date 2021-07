Berlín láká na nechutné delikatesy. Sýr s roztoči či tlející myši můžete ochutnat

Muzeum, které je inspirováno podobnou výstavou ve švédském Malmö, chce bořit mýty ohledně toho, že by nějaké jídlo mělo být nechutné. Podle nich je totiž potravina či pokrm, která někomu přijde odpuzující, pro někoho jiného naopak delikatesou a to i například díky kulturní podmíněnosti.



Muzeum tak láká návštěvníky na to, aby si přišli otestovat svůj dobrý vkus a zkusit, jak moc jsou podle nich „nechutní”. Mezi „delikatesami”, které jsou v muzeu k vidění, je pak například koňak z pštrosích vajec, likér, který se vyrábí z bobřích pachových sáčků, či rýžové víno, v němž se vaří mrtvolky malých myší až do té doby, než nápoj získá určitou příchuť rozkladu.

„Musím uznat, že to rýžové víno chutná vážně příšerně,” říká ředitel muzea Martin Voelker pro DPA s tím, že údajně ochutnal všechna vystavovaná jídla. Ochutnat mohou i samotní odvážliví návštěvníci, pro které je v muzeu připraven degustační bar. Zde je pak v nabídce například fermentované žraločí maso, různé druhy brouků či již zmiňovaný sýr s roztoči.



I přesto, že už jen konzumace samotných pokrmů může v některých návštěvnících vyvolat pocit, že by mohli mít jisté zdravotní potíže, z hygienických důvodů kvůli covidu je zatím možnost ochutnání nabízených pokrmů pouze doma. Muzeum tak nabízí svým návštěvníkům porce na ochutnání v malých krabičkách na doma a vyzývá je, aby bezprostředně po ochutnání vyfotili svou reakci a fotografie jim zaslali.

Německé muzeum je inspirované výstavou, která v minulých letech probíhala ve Švédsku. tam měli odvážní návštěvníci možnost ochutnat třeba býčí penis nebo koktejl z žab.

Podle kurátora výstavy Samuela Westa měla výstava vést především k uvědomění toho, že to, co považujeme za nechutné či naopak lahodné, je pouze naučená reakce, která lze změnit. Podle něj by totiž toto uvědomění mohlo v budoucnu pomoci například k menšímu odporu k udržitelnějším produktům, jako je například maso vyrobené v laboratoři.