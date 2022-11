Pracuju nejvíc, jak to jde, řekl Musk. Nikomu to nedoporučuje

„Bezpochyby mám příliš mnoho práce,“ řekl. „Pracuju, jak nejvíc to jde, od rána do večera, sedm dní v týdnu. Po pravdě to nikomu jinému opravdu nedoporučuju,“ dodal nejbohatší muž světa v konferenčním videovstupu.

Ten byl sám o sobě poměrně strašidelný - Musk měl na sobě batikované tričko, které mu poslali organizátoři, a jeho tvář osvětloval jen svit svíček. Připojený byl totiž z nespecifikovaného místa, kde právě vypli elektřinu.

Videoprojev Elona Muska na podnikatelském fóru B20 v Indonésii

Na poznámku, že řada asijských podnikatelů by si přála být Elonem Muskem východu, reagoval miliardář spíše varovně. „Na jejich místě bych byl opatrný, co si přeju. Nevím, kolik lidí by chtělo být mnou. Chtěli by se stát takovým, jakého si mne představují, ale to je něco jiného,“ upozornil.

Agentura Bloomberg v aktualizovaném žebříčku miliardářů jeho majetek stanovuje na 189 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč).