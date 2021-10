Tesla přesune své sídlo z Kalifornie do Texasu, jsou tam nižší daně

„S potěšením oznamuji, že přesouváme naše sídlo do Austinu,“ řekl podle agentury AFP Musk na čtvrteční valné hromadě akcionářů Tesly. Podle něj však firma západní pobřeží USA neopouští zcela a naopak zde bude pokračovat v rozšiřování výrobních kapacit včetně závodu ve Fremontu u San Franciska.



Při oznámení Musk mimo jiné poukázal na to, že v Texasu jsou proti Kalifornii nižší životní náklady zaměstnanců.

V texaském hlavním městě Austinu se kromě nové centrály v blízké době otevřou také dveře gigatovárny, která má vyrábět Model Y a futuristický Cybertruck.

„Vítáme Teslu doma!“ uvedl starosta Austinu Steve Adler pro agenturu Bloomberg. „Jde o technologickou společnost, jež nabízí čistou výrobu a pracovní místa se střední kvalifikací, které Austin zrovna potřebuje,“ dodal.



Fakt, že přesun je pro jižanský stát pozitivní zprávou, zmiňují i analytikové trhu. Podle nich to může do Texasu přilákat technologické talenty, kteří se dosud kumulovali v Silicon Valley. Naopak pro Kalifornii je to svým způsobem ztráta.

„Muskovo oznámení znovu ukazuje na naléhavý problém Kalifornie, která by měla řešit krizi dostupnosti bydlení a mnoho dalších výzev, které zde společnostem ztěžují růst,“ komentoval to Jim Wunderman, prezident rady Bay Area, která zastupuje kalifornské podnikatele.

Rozchod z Kalifornií

Generální ředitel Tesly Elon Musk se s Kalifornií rozešel na jaře roku 2020, kdy mu úřady nařídily přerušit produkci v továrně ve Fremontu kvůli pandemii. Musk se proti koronavirovým opatřením veřejně ohradil a prohlásil, že jen „fašisté“ lidem zakazují opouštět své domovy.

Ještě pár měsíců před tím se Musk osobně přestěhoval z Los Angeles do Texasu a to z toho důvodu, že se zde chtěl zaměřit na prioritní úkoly svých dvou společností: na vývoj a stavbu nové rakety pro aerokosmický podnik SpaceX a na zmiňované budování gigatovárny Tesly v Austinu.

Dalším důvodem Muskova osobního přesunu může být fakt, že Texas nemá žádnou daň z příjmu fyzických osob, zatímco Kalifornie ukládá vysokopříjmovým obyvatelům (mezi něž patří i Musk) ty nejvyšší odvody v celých Spojených státech, upozorňuje Bloomberg.

Texas je třetím největším trhem Tesly ve Spojených státech hned za Kalifornií a Floridou. Kromě americké expanze se Musk nyní soustředí i na zaoceánské projekty. Například na továrnu Tesly u Berlína, která se právě teď staví.