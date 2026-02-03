Musk spojuje SpaceX a xAI. Vznikne kolos s hodnotou 1,25 bilionu dolarů

Autor:
  12:15
Elon Musk pokračuje v přestavbě svého podnikatelského impéria. Jeho vesmírná společnost SpaceX oznámila převzetí startupu xAI, který se zaměřuje na vývoj umělé inteligence. Hodnota nově vzniklé skupiny dosahuje podle zdrojů obeznámených s transakcí přibližně 1,25 bilionu dolarů, což z ní činí jednu z nejcennějších soukromých technologických firem světa.
Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z...

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě k Mezinárodní vesmírné stanici. (1. srpna 2025) | foto: Reuters

Raketa SpaceX Super Heavy nesoucí kosmickou loď Starship vzlétá ke svému...
Raketa SpaceX Super Heavy nesoucí kosmickou loď Starship vzlétá ke svému...
Raketa SpaceX Super Heavy nesoucí kosmickou loď Starship vzlétá ke svému...
Loď SpaceX Starship se vydává na cestu k odpalovací rampě před svým desátým...
22 fotografií

Transakci SpaceX potvrdila v pondělí na svém webu. Podle dostupných informací je SpaceX oceněna na bilion dolarů, zatímco xAI na zhruba 250 miliard dolarů. Zaměstnanci obou firem byli o spojení informováni interním memorandem, píše agentura Bloomberg.

„SpaceX získala xAI, aby vytvořila nejambicióznější, vertikálně integrovaný inovační ekosystém na Zemi i mimo ni – propojující umělou inteligenci, rakety, satelitní internet a globální informační platformu,“ uvedl Musk v prohlášení.

Spojení přivádí pod jednu střechu dvě klíčové části Muskova byznysu: vyspělou a ziskovou kosmickou firmu a kapitálově náročný AI startup. xAI stojí za chatbotem Grok, který je integrován do sociální sítě X, a přímo konkuruje společnostem jako OpenAI, Google DeepMind či Anthropic. Podle médií však xAI spaluje přibližně jednu miliardu dolarů měsíčně na vývoj a provoz.

SpaceX přesune své satelity z konstelace Starlink. Blíž k Zemi sníží riziko kolize

Právě SpaceX má být zdrojem finanční i technologické stability. Firma je dnes klíčovým partnerem NASA i amerického ministerstva obrany a jako jediná v USA rutinně zajišťuje lety astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Stále významnější roli hraje také satelitní síť Starlink s více než 9 000 družicemi, která už generuje vyšší tržby než samotné raketové starty.

Cesta do vesmíru

Musk v memorandu zdůraznil i strategickou roli vesmíru pro budoucnost umělé inteligence. „Nejlevnější způsob, jak během dvou až tří let provádět výpočty pro AI, bude ve vesmíru,“ napsal. Podle něj nebude možné uspokojit globální energetické nároky AI pouze pomocí pozemních datových center bez výrazných dopadů na životní prostředí a místní komunity.

Muskova firma SpaceX míří na burzu. Čeká se rekordní zájem investorů

SpaceX proto už požádala americké úřady o povolení vypustit až jeden milion satelitů, které by mohly sloužit mimo jiné jako orbitální výpočetní infrastruktura. Projekt však naráží na technologická, regulatorní i ekologická rizika a jeho realizace zůstává nejistá.

Spojení SpaceX a xAI dále stírá hranice mezi Muskovými firmami. Podnikatel v minulosti propojil xAI se sítí X a jeho společnosti si dlouhodobě sdílejí kapitál, zaměstnance i technologie. SpaceX například patřila mezi první zákazníky xAI a využívala její nástroje pro zákaznickou podporu služby Starlink.

Krátce po oznámení akvizice SpaceX také informovala o technickém incidentu při jednom ze startů rakety Falcon 9. Přestože byly satelity Starlink úspěšně vypuštěny, došlo k problému při plánovaném zániku horního stupně rakety. „Týmy analyzují data, aby určily příčinu a nápravná opatření,“ uvedla společnost.

I přes tento dílčí neúspěch zůstává SpaceX považována za nejstabilnější a nejúspěšnější část Muskova impéria. Spojení s xAI tak může znamenat nejen další koncentraci moci, ale i zásadní krok k Muskově dlouhodobé vizi propojení umělé inteligence a dobývání vesmíru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: SpaceX, Elon Musk, xAI, Dolar

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické...

3. února 2026  12:19

Musk spojuje SpaceX a xAI. Vznikne kolos s hodnotou 1,25 bilionu dolarů

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z...

Elon Musk pokračuje v přestavbě svého podnikatelského impéria. Jeho vesmírná společnost SpaceX oznámila převzetí startupu xAI, který se zaměřuje na vývoj umělé inteligence. Hodnota nově vzniklé...

3. února 2026  12:15

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

3. února 2026  10:03

Proč má v zimě většina lidí málo vitamínu D a jak ho rozumně doplnit

Vitamín D v zimě: lze ho získat z potravin, nebo je nutná suplementace?

Pokud se vám na podzim nebo v zimě stává, že jste více unavení, bez nálady a někdy máte pocit, že snad trpíte depresí, možná za to může nedostatek sluníčka a vitamínu D. Vitamín D pomáhá například...

3. února 2026  8:30

Kupujete ojetinu v zimě? Jedna jízda může rozhodnout o drahé chybě

Test českých autobazarů:

Auto vypadá zachovale, cena je lákavá a prodejce tvrdí, že je vše v perfektním stavu. Jenže právě zima bývá momentem, kdy se u bazarových aut ukáže pravda. Testovací jízda v mrazu dokáže odhalit...

3. února 2026

Omezit kamiony během dopravní špičky. Volné dálnice má přinést dynamické mýtné

Premium
Ministr dopravy Ivan Bednárik

Páteční dopravní špička a pravý pruh přeplněný projíždějícími kamiony. Těch jen za posledních pět let podle počtu registrovaných mýtných jednotek přibylo na českých dálnicích více než 240 tisíc....

3. února 2026

Cenový klid vystřídala nervozita. Ze zásobníků plynu se těžilo víc než obvykle

Tanker Gaslog Gergetown v nizozemském Eemshavenu

Situace kolem zásob a dodávek zemního plynu v Evropě je nyní sice napjatější než v jiných letech, podle expertů však stále pod kontrolou. Vyšší spotřeba plynu na vytápění kvůli mrazům vedla k...

3. února 2026

Drastický propad spolehlivosti německých drah: včas jede jen každý druhý vlak

Německo, vlak, ilustrační foto. (4. března 2011)

Nedochvilnost německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB), za kterou je dlouhodobě kritizován, se v lednu ještě zhoršila. Podle vyjádření DB dorazilo včas pouze 52 procent spojů. Tyto údaje...

2. února 2026  21:23

Rohlík zpoplatnil papírové tašky. Hodlá omezit jednorázové obaly

Nepotřebné knihy zákazník předá kurýrovi Rohlíku. (17. května 2023)

Online supermarket Rohlík od 19. ledna 2026 zpoplatnil své papírové tašky. Zákazníci za ně zaplatí paušálně 15 korun za každou objednávku, bez ohledu na to, kolik tašek jim kurýr přiveze. Firma...

2. února 2026

Maďarsko se soudí s EU, Slovensko se k tomu chystá: kvůli zákazu ruského plynu

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)

Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Uvedl to maďarský ministr zahraničí...

2. února 2026  18:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejsme děsiví, jen stavíme. Vznikla sociální síť Moltbook jen pro AI, lidi fascinuje

ilustrační snímek

Jen před pár dny vznikla na internetu nová sociální síť, která budí úžas, obdiv i hrůzu zároveň. Jmenuje se Moltbook a je určena výhradně pro umělou inteligenci – konkrétně pro takzvané AI agenty,...

2. února 2026

OBRAZEM: Autobus ani tramvaj dnes nečekejte. Německo ochromila stávka v dopravě

německo stávka odbory verdi MHD

Po celém Německu v pondělí stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly stát v garážích a depech. Jejich řidiči požadují lepší pracovní...

2. února 2026  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.