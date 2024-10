Nechceme být jako Dubaj. Plány Ománu jsou skromnější, zato zelenější

Stavební plány mají pomoci pobřežnímu hlavnímu městu s 1,4 miliony obyvatel přizpůsobit se do roku 2040 rychle rostoucí populaci, diverzifikaci ekonomiky mimo ropu a rizikům extrémního počasí způsobených změnou klimatu.

Schvalování návrhů teprve probíhá, počítá však od začátku s jinou podobu urbanismu, než jaká je k vidění v okolních zemích. Proti sousední Dubaji a Abú Zabí, má být Maskat kompaktní, s nižšími budovami a s větším prostorem pro přírodu ve městě. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Kvůli své poloze Maskat čelí specifickým geografickým výzvám. Hlavní město země, jejíž zhruba 4,5 milionu obyvatel je soustředěno převážně na pobřeží, se nachází na úzkém pruhu mezi horami a mořem. Kvůli tomu město připomíná dlouhou „nudli“, kde cestování z jednoho konce na druhý může zabrat v ranní špičce i dvě a půl hodiny.

Maskat se potýká také s ekologickými problémy. Protíná ho čtrnáct systémů vádí, tedy koryt řek, která jsou většinu roku v tropickém pouštním klimatu suchá nebo pouze vlhká, ale která se mohou během letního období dešťů dramaticky rozvodnit. Kvůli tomu je 45 procent jeho plochy ohroženo povodněmi. V květnu 2024 mimořádné záplavy v celém Ománu připravily o život sedmnáct lidí, protipovodňový management je tak pro budoucnost země zásadní.

Časy se mění

Donedávna byl život v Maskatu takřka bezproblémový. Skromný počet obyvatel znamenal, že vzdálenosti zůstaly zvládnutelné a stavební pozemky byly snadno dostupné. To se má ale brzy změnit, do roku 2040 by se mělo hlavní město rozrůst na 2,7 milionu obyvatel. Pokračující expanze by bez změny dosavadních postupů nebyla možná.

Novou páteří města má být 55 kilometrů dlouhý systém železnice, který povede podél pobřeží a bude procházet tunelem skrz skalnaté svahy, které oddělují starý Maskat od západní části města, kde se nachází mezinárodní letiště a luxusní letoviska. Rychlé autobusy mají zajišťovat paralelní spojení z východu na západ a dále do vnitrozemí. Podél rychlodráhy vyroste nová hustší zástavba, přičemž středně vysoké bytové domy lemující trať mají zachovat výhled na hory.

Vláda již vykupuje pozemky podél této páteře s cílem obnovit centrum Maskatu a podpořit rozvoj dosud nedostatečně využívané oblasti mezi starým městem a letištěm. Nový plán však počítá i se zónami se zákazem výstavby, kde mají vzniknout rozsáhlé zelené plochy. Zelené zóny se vymezují také v oblastech ohrožených povodněmi.

„Provedli jsme důkladné mapování povodní,“ říká Phil Bonds, ředitel urbanismu společnosti Broadway Malyan. „Obecně řečeno jsme se snažili udržet veškerou zástavbu mimo zóny ohrožené až padesátiletými povodněmi.“

Některé systémy vádí budou osázeny vegetací a zásobovány recyklovanou odpadní vodou, která by jinak skončila v moři. Nový stromový a keřový porost ve městě pravděpodobně zadrží dostatek vody, aby dokázal přežít i bez zavlažování. Město také získá další prostor pro trávení volného času na zrekonstruované nábřežní promenádě, kde je i řada v současnosti nevyužívaných pláží.

Výstavba nové nábřežní čtvrti by měla začít do konce tohoto roku. Investice by se měly nakonec několikanásobně vrátit. „Když jsme plán propočítali, zjistili jsme, že při investice devatenáct miliard dolarů se vrátí v ekonomickém přínosu ve výši 50 miliard dolarů,“ uzavírá pro Bloomberg Bonds.