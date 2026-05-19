Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hotely v USA vyhlížejí fotbalové fanoušky. Nával rezervací zatím nepřichází

Autor:
  18:00
Fotbalové mistrovství světa mělo americkým hotelům přinést rekordní obsazenost a tisíce zahraničních fanoušků. Místo očekávaného boomu ale řada hoteliérů v hostitelských městech hlásí slabší rezervace než loni. Důvodem mohou být i vysoké ceny vstupenek.
Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa, se stane místem jen pro vyvolené. | foto: Profimedia.cz

Na stadionu MetLife Stadium v East Rutherfordu se chystá semifinále MS klubů...
Estadio Azteca neboli Aztécký stadion v Ciudad de México.
Pohled na MetLife Stadium v Rutherfordu v New Jersey, kde se odehrál zápas mezi...
Na stadionu v mexickém Monterrey slaví, budou hostit zápasy mistrovství světa...
18 fotografií

„Byli jsme přesvědčeni, že mistrovství světa bude velkým fenoménem, ​​lidé o tom mluví už léta,“ uvedla pro redakci BBC Deidre Mathisová, majitelka butikového hotelu Wanderstay v texaském Houstonu.

„Když jsme se pak v únoru, březnu a dubnu podívali do kalendáře a viděli, že na turnaj stále nemáme vyprodáno – a nejde jen o nás v Houstonu, ale děje se to všude – zůstali jsme tady sedět opravdu zmatení,“ doplnila.

Hotel Wanderstay je pěšky necelé dva kilometry od fanouškovské zóny a jen krátkou jízdou autem od fotbalového stadionu. Podle Mathisové má hotel aktuálně na období turnaje obsazenost 45 procent, zatímco ve stejném období loni to bylo 70 procent.

Klesly nám příjmy, stěžují si prostitutky v Mexiku. Viní fotbalový šampionát

Nižší zájem potvrzuje i americká oborová asociace American Hotel & Lodging Association (AHLA) zastupující desetitisíce klientů od velkých hotelových řetězců po malé penziony. Podle jejího průzkumu osm z deseti hotelů v hostitelských městech eviduje nižší poptávku, než očekávaly. Zmínila také, že fotbalový turnaj se zatím do silných rezervací nepromítl. Většina zástupců ubytovacích kapacit v průzkumu uvedla, že se rezervace drží pod úrovní typickou pro léto.

Podle Mathisové za slabším zájmem stojí i politika Donalda Trumpa během jeho druhého mandátu. Poukazuje také na rostoucí náklady v důsledku konfliktu v Íránu a také na drahé vstupenky na zápasy. „Myslím, že je to kombinace mnoha věcí. Je to ale opravdu nešťastné a doufám, že se během příštích čtyř týdnů situace obrátí,“ uvedla Mathisová.

Češi se chystají na fotbalový šampionát. Zájem o letenky po výhře skokově vzrostl

Prezidentka a generální ředitelka AHLA Rosanna Maietta pro redakci BBC zmínila, že někteří fanoušci možná čekají na potvrzení, kde bude jejich tým hrát, než si zarezervují ubytování.

„Nevidíme takový nárůst rezervací, jaký jsme očekávali,“ uvedl manažer hotelu Fontaine v Kansas City ve státě Missouri Stephen Jenkins. Město bude přitom základnou argentinské reprezentace v čele s megahvězdou Lionelem Messim. Ani oznámený příjezd úřadujících mistrů světa ale podle Jenkinse zatím neměl takový efekt jako koncerty Taylor Swift během turné Eras Tour v roce 2023, které podle něj tehdy vyprodaly celé město.

Generální manažer hotelu InterContinental Buckhead Atlanta Manuel Deisen očekává, že fanoušci začnou rezervovat ubytování na poslední chvíli. Zatím podle něj hotel eviduje méně rezervací než obvykle. „Není to úplně to, v co jsme doufali,“ uvedl.

Vstupenky i za statisíce

Obsáhlé diskuse budí také náklady na vstupenky. „Určitě bych tam rád byl, ale ani já bych to nezaplatil, upřímně řečeno,“ vyjádřil se už dříve pro New York Post americký prezident Donald Trump, když komentoval ceny lístků na úvodní zápas Spojených států proti Paraguayi, kde nejlevnější vstupenky vyšly zhruba na 1 120 dolarů (23 000 Kč).

Na vysoké ceny poukazují i fanoušci. „Ve fotbale už není žádná férovost, ale 1 000 dolarů (20 800 Kč) za lístky na zápas Skotsko proti Haiti – to je skandální,“ uvedl pro BBC Hamish Husband z Asociace klubů Tartan Army, která sdružuje fanoušky skotské fotbalové reprezentace cestující za zápasy národního týmu.

Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace

Lístky na finále šampionátu jsou přitom ještě dražší. Vstupenky na finále na stadionu MetLife Stadium v New Jersey se oficiálně nabízely za 32 970 dolarů (680 000 Kč). Na oficiálním webu určeném pro přeprodej byly k vidění vstupenky i za 2 299 999 dolarů (48 milionů Kč).

Podle FIFA je ale poptávka po turnaji bezprecedentní, podle ní se prodalo více než pět milionů vstupenek. „Nadšení z největší sportovní události planety dál roste,“ uvedl mluvčí FIFA.

Zároveň odmítl tvrzení, že by vstupenky byly předražené. Doplnil, že některé se prodávaly už od 60 dolarů (zhruba 1 200 Kč). Dražší vstupenky byly podle něj oceněny tak, aby se zabránilo spekulacím při přeprodeji.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Hotely v USA vyhlížejí fotbalové fanoušky. Nával rezervací zatím nepřichází

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Fotbalové mistrovství světa mělo americkým hotelům přinést rekordní obsazenost a tisíce zahraničních fanoušků. Místo očekávaného boomu ale řada hoteliérů v hostitelských městech hlásí slabší...

19. května 2026

Trump na nákupech. Prezident výrazně investoval do akcií technologických společností

Americký prezident nastupuje do letadla Air Force One po návštěvě Pekingu (15....

Prezident Donald Trump ve svých nejnovějších zprávách o majetkových poměrech uvedl finanční transakce v řádu stovek milionů dolarů. Zahrnují rozsáhlé nákupy a prodeje akcií především technologických...

19. května 2026  15:21

Češi čekají na nové léky 659 dní. Je to déle, než je průměr v EU, říká analýza

Ilustrační fotografie

Pacienti v Česku podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) čekají na nové léky 659 dní, což je déle než průměr v Evropské unii. Za dva roky se doba od schválení použití léku...

19. května 2026  15:18

„Íránské Maledivy“ ohrožuje ropná skvrna. Může narušit ekosystém i odsolování

Šidvar je chráněnou přírodní rezervací známou korálovými útesy a výskytem...

Chráněný íránský ostrov Šidvar v Perském zálivu znečistila ropná skvrna. Experti varují před důsledky na želvy, ptáky i další mořské živočichy, které oblast obývají. Znečištění také může zkomplikovat...

19. května 2026  13:37

Legislativní regulace výdejních boxů je zbytečná, znělo ve Sněmovně

ilustrační snímek

Poslanci, zástupci samospráv i provozovatelé u kulatého stolu ve Sněmovně upozorňovali na možné negativní dopady připravované novely stavebního zákona. Ta plánuje výdejní boxy zařadit mezi drobné...

19. května 2026  12:49

V boji s inflací budeme drsní, řekl Michl. Je připraven i zdrtit ekonomiku

Guvernér České národní banky Aleš Michl, Praha 28. dubna 2025.

Guvernér České národní banky Aleš Michl je připraven držet sazby výš a delší dobu, pokud se ukáže, že by Česku hrozil návrat vysoké inflace. Je připraven tomuto cíli obětovat i případný rychlejší...

19. května 2026  12:03

Daň z nemovitosti 2026: do kdy se musí zaplatit a jak zjistit částku

Ilustrační foto

Nejpozději do pondělí 25. května by měli všichni majitelé nemovitostí mít od Finanční správa informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva...

19. května 2026  11:59

Potraviny zdraží kvůli nákladným hnojivům nejspíš až napřesrok, říká svaz

Traktor na poli

Většina zemědělců má zajištěná hnojiva na celý letošní rok, skoro polovinu nakoupili na staré levnější ceny, ukazuje průzkum Zemědělského svazu ČR mezi 121 podniky. Do cen potravin se tak nejspíš...

19. května 2026  10:52

V Praze by mohla posílit lodní nákladní doprava. Využily by se i náplavky

Neobvyklý pohled v centru Prahy. Kvůli opravám plavebních komor Dolany a...

Doprava stavebních materiálů na velké stavební projekty a naopak odvoz suti nebo zásobování podniků z pražských náplavek by se opět mohly stát součástí moderní logistiky metropole. Ministerstvo...

19. května 2026  10:17

Spotoví zákazníci těží ze záporných cen elektřiny. Vydělá, kdo spotřebu načasuje

ilustrační snímek

Majitelé fotovoltaik a elektromobilů začali s návratem slunečních dní opět sledovat údaje o vývoji cen a těšit se z nadprůměrné produkce elektřiny. Zatímco fixní ceny se u běžných tarifů nyní...

19. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

19. května 2026

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

19. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.