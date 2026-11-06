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Musí být blond a vypadat jako ze Západu. Vietnamské děti loví turisty a excelují v angličtině

Jan Dvořák
  12:08

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Turisté sedící na lavičce u hanojského jezera Hoan Kiem. Právě to je oblíbené místo, kde děti loví své anglicky mluvící turisty. (5. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Ve Vietnamu se objevil nezvyklý fenomén. Ve snaze naučit se plynule anglicky skupiny dětí vyhledávají cizince, aby se rozhovory s nimi procvičily. A podporují je v tom i jejich rodiče. Rodiče dětí vědí, že znalost jazyka je pro mladé jízdenka pryč ze socialistické reality.

Vše souvisí s emancipací země coby nové turistické destinace. U hanojského jezera Hoan Kiem jsou turisté ze Západu vyhledáváni doslova jako živé lekce Duolinga.

Stejně jako mnoho amerických turistů v Asii byly i Američanky Kendall Stempelová a Chloe Starrová při návštěvě Hanoje v nejvyšší pohotovosti, aby se vyhnuly pouličním podvodům. Když se k nim v parku u jezera blížil šestiletý vietnamský chlapec jménem Hieu, byly už připravené na jeho prodejní řeč. On jim však nechtěl nic prodat ani nechtěl jejich peníze. Zajímala ho jejich slovní zásoba.

„Snažíme se hledat lidi, kteří mají blond vlasy a vypadají jako ze Západu,“ říká chlapcova matka. Díky této strategii se Hieu naučil téměř plynule anglicky za pouhých pár měsíců.

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