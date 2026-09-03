Musk na síti X tvrdí, že vlastní výroba by mohla zkrátit čekání na nové plynové turbíny až o rok a půl. „Díky vlastnímu odlévání ve SpaceX můžeme urychlit uvádění plynových turbín do provozu až o 18 měsíců,“ napsal. Na vznik možné nové slévárny v texaském Bastropu už dříve upozornila banka Morgan Stanley, která vycházela z pracovních nabídek SpaceX, píše The Wall Street Journal.
Investoři zareagovali rychle, protože trh s těmito součástkami dnes ovládá jen hrstka výrobců. Akcie společnosti Howmet Aerospace v pondělí klesly o více než sedm procent a ztrácely také akcie britské společnosti Doncasters, která se na burze obchoduje pod označením DPC.
BREAKING: Elon Musk has just confirmed SpaceX’s plan for an in-house factory to cast critical gas-turbine blades and vanes, eliminating the biggest bottleneck slowing turbine production.— DogeDesigner (@cb_doge) August 29, 2026
He says producing these components at SpaceX could bring new natural-gas turbines online up… pic.twitter.com/H8Rpb2oKWG
Právě Doncasters je případným příchodem nového konkurenta zranitelnější, neboť zhruba 40 procent jejích tržeb pochází z komponentů pro plynové turbíny. U Howmetu tento segment tvoří přibližně 11 procent příjmů. Akcie obou společností se přitom obchodují za vysoké násobky zisku, protože investoři do jejich cen už promítli očekávání dalšího růstu poptávky spojené s rozvojem AI.
Mimořádně náročná výroba
Představa, že SpaceX během krátké doby zatlačí do kouta zavedené výrobce, je však zatím málo reálná. Turbínové lopatky patří k mimořádně náročným komponentům, protože musí dlouhodobě vydržet vysoké teploty i obrovské mechanické zatížení. Stačí přitom drobná výrobní chyba a celý díl je nepoužitelný.
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Podle analytika SemiAnalysis Nigela Chianga může u nově spuštěné linky dlouhou dobu končit jako zmetek více než polovina vyrobených kusů. Každá lopatka navíc vyžaduje vlastní voskový model a keramické jádro, takže celý proces její výroby je pomalý, drahý a obtížně se rozjíždí ve velkém.
Zavedení výrobci si navíc své postupy pečlivě střeží. Voskové modely i keramická jádra se během výroby zničí, takže z hotové lopatky nelze jednoduše zjistit, jak přesně vznikla. Pro nového konkurenta je proto obtížné převzít zkušenosti, které si ostatní firmy budovaly řadu let.
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SpaceX má ale proti nim jednu výhodu. Pokud bude vyrábět především pro vlastní potřebu, nemusí ji zpočátku tolik trápit vysoký podíl nepovedených kusů. Morgan Stanley navíc nepředpokládá, že by se firma chystala ve velkém dodávat ostatním. „Neočekávali bychom, že SpaceX bude významným dodavatelem lopatek a dalších dílů mimo vlastní potřebu,“ uvedla banka.
Musk řeší hlavně elektřinu pro vlastní impérium
Projekt dává smysl hlavně kvůli rychle rostoucí spotřebě elektřiny v datových centrech xAI, píše The Wall Street Journal. Ta potřebují stabilní a rychle dostupné zdroje výkonu, přičemž nedostatek některých turbínových dílů může nové kapacity brzdit. Vlastní výroba by SpaceX umožnila zkrátit čekání na náhradní součástky a snížit závislost na několika specializovaných dodavatelích.
Firma navíc nezačíná úplně od nuly. SpaceX si už dnes vyrábí velkou část komponentů pro raketové motory Raptor a podle Morgan Stanley má nová slévárna dodávat díly také pro jejich turbíny. Zkušenosti s přesnou výrobou a vysoce namáhanými součástkami tak už má, i když výroba dílů pro plynové turbíny představuje další technologický krok.
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Největší překážkou zůstává čas. Vybudování zcela nové výroby může trvat nejméně čtyři roky. Jen specializované vakuové pece se podle Chianga dodávají déle než dva roky a další měsíce zabere zaškolení lidí, uzavírá The Wall Street Journal.