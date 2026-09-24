Z pole až do plechovky. V Parmě zpracují denně tisíce tun rajčat

Jeden kamion přiveze do parmského provozu společnosti Mutti zhruba 25 tun rajčat. Za den jich projede areálem kolem dvou set. Náklad přitom po příjezdu stále patří zemědělci. Firma za tunu platí přibližně 130 eur, cenu ale určí až kvalita dodávky. Mutti loni pěstitelům za rajčata ještě o deset procent připlácela, vyšší výkupní ceny mají zemědělce motivovat k pěstování kvalitnějších rajčat a dodávkám pro firmu.
Z každého vozu se proto nejdříve odebere vzorek. Válec o průměru asi půl metru vytáhne z nákladu kolem patnácti kilogramů rajčat a přesune na kontrolní stanoviště. Zde se plody zváží, omyjí od hlíny a vysypou na třídicí stůl.
Pracovníci mezi nimi hledají zelené, nezralé, pomačkané nebo popraskané plody. Stranou dávají i rajčata s barevnými vadami či stopami hniloby. „Shnilé rajče pro nás není rajče, ale odpad. Vyřazujeme také zelené plody a hlínu, která se může dostat do sklizně,“ říká ředitel Massimo Perboni.
Od roku 2024 při třídění pomáhá i umělá inteligence. Zařízení pořídí stovky snímků rajčat ve vysokém rozlišení. Když rozpozná nahnilý, zelený nebo jinak poškozený plod, zobrazí jej pracovníkovi na obrazovce a promítne také přímo na třídicí stůl. O tom, zda rajče vyřadí, však rozhoduje opět jen člověk.
Rajčata bez viditelné vady pokračují do automatického přístroje. Ten změří jejich pH, barvu i obsah rozpustné sušiny, tedy mimo jiné cukru. Firma podle Perboniho hodnotí jedenáct parametrů včetně obsahu cukru ve stupních Brix, poškození plodů a mikrobiologických ukazatelů. Vyhodnocení vzorku zabere pět až sedm minut.
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Snímky se ukládají a systém se z nich učí. Firma tak vytváří databázi dodavatelů i odrůd. Podobné zařízení už kontroluje také rajčata přímo na výrobní lince, tedy nejen odebraný vzorek, ale celý náklad. Teprve pak se kamion může vyložit.
Umýt a roztřídit
Rajčata z něj nesjíždějí na pás suchou cestou, ale proudem vody. Vodní trysky je posunou do kanálů, odkud pokračují k dopravníkům. Ocelové válce odstraní listy a zbytky rostlin, následuje další mytí a optické třídění.
Senzory sledují každý plod z obou stran a hledají barevné odchylky i cizí předměty. „Vstupní kontrolou projde 97,5 procent dodávky. V dalších fázích se vyřadí zhruba 2,5 procenta přijatých rajčat,“ uvádí Perboni.
Pro přepravu rajčat potřebuje závod během sklizně asi tisíc metrů krychlových vody za hodinu. Nečerpá ji ale stále dokola. Pracuje se třemi propojenými vodními okruhy. Pitná voda slouží pro poslední omytí plodů před zpracováním, další voda rajčata přepravuje a skladuje v nádržích. Zachytává se v ní šťáva a rostlinné zbytky, které se následně filtrují.
Voda pro přepravu zelených rajčat, jež jsou vedlejším produktem výroby, pochází z čistírny odpadních vod. Jinak by odtekla do potoka Rio Zolletta, odkud ji zemědělci dál po proudu využívají k zavlažování.
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Po vytřídění plody míří do pěti zásobních nádrží. V každé zůstávají asi dvě hodiny, jedna nádrž pojme v průměru sto tun rajčat. Obvykle se v ní smíchají zhruba čtyři náklady s doplňujícími se vlastnostmi. Surovina se tím promíchá a výsledná kvalita sjednotí. Kvůli dohledatelnosti se ale nádrže vyprazdňují vždy po jedné.
Do plechu i skla
Společnost Mutti využívá postup, který vyvinula v roce 1971. Čerstvá rajčata bez předchozího zahřátí rozemele na malé kousky. Ozubená kola naruší slupku a uvolní šťávu se semeny. Ta firma oddělí a využije při výrobě koncentrátů.
Zbytek rajčete pokračuje do zařízení, které oddělí dužninu od pevnější vnější části plodu. Dužnina ještě projde kamerami a systémem, jenž odstraní drobné zbytky zelených, žlutých či černých částí a případné cizí předměty. Přidává se do ní přibližně čtvrtina rajčatové omáčky, aby měl výrobek stejnorodou strukturu. Z jednoho rajčete tak vzniknou tři různé výrobky.
Před plněním se rajčata předehřívají na 70 až 80 stupňů Celsia. Plechovky se plní za horka, uzavřou a zhruba hodinu pasterizují. Po pásech pak rychle míří jedna plechovka za druhou. Když se jedna z nich zachytí, zaměstnanec přiskočí k lince a problém napraví. Prostor pro zdržení tu není. Denně závod zabalí v průměru 2,2 milionu čtyřsetgramových plechovek jemně krájených rajčat. K nim přibude milion menších, 210gramových balení a přibližně 65 tisíc balení o hmotnosti od tří do pěti kilogramů.
Část plechovek firma skladuje jednotlivě, aby je mohla podle potřeby zabalit později. Rajčatová šťáva před plněním prochází také rentgenovou kontrolou, která má odhalit případná cizí tělesa.
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Na lince, kde se plní do skla, není téměř slyšet vlastního slova. Hluk strojů je tak silný, že se zde zaměstnanci ani návštěvníci neobejdou bez sluchátek.
Šťáva z okolí semen, slupky a část krájených rajčat zase míří na výrobu pyré a protlaku. V odparkách se z nich odstraňuje voda. Vzniká koncentrát s 22, 28 nebo 36 procenty sušiny. Čím je sušiny více, tím méně vody ve výrobku zůstává. Koncentrát se následně pasterizuje a za horka plní do hliníkových tub.
Závod tak zpracuje téměř každou část plodu. Rajčata vyřazená při kontrole, slupky a semena firma skladuje a následně poskytuje výrobcům krmiv pro zvířata a bioplynu.
Sto dní před sklizní
Cesta do Parmy přitom pro rajčata začala asi sto dní před sklizní. Výsadba začíná na začátku dubna a trvá deset týdnů. Farmáři ji rozkládají v čase, aby úroda nedozrála najednou. Sklizeň pak trvá dalších přibližně deset týdnů, samotná rajčatová sezona kolem sedmdesáti dní.
Během sezony firma ve třech závodech přijímá více než 1 300 brigádníků, z velké části vysokoškolských studentů. „Dostávají čistou mzdu, která může mnohdy činit až 5 500 eur,“ uvedl Perboni. Dodal, že zhruba 44 procent současných zaměstnanců začínalo jako sezonní pracovníci.
„Nemůžeme přijmout všechna rajčata během jediného týdne. Výsadbu proto rozdělujeme tak, aby rajčata dozrávala postupně. Díky tomu je sklízíme ve správný čas, ne příliš brzy ani přezrálá,“ vysvětluje Perboni.
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Mutti odebírá rajčata hlavně z Pádské nížiny, z provincií Piacenza, Ferrara a Parma, ale také z Mantovy a Alessandrie v Piemontu. Na jihu Itálie zpracovává rajčata v závodě poblíž Salerna. Devadesát procent suroviny pro něj pochází z Apulie, především z oblasti Foggia.
Firma spolupracuje s více než tisícovkou pěstitelů. Rajčata z pole do závodu urazí v průměru 90 kilometrů. Na stejném poli se nemohou pěstovat každý rok, po sezoně následuje přestávka nejméně dva až čtyři roky.
Rozdělení pěstování do více oblastí má snížit riziko, že úrodu poškodí počasí v jediném regionu. „Loni jsme čelili velkému horku, v roce 2023 zasáhly Romagnu povodně. Letos jsme zaznamenali výrazné krupobití v Piacenze, Mantově i Ferraře,“ uzavřel ředitel provozu Massimo Perboni.