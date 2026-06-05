„FIFA se zavázala chránit zdraví a bezpečnost všech hráčů, rozhodčích, fanoušků, dobrovolníků a zaměstnanců,“ uvedla organizace v prohlášení agentuře Reuters. Doplnila, že na několika ze stadionů, na nichž se MS uskuteční, je vnášení vlastních láhví již zakázáno z bezpečnostních důvodů a FIFA stejné opatření uplatňuje na všech stadionech svých turnajů.
Fanoušci kritizují zákaz zejména kvůli očekávanému horku. Teploty mají na některých místech konání zápasů šampionátu (USA, Kanada, Mexiko) dosahovat 26 až 28 stupňů Celsia a podle fanouškovských organizací není jasné, zda bude zajištěn dostatečný přístup k pitné vodě.
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„Je to skutečné zdravotní riziko. V Evropě stále častěji vídáme, jak lidé na tribunách kolabují kvůli úpalu. Je to jednoduchá matematika: čím více zkomplikujete lidem přístup k vodě, tím vyšší je riziko vážných úpalů a dehydratace,“ cituje britský portál The Guardian slova Ronana Evaina, výkonného ředitele organizace Football Supporters Europe, která hájí zájmy fotbalových fanoušků.
Zakážou i opalovací krémy?
Zástupci fanoušků zároveň zmiňují, že na loňském mistrovství světa klubů v USA bylo přinést si vlastní láhev možné. „Pokud to bylo povoleno loni a původně i pro tento turnaj, pak je pro mě argument o bezpečnosti těžko uvěřitelný,“ řekl Evain.
„Ukazuje to, že voda je bohužel stále vnímána jako zboží, přestože jde o otázku zdraví. Nevíme ani, kolik bude stát láhev vody na stadionu, protože ceny nebyly zveřejněny,“ doplnil.
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„Co bude dál? Zakážou opalovací krémy a fanoušci si je budou muset kupovat na stadionu? Vzhledem k tomu, jaký důraz FIFA klade na přestávky na pití pro hráče, je to velmi zvláštní a pozdní změna pravidel,“ uvedla na síti X anglická fanouškovská organizace Free Lions.
What next? Suncream banned and fans forced to buy it in stadiums?— Free Lions (@WeAreFreeLions) June 4, 2026
For all of the effort they are going to with ‘drinks breaks’ for the players, this is such a strange, late change.
In all of our discussions, free water availability in stadiums was a key one and we were assured… https://t.co/cXjwQwhRLO pic.twitter.com/0XhGsHHECS
Řídicí orgán světového fotbalu uvedl, že spolupracuje s hostitelskými městy na zavedení opatření zaměřených na bezpečnost fanoušků během vysokých teplot.
„FIFA úzce spolupracuje s organizačními výbory jednotlivých hostitelských měst a místními úřady na opatřeních ke zmírnění dopadů horka na fanoušky cestující na stadion. Ta mohou zahrnovat například stanoviště s vodní mlhou, ventilátory, místa pro doplňování vody, chladicí stany a další prvky v okolí stadionů,“ uvedla organizace v prohlášení. Podle ní zůstane cena balené vody na stadionech během mistrovství na úrovni obvyklé při jiných akcích, uzavřela agentura.