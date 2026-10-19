Podrobnosti k plánu ale neuvedl. Ve Spojených státech žije podle údajů statistického úřadu z roku 2024 zhruba 73 milionů lidí mladších 18 let, napsala agentura AFP.
Musk, který je podle časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě, vlastní 38 procent společnosti SpaceX. Není zatím jasné, jak by darování akcií mělo technicky fungovat ani jaké podmínky by se na ně vztahovaly. Musk uvedl, že jde o první z řady podobných kroků.
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Jeho oznámení přichází poté, co americký prezident Donald Trump minulý měsíc slíbil vyplatit každému dospělému Američanovi 5000 USD (zhruba 108 500 korun), pokud si Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu udrží většinu.
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10. září 2026
SpaceX letos v červnu uskutečnila dosud největší primární nabídku akcií (IPO), při které získala 85,7 miliardy USD. V září pak její obří raketa Starship dosáhla důležitého milníku - poprvé se dostala na oběžnou dráhu. Raketa je významnou součástí Muskova plánu dopravit lidi na Mars.
Německá tisková agentura DPA upozornila, že při aktuálním kurzu akcie SpaceX by hodnota balíčku akcií pro děti přesáhla deset miliard USD. To je jen zlomek Muskova jmění, které agentura Bloomberg v současné době odhaduje na něco přes 900 miliard USD. Toto jmění se skládá převážně z akcií SpaceX a výrobce elektromobilů Tesla.
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Muskovo oznámení přišlo poté, co firma Anthropic zabývající se umělou inteligencí (AI) ohlásila, že vloží pět procent svých akcií do fondu, který má sloužit veřejnému blahu. Musk na to na X reagoval doporučením, že by firma měla akcie převést přímo na veřejnost.
Akcie SpaceX po červnovém vstupu na burzu zpočátku výrazně posilovaly, nyní se však obchodují pod hranicí 150 USD, tedy hluboko pod svým maximem nad 200 USD. Investoři nadále pochybují o ocenění firmy, které se pohybuje kolem 1,9 bilionu USD. Její raketový byznys je totiž zatím poměrně malý a vysoká tržní hodnota odráží především očekávání investorů spojená s Muskovými sliby, které se týkají AI. V tomto oboru však SpaceX výrazně zaostává za společnostmi Anthropic a OpenAI, která vyvinula chatbota ChatGPT.