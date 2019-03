Muslimové nerandí, rovnou se berou. Aneb jak „podojit“ Silicon Valley

Před dvěma lety tehdy 32letý Brit Shahzad Younas s velkou nervozitou představoval svůj projekt Muzmatch v americkém San Franciscu skupině důležitých potenciálních investorů. Šlo o on-line seznamku a aplikaci pro muslimy. Svůj proslov začal větou „My muslimové nerandíme, rovnou se bereme“.

Younas se svým obchodním partnerem Ryanem Brodiem se v celosvětové soutěži ucházeli o peníze investiční firmy Y Combinator z prestižního prostředí Silicon Valley. Ta každoročně finančně i prakticky podporuje skupiny vybraných start-upů. Ten rok se jich přihlásilo přes 13 tisíc. Kromě zástupců Muzmatche byli na osobní pohovor pozváni zakladatelé dalších 800 z nich, píše BBC.



Jak Younas pokračoval ve svém představování, investoři brzy vybuchli smíchy nad jeho upřímností. Projekt Muzmatch dostal 1,5 milionu dolarů (34,4 milionu korun) a stal se jedním ze stovky start-upů, které v roce 2017 takto získaly peníze. Dnes má rychle rostoucí firma více než milion registrovaných uživatelů ve Velké Británii a dalších 90 zemích.

Dostal výpověď - vymyslel aplikaci

Nápad se začal v zakladatelově hlavě rodit v roce 2013. Původně pracoval v bance v londýnském City. Svou práci měl rád, ale zároveň si čím dál víc uvědomoval, že na trhu chybí uměřená seznamka pro muslimy, kteří si chtějí najít partnera ve své náboženské komunitě.

„Tehdy existovaly jen základní weby pro muslimy, nebo velké seznamky, které ale neodpovídaly naší kultuře,“ vysvětluje mladík, který se narodil a vyrostl v Manchesteru. „V muslimském společenství se vždy v hledání partnera spoléhalo na dohazovačky. To jsou „tetičky“, které znají různé rodiny a dávají dohromady syna z jedné s dcerou z druhé rodiny,“ říká Younas. Chtěl proto vymyslet digitální dohazovačku ve formě aplikace.

Když dostal v práci výpověď pro nadbytečnost, rozhodl se do toho jít. „Každý den jsem vstával v šest ráno a spát chodil kolem druhé ranní. Intenzivně jsem doma v ložnici pracoval na vybudování aplikace od úplné nuly,“ vzpomíná. „Věděl jsem ale, že to musím dokázat. Byla to velká příležitost - na světě je 1,8 miliardy muslimů a nikdo pro ně nic podobného zatím nevymyslel,“ říká.

Letáčky v mešitách a za stěrači aut

Aplikace byla spuštěna v roce 2014 a Younas na její podporu zvolil netradiční marketingové metody. „Chodil jsem po pátečních modlitbách do velkých mešit a rozdával letáčky. Navštěvoval jsem také všemožné rodinné muslimské akce a letáčky strkal za stěrače na čelních sklech aut,“ vypráví.

Začátky byly krušné. „Prvních pár měsíců jsem neustále sledoval statistiky na Google Analytics, kolik lidí v reálném čase aplikaci používá. V jednu chvíli to bylo pouhých deset lidí,“ popisuje mučivé vzpomínky.

Postupem času se ale jejich počty rozrostly na tisíce, zejména díky doporučením stávajících uživatelů. Brzo začali Younasovi chodit zprávy od lidí, kteří v aplikaci potkali své ženy či manžele.

Jak často se modlíte?

V roce 2016 se k němu připojil sice teprve 25letý, ale už ostřílený vývojář aplikací Ryan Brodie. Spolu a na základě zpětné vazby od prvních zákazníků dali Muzmatchi kompletně nový design.

Přidali 22 profilových otázek, které uživatelé o sobě museli zodpovědět, například jakého jsou vyznání nebo jak často se modlí. Muzmatch uživatelům také povoluje zveřejnit profilovou fotku, tu ale mohou také nechat rozmazat. Lidé si také mohou zvolit, že přepis jejich rozhovorů s potenciálními partnery přijde jednomu z rodičů nebo jinému opatrovníku.

Eden Blackman, zakladatel seznamky Would Like to Met říká, že Muzmatch je v první linii specializovaných seznamovacích aplikací. „V posledních letech se etnické a náboženské seznamky prosadily z okraje do hlavního proudu. Podle toho, co jsem viděl a slyšel, Muzmatch jde vzorem,“ míní.

Muzmatch má pobočku v Bangladéši. Základní verze je zdarma, za deset liber měsíčně (300 korun) dostanou uživatelé další funkce jako neomezené prohlížení ostatních profilů nebo zobrazení vlastního profilu většímu počtu uživatelů.

Firma tvrdí, že má roční obrat přes 4,5 milionu liber (135,3 milionu korun). Její popularita roste, podle Younase má potenciál, aby jí využívalo odhadovaných 400 milionů single muslimů po celém světě.

„Díky Muzmatchi máme tisíce manželství a dětí,“ tvrdí. „Každý den na ně myslím a to mi dává pocit, že všechna ta tvrdá práce stála za to,“ uzavírá.