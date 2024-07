Další soud okolo Tesly. Záchrana před Muskovými odměnami má stát miliardy

Žádost o honorář, který agentura Reuters označuje za rekordní, podal investor Richard Tornetta jménem tří advokátních kanceláří, které ho zastupovaly. Tornetta se svými devíti akciemi Tesly v roce 2018 společnost žaloval za Muskův opční program. V lednu soud v americkém státě Delaware, kde má Tesla formálně sídlo, Muskovy opce opravdu zrušil. Právní bitva tím však neskončila – a rozhořela se další.

Jde o odměnu za právní služby, které Tornetta využil. Má být zaplacen v akciích Tesly a při aktuálním kurzu si má přijít zhruba na 7,2 miliardy dolarů – v přepočtu téměř 170 miliard korun. Ze soudních dokumentů přitom vyplývá, že na případu pracovalo 37 právníků, spolupracovníků a koncipientů – a hodina jejich práce tedy má vyjít v průměru na zhruba 370 tisíc dolarů. Běžná hodinová sazba těchto pracovníků je přitom okolo 275 dolarů.

Odměna za stovky let práce

Při běžné sazbě odpovídá požadovaná odměna třinácti tisícům odpracovaných „člověkolet“: zmíněných 37 lidí by tedy na případu pracovalo nepřetržitě 350 let.

Absurdní výše nárokovaných nákladů na právní služby vynikne i v porovnání s realitou na českém trhu: jde o 140násobek obratu největší advokátní kanceláře v Česku, Havel & partners. Jinými slovy, na 200 právníků této právní firmy by na daném případu pracovalo 140 let.

„Poplatky za právní služby se zdají být mimořádně nepřiměřené a výstřední,“ napsal podle soudního spisu Nathan Chiu, akcionář Tesly z New Jersey, v březnu soudkyni Kathaleen McCormickové. Vedle něho soud zaplavilo pěti sty dopisy a námitkami ohledně poplatku více než osm tisíc akcionářů Tesly, včetně například California Public Employees’ Retirement System, což je jeden z největších světových institucionálních investorů.

Slyšení naplánované na pondělí bylo přesunuto z obvyklé síně soudkyně McCormickové do největšího sálu v budově, aby se do něj vešlo 47 právníků z devatenácti právnických firem, kteří se v případu objevují, a také potenciální akcionáři.

Vypočteno jako podíl na úspoře

Tornettovi právníci tvrdí, že si odměnu zaslouží. Argumentují tím, že když soudce zrušil Muskovu odměnu, vrátilo se Tesle přibližně 266 milionů akcií vyhrazených pro opce – a z tohoto počtu vyšli při výpočtu svého nároku.

Rozsudek, o nějž se zasloužili, označují za vůbec největší, jaký kdy americký soud vynesl (kromě těch, které zahrnovaly represivních náhrady). A argumentují, že by měli obdržet odměnu ve výši jedenácti procent z tohoto rozsudku.

Tvrdí dokonce, že vzhledem k předešlým precedentům delawarských soudů jde o konzervativní číslo a že by – teoreticky – mohli požadovat až třetinu hodnot, kterou „zachránili“.

Přestože Tornettovi právníci velkoryse slevili, stále jejich požadavek výrazně převyšuje současný rekordní odměnu na právní služby. To je podle Stanford Law School 688 milionů dolarů, které dostali právníci v akcionářském sporu v hromadné žalobě na společnost Enron.

…anebo jen 14 milionů?

Případ Muskových odměn nabral v červnu dramatický obrat, když akcionáři Tesly na valné hromadě odměnu pro generálního ředitele znovu ratifikovali. Teď Tesla tvrdí, že napravila chyby v procesu z roku 2018 – a že tedy odstranila důvody, na nichž lednové rozhodnutí soudkyně McCormickové stálo.

To by znamenalo, že Musk nakonec své bonusové akciové opce opravdu dostane – a že vítězství investora Tornetty a jeho právníků se proměnilo v prohru. V důsledku toho případ nepřinesl Tesle žádný přínos a právníci akcionářů by podle společnosti měli dostat pouhých 13,6 milionu dolarů.