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Čínská rajčata se v Evropě prodávala jako italská, říká šéf firmy z Parmy

Veronika Bělohlávková
  17:00
Francesso Mutti, ředitel italské společnosti Mutti (5. září 2026)

Francesso Mutti, ředitel italské společnosti Mutti (5. září 2026) | foto: Veronika Bělohlávková, iDNES.cz

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Italská společnost Mutti zpracovává rajčata a vyrábí z nich různé rajčatové...
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Podle šéfa italské společnosti Mutti se v posledních letech ukázalo, že některé výrobky prodávané jako italské ve skutečnosti neměly italský původ. Problém rajčat z Číny tak podle něj není jen v Itálii, ale v celé Evropě. Pravidla pro označování surovin proto považuje za nedostatečná.

„Média se tomu začala věnovat a obchodní řetězce následně prověřovaly, zda jsou jejich produkty skutečně italské. V některých případech zjistily, že nejsou. Výrobky stáhly z prodeje a po dobu šesti, někdy osmi měsíců neměly určitý produkt v nabídce,“ říká Mutti.

Dovoz čínských výrobků do Evropy to podle něj omezilo, problém tím ale neskončil. „Musíme být neustále ve střehu. Transparentnost vůči spotřebitelům i dalším partnerům je klíčová,“ zdůrazňuje.

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Evropská pravidla pro označování původu surovin považuje za nedostatečná. „Tlak přišel od médií, obchodníků a spotřebitelů, nikoli od Evropské unie. Nelze očekávat, že Evropa bude jednoduchým řešením všeho,“ tvrdí.

Původ surovin by podle něj měl být na obalu výrobku viditelný a srozumitelný. „Nestačí napsat Evropa nebo Čína malými písmeny na zadní stranu obalu tak, že to člověk nepřečte ani s velmi dobrým zrakem. Pokud se rozhodne koupit čínský produkt, není to problém. Musí o tom ale vědět,“ dodává.

Sezona začíná stále dřív

Italský výrobce rajčatových produktů upozorňuje také na důsledky klimatické změny. Sezona začíná dřív, výnosy z hektaru klesají a pěstitelé nevědí, zda se mají připravovat spíš na sucho nebo přívalové deště.

Vedle dovozu a vysokých cen energií tak vidí Mutti jako zásadní dlouhodobou hrozbu klimatickou změnu. Její důsledky firma podle jeho slov pozoruje přímo na polích.

Když před dvaceti lety začínal, zpracovatelská sezona startovala na konci července nebo v prvních srpnových dnech. Později se posunula zhruba k 20. červenci, následně k 16. červenci. V poslední sezoně firma začala 13. července a letos začala sezona 9. července, tedy o čtyři dny dříve.

„Neznamená to jen, že se klima mění. Dramatické je zrychlení této změny,“ říká Mutti. Produkce na hektar podle něj už pět let klesá.

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Rajčata sice potřebují slunce, extrémní horko jim ale neprospívá. „Rajčata milují slunce, ale nejsou tropické ovoce. Vyhovují jim teploty maximálně kolem 32 až 34 stupňů Celsia,“ popisuje. Důležité jsou podle něj také chladnější noci, kdy rostlina může regenerovat.

„Ideální je rozdíl alespoň deset stupňů, například pokles z 30 na 20 až 22 stupňů. Když si rostlina při 20 stupních odpočine, zotaví se a je připravená na další horký den. Jestliže ale teploty zůstávají na 26, 28 nebo 30 stupních, rostlina trpí,“ vysvětluje.

Příprava na další vývoj je však složitá. Firma pracovala například na odrůdách rajčat s nižší spotřebou vody. V roce 2024 ale v hlavní pěstitelské oblasti během jediného měsíce spadlo přibližně tolik srážek jako obvykle za celý rok.

„Najednou jsme nepotřebovali vybírat odrůdy, které potřebují méně vody, ale odrůdy, které ve vodě přežijí. Přesně nevíme, jaké dopady změna klimatu přinese,“ připouští Mutti.

Místo stovky lidí několik pracovníků u strojů

Italské zemědělství se dlouhodobě potýkalo také s nelegální prací na polích, zejména na jihu země. Podle Muttiho situaci výrazně změnil přechod na strojovou sklizeň.

Na severu Itálie začala mechanizace už na počátku devadesátých let, na jihu se ještě v roce 2015 sklízela velká část rajčat ručně. „Důvod byl jednoduchý. Lidé dostávali méně, než vyžaduje zákon. A nešlo o rozdíl deset nebo dvacet procent,“ říká.

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Při ruční sklizni může na jednom poli pracovat i sto lidí. Strojová sklizeň naproti tomu vyžaduje čtyři až pět pracovníků, kteří obsluhují traktor a sklízecí stroj, případně pomáhají s tříděním rajčat.

„Dnes se podle mě 98 procent celé produkce sklízí výhradně strojově,“ uvádí Mutti. Také v tomto případě podle něj sehrála podstatnou roli média, protože problém nelegální práce dostala na titulní strany novin.

Italské neznamená automaticky lepší

Mutti staví značku na italských rajčatech, za hlavní argument ale nepovažuje samotný původ. „Nemyslím si, že je rozhodující jen to, že jsou italská. Důležité je, že v této oblasti máme lepší rajčata, z nichž vzniká lepší hotový produkt,“ říká.

U amerických rajčat podle něj není problém zdravotní nezávadnost, ale chuť. Tamní produkce na hektar je podle Muttiho více než dvojnásobná než v Itálii, rostliny jsou proto přetěžované. „Chuť je slabší a rajčata jsou samá voda,“ říká.

U čínských výrobků je ještě kritičtější. Zdůrazňuje přitom, že zákazník má mít možnost vybrat si podle vlastních preferencí. Podmínkou je, aby věděl, co kupuje. „Původ je důležitý proto, že ukazuje, jakou kvalitu může zákazník očekávat. Nejde o původ jako takový, ale o rajčata a o výsledný produkt,“ uzavírá Francesco Mutti.

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