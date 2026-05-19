„Byli jsme přesvědčeni, že mistrovství světa bude velkým fenoménem, lidé o tom mluví už léta,“ uvedla pro redakci BBC Deidre Mathisová, majitelka butikového hotelu Wanderstay v texaském Houstonu.
„Když jsme se pak v únoru, březnu a dubnu podívali do kalendáře a viděli, že na turnaj stále nemáme vyprodáno – a nejde jen o nás v Houstonu, ale děje se to všude – zůstali jsme tady sedět opravdu zmatení,“ doplnila.
Hotel Wanderstay je pěšky necelé dva kilometry od fanouškovské zóny a jen krátkou jízdou autem od fotbalového stadionu. Podle Mathisové má hotel aktuálně na období turnaje obsazenost 45 procent, zatímco ve stejném období loni to bylo 70 procent.
|
Klesly nám příjmy, stěžují si prostitutky v Mexiku. Viní fotbalový šampionát
Nižší zájem potvrzuje i americká oborová asociace American Hotel & Lodging Association (AHLA) zastupující desetitisíce klientů od velkých hotelových řetězců po malé penziony. Podle jejího průzkumu osm z deseti hotelů v hostitelských městech eviduje nižší poptávku, než očekávaly. Zmínila také, že fotbalový turnaj se zatím do silných rezervací nepromítl. Většina zástupců ubytovacích kapacit v průzkumu uvedla, že se rezervace drží pod úrovní typickou pro léto.
Podle Mathisové za slabším zájmem stojí i politika Donalda Trumpa během jeho druhého mandátu. Poukazuje také na rostoucí náklady v důsledku konfliktu v Íránu a také na drahé vstupenky na zápasy. „Myslím, že je to kombinace mnoha věcí. Je to ale opravdu nešťastné a doufám, že se během příštích čtyř týdnů situace obrátí,“ uvedla Mathisová.
|
Češi se chystají na fotbalový šampionát. Zájem o letenky po výhře skokově vzrostl
Prezidentka a generální ředitelka AHLA Rosanna Maietta pro redakci BBC zmínila, že někteří fanoušci možná čekají na potvrzení, kde bude jejich tým hrát, než si zarezervují ubytování.
„Nevidíme takový nárůst rezervací, jaký jsme očekávali,“ uvedl manažer hotelu Fontaine v Kansas City ve státě Missouri Stephen Jenkins. Město bude přitom základnou argentinské reprezentace v čele s megahvězdou Lionelem Messim. Ani oznámený příjezd úřadujících mistrů světa ale podle Jenkinse zatím neměl takový efekt jako koncerty Taylor Swift během turné Eras Tour v roce 2023, které podle něj tehdy vyprodaly celé město.
Generální manažer hotelu InterContinental Buckhead Atlanta Manuel Deisen očekává, že fanoušci začnou rezervovat ubytování na poslední chvíli. Zatím podle něj hotel eviduje méně rezervací než obvykle. „Není to úplně to, v co jsme doufali,“ uvedl.
Vstupenky i za statisíce
Obsáhlé diskuse budí také náklady na vstupenky. „Určitě bych tam rád byl, ale ani já bych to nezaplatil, upřímně řečeno,“ vyjádřil se už dříve pro New York Post americký prezident Donald Trump, když komentoval ceny lístků na úvodní zápas Spojených států proti Paraguayi, kde nejlevnější vstupenky vyšly zhruba na 1 120 dolarů (23 000 Kč).
Na vysoké ceny poukazují i fanoušci. „Ve fotbale už není žádná férovost, ale 1 000 dolarů (20 800 Kč) za lístky na zápas Skotsko proti Haiti – to je skandální,“ uvedl pro BBC Hamish Husband z Asociace klubů Tartan Army, která sdružuje fanoušky skotské fotbalové reprezentace cestující za zápasy národního týmu.
|
Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace
Lístky na finále šampionátu jsou přitom ještě dražší. Vstupenky na finále na stadionu MetLife Stadium v New Jersey se oficiálně nabízely za 32 970 dolarů (680 000 Kč). Na oficiálním webu určeném pro přeprodej byly k vidění vstupenky i za 2 299 999 dolarů (48 milionů Kč).
Podle FIFA je ale poptávka po turnaji bezprecedentní, podle ní se prodalo více než pět milionů vstupenek. „Nadšení z největší sportovní události planety dál roste,“ uvedl mluvčí FIFA.
Zároveň odmítl tvrzení, že by vstupenky byly předražené. Doplnil, že některé se prodávaly už od 60 dolarů (zhruba 1 200 Kč). Dražší vstupenky byly podle něj oceněny tak, aby se zabránilo spekulacím při přeprodeji.