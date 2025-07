Společnost xAI v současnosti prochází organizačním přerodem. V březnu převzala provozovatele sociální sítě X s cílem lépe integrovat Groka do této platformy a efektivněji využívat vývojářské kapacity. Těsně před živým on-line přenosem k uvedení Groka 4 rezignovala generální ředitelka sítě X Linda Yaccarinová. To podle agentury Bloomberg v podniku vyvolalo otázky, kdo firmu dál povede. Před nástupem Yaccarinové to byl sám Musk.

Společnost xAI pokračuje ve snaze držet krok s konkurencí jako OpenAI s chatbotem ChatGPT nebo Google s modelem Gemini. Grok je dostupný uživatelům sítě X a jeho vývoj je součástí širší Muskovy vize o vytvoření superinteligentního systému. Podle dřívější zprávy Bloombergu společnost na vývoji modelů prodělává asi miliardu dolarů měsíčně.

Musk už dříve slíbil méně takzvaných woke odpovědí a uživatelé měli očekávat odlišný tón interakcí. Woke je výraz používaný často pro různé aspekty filosofie sociální spravedlnosti a protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Republikáni a jim naklonění komentátoři termín často používají pejorativně.

Zákaz chatbota v Turecku

Společnost xAI musela tento týden smazat nevhodné zprávy, které Grok vygeneroval v interakcích s uživateli na síti X. Podle médií a uživatelů šlo například o oslavování vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera nebo o antisemitismus. Chatbot v některých případech spontánně vkládal antisemitské poznámky do odpovědí bez zjevného vyzvání a mezi jeho výstupy se objevily například konspirační teorie o židovském vlivu, uvedl server NBC News. Grok sám sebe dokonce v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.

Firma později přiznala, že příspěvky byly nevhodné, a oznámila, že přijala opatření, která mají zabránit publikování nenávistných výroků. Některé příspěvky ale podle médií na síti X zůstaly i poté. Na incident reagovala i Liga proti hanobení (ADL), která označila výroky Groka za nezodpovědné, nebezpečné a jasně antisemitské. Její mluvčí dodal, že společnosti vytvářející modely generativní umělé inteligence (AI), jako je Grok, by měly spolupracovat s odborníky na extremistickou rétoriku a kódovaný jazyk, aby podobným výstupům zabránily.

Agresivní odpovědi Groka vedly také k jeho zákazu v Turecku. Zákaz nařídil tamní soud poté, co chatbot podle tureckých médií urážel tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jeho zesnulou matku a zakladatele moderního tureckého státu Mustafu Kemala Atatürka.

Polsko bude po Evropské komisi požadovat vyšetřování Groka v souvislosti s urážkami polských politiků, informovala agentura Reuters.