Muskova SpaceX se chystá na burzu, zatím ale kupí miliardové ztráty

Autor:
  11:07
Hospodaření společnosti SpaceX, výrobce raket a satelitů Elona Muska, bylo dlouho finanční záhadou. Až ve středu firma poprvé zveřejnila své hospodářské výsledky kvůli chystanému vstupu na burzu, který by mohl patřit k největším v historii.
Příprava rakety Starship společnosti SpaceX na základně Starbase v Texasu. (20. května 2026) | foto: AP

Tržby SpaceX vzrostly v roce 2025 na 18,7 miliardy dolarů (385 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o třetinu. V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhly 4,7 miliardy dolarů (96 miliard Kč).

Firma však zároveň loni vykázala ztrátu přes 4,9 miliardy dolarů. Letos pak dokázala za první tři měsíce roku prohospodařit téměř identickou částku jako za rok 2025, a sice 4,3 miliardy dolarů.

Společnost, která nyní zahrnuje i sociální síť X a firmu xAI (tvůrce chatbota Grok), se oceňuje na 1,25 bilionu dolarů a plánuje vstoupit na burzu už příští měsíc. Z úpisu akcií by mohla získat 50 až 75 miliard dolarů, uvedl list New York Times.

Z dokumentů také vyplývá silná kontrola Muska nad firmou: vlastní zhruba padesát procent akcií, ale díky akciím s vyššími hlasovacími právy ovládá více než 85 procent hlasů. Jeho podíl má při současném ocenění hodnotu přes 635 miliard dolarů.

SpaceX, založená v roce 2002, se stala jednou z předních vesmírných společností díky vývoji částečně znovupoužitelných raket s cílem dopravit lidi na Mars. V USA momentálně zajišťuje pět ze šesti startů do vesmíru.

Ke kvězdám

Nejvýnosnější částí Muskova vesmírného byznysu je společnost Starlink, satelitní internetová služba s 10,3 milionu předplatitelů ke konci března. V loňském roce 2025 přinesla provozní zisk zhruba 4,4 miliardy dolarů.

Z dokumentu, který firma předložila SEC, je však patrné, že SpaceX má do budoucna daleko smělejší plány. Společnost se chce zaměřit na rozvoj vesmírné turistiky, na vývoj nákladní a osobní přepravy na Měsíc a Mars a na vybudování elektráren a průmyslových kapacit na Měsíci.

Dokument zároveň upozorňuje na řadu rizik, včetně selhání raketových startů, vysokých nákladů na AI, škálování Starlinku či reputačních problémů spojených s chatbotem Grok. Firma poukazuje i na to, že její plány počítají se zapojením technologií, které nejsou otestované či vůbec neexistují. „Takové iniciativy by nemusely dosáhnout komerčního úspěchu,“ uvedla firma v prospektu o svých zvažovaných aktivitách.

V textu například navrhuje, aby její zakladatel a miliardář Elon Musk dostal mimořádnou prémii, až na Marsu vznikne lidská kolonie s jedním milionem obyvatel.

Musk v minulosti kritizoval tlak na veřejně obchodované firmy a krátkodobé výsledky. Tentokrát si však zajistil pevnou kontrolu: „Musk bude mít pravomoc rozhodovat o všech otázkách vyžadujících souhlas akcionářů,“ uvádí dokument. Akcie SpaceX se mají obchodovat na burze Nasdaq pod symbolem SPCX.

