Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem

Tesla je známá hlavně jako výrobce elektromobilů, má však aktivity rovněž v oblasti solární energie a bateriových systémů pro skladování energie. Informovala o tom agentura AFP.
Pokud by úřad Ofgem žádost schválil, mohla by Tesla už v příštím roce začít konkurovat firmám, které dodávají elektřinu domácnostem a podnikům v Anglii, Skotsku a Walesu, píše server BBC. Upozorňuje také, že Ofgem má na vyřízení žádosti devět měsíců.
Tesla už prostřednictvím své divize Tesla Electric působí jako dodavatel elektřiny v americkém státě Texas. To umožňuje majitelům elektromobilů této značky levně nabíjet vozy a získávat peníze za vracení přebytků elektřiny do sítě.
V Británii už Tesla prodala přes čtvrt milionu elektromobilů a desetitisíce bateriových systémů pro skladování energie. To by firmě mohlo usnadnit získání velké zákaznické základny pro podnikání v oblasti dodávek elektřiny, píše BBC.
Žádost o licenci přichází v době, kdy se Tesla potýká s prudkým poklesem prodeje svých vozů na evropských trzích. Automobilka čelí rostoucí konkurenci, zejména ze strany čínské společnosti BYD. Musk se navíc stal terčem kritiky kvůli svým politickým aktivitám.
|
Tesla doplácí na Muskovy politické názory, zažila nejprudší pokles tržeb za deset let
Analytička Susannah Streeterová ze společnosti Hargreaves Lansdown podle agentury AFP uvedla, že Musk nyní usiluje o větší diverzifikaci aktivit v Británii. „Je to další příklad transformace Tesly, která se odklání od pouhé výroby automobilů, aby se stala významným hráčem v oblasti infrastruktury a robotiky,“ dodala.
Musk je největším akcionářem Tesly a nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku kolem 371 miliard dolarů (zhruba 7,8 bilionu Kč).