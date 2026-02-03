Transakci SpaceX potvrdila v pondělí na svém webu. Podle dostupných informací je SpaceX oceněna na bilion dolarů, zatímco xAI na zhruba 250 miliard dolarů. Zaměstnanci obou firem byli o spojení informováni interním memorandem, píše agentura Bloomberg.
„SpaceX získala xAI, aby vytvořila nejambicióznější, vertikálně integrovaný inovační ekosystém na Zemi i mimo ni – propojující umělou inteligenci, rakety, satelitní internet a globální informační platformu,“ uvedl Musk v prohlášení.
Spojení přivádí pod jednu střechu dvě klíčové části Muskova byznysu: vyspělou a ziskovou kosmickou firmu a kapitálově náročný AI startup. xAI stojí za chatbotem Grok, který je integrován do sociální sítě X, a přímo konkuruje společnostem jako OpenAI, Google DeepMind či Anthropic. Podle médií však xAI spaluje přibližně jednu miliardu dolarů měsíčně na vývoj a provoz.
|
SpaceX přesune své satelity z konstelace Starlink. Blíž k Zemi sníží riziko kolize
Právě SpaceX má být zdrojem finanční i technologické stability. Firma je dnes klíčovým partnerem NASA i amerického ministerstva obrany a jako jediná v USA rutinně zajišťuje lety astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Stále významnější roli hraje také satelitní síť Starlink s více než 9 000 družicemi, která už generuje vyšší tržby než samotné raketové starty.
Cesta do vesmíru
Musk v memorandu zdůraznil i strategickou roli vesmíru pro budoucnost umělé inteligence. „Nejlevnější způsob, jak během dvou až tří let provádět výpočty pro AI, bude ve vesmíru,“ napsal. Podle něj nebude možné uspokojit globální energetické nároky AI pouze pomocí pozemních datových center bez výrazných dopadů na životní prostředí a místní komunity.
|
Muskova firma SpaceX míří na burzu. Čeká se rekordní zájem investorů
SpaceX proto už požádala americké úřady o povolení vypustit až jeden milion satelitů, které by mohly sloužit mimo jiné jako orbitální výpočetní infrastruktura. Projekt však naráží na technologická, regulatorní i ekologická rizika a jeho realizace zůstává nejistá.
Spojení SpaceX a xAI dále stírá hranice mezi Muskovými firmami. Podnikatel v minulosti propojil xAI se sítí X a jeho společnosti si dlouhodobě sdílejí kapitál, zaměstnance i technologie. SpaceX například patřila mezi první zákazníky xAI a využívala její nástroje pro zákaznickou podporu služby Starlink.
Krátce po oznámení akvizice SpaceX také informovala o technickém incidentu při jednom ze startů rakety Falcon 9. Přestože byly satelity Starlink úspěšně vypuštěny, došlo k problému při plánovaném zániku horního stupně rakety. „Týmy analyzují data, aby určily příčinu a nápravná opatření,“ uvedla společnost.
I přes tento dílčí neúspěch zůstává SpaceX považována za nejstabilnější a nejúspěšnější část Muskova impéria. Spojení s xAI tak může znamenat nejen další koncentraci moci, ale i zásadní krok k Muskově dlouhodobé vizi propojení umělé inteligence a dobývání vesmíru.